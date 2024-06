Tìm hiểu chung về DHA

DHA là viết tắt của Docosahexaenoic Acid, một loại axit béo omega-3 cần thiết cho sức khỏe. DHA là một thành phần quan trọng có trong não và mắt, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển sơ sinh. Chúng hỗ trợ việc hình thành và phát triển cấu trúc não, giúp cải thiện trí nhớ, tập trung và khả năng học tập của trẻ. DHA cũng là một phần của màng tế bào mắt và giảm nguy cơ mắc các vấn đề thị lực. Ngoài ra, DHA hỗ trợ sự phát triển xương bằng cách tăng cường hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng như canxi và magie.

Có nên bổ sung DHA cho bé không?

Trong giai đoạn đầu đời, não bộ và hệ thần kinh của trẻ đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Vì vậy bổ sung DHA là rất cần thiết trong giai đoạn này. Khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là mẹ bầu và người cho con bú cần bổ sung khoảng 200mg DHA mỗi ngày để đảm bảo cung cấp đủ DHA cho con. Với lượng DHA cần thiết cho trẻ sơ sinh là khoảng 0,32% trong tổng số axit béo. Nó tương đương với khoảng 17mg DHA cho mỗi 100 kcal. Điều này là cơ sở để xác định đủ lượng DHA cần cho bé. Đồng thời cung cấp những lợi ích cho sức khỏe toàn diện của trẻ.

Tuy nhiên, mỗi bé có tình trạng khác nhau như về cân nặng, bệnh lý,... Từ lúc thai kỳ đến khi bé ra đời và lớn lên, nhu cầu bổ sung DHA cũng thay đổi theo từng giai đoạn. Do đó, ba mẹ nên thảo luận với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết lượng DHA cụ thể phù hợp với con của mình.

Bổ sung DHA cho bé bằng cách nào?



Bổ sung DHA cho bé từ sữa

Sữa mẹ được coi là nguồn DHA tốt nhất. Khi bé còn đang bú thì người mẹ cần cân đối chế độ ăn hợp lí. Bổ sung đầy đủ hàm lượng DHA thông qua thực phẩm như cá hồi, hạt hướng dương,... Đảm bảo lượng DHA cần thiết cho bé.

Ngoài ra, sử dụng sữa công thức cũng là lựa chọn nhiều ba mẹ tin dùng. Nhiều loại sữa công thức cho trẻ em đã được bổ sung DHA và EPA (axit eicosapentaenoic), một loại axit béo omega-3 khác. Hãy chọn loại sữa công thức được bác sĩ khuyến nghị và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

Bổ sung DHA cho bé từ chế độ ăn

Bạn có thể thêm các thực phẩm giàu DHA vào khẩu phần ăn hàng ngày của con. Các nguồn thực phẩm tự nhiên giàu DHA rất đa dạng. Ví dụ như trứng gà, cá hồi, cá thu, đậu nành, bơ đậu phộng... Đây là cách tự nhiên và hiệu quả để cung cấp lượng DHA cần thiết.

Bổ sung DHA cho bé từ thực phẩm hỗ trợ

Với một chế độ ăn cân đối và đa dạng dinh dưỡng, trẻ đã có thể nhận được đủ DHA cần thiết cho cơ thể. Trong một số trường hợp, trẻ có thể đối mặt với nguy cơ thiếu hụt DHA. Nguyên nhân do chế độ ăn không đa dạng, do bệnh lý,... Vì vậy, các thực phẩm hỗ trợ là sự lựa chọn lý tưởng. Song ba mẹ cần tham khảo ý kiến bác sĩ và mua sắm sản phẩm thương hiệu uy tín để đảm bảo an toàn cho bé.

Tự hào là sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp từ Châu Âu, kết hợp cùng lúc DHA tinh khiết, với Vitamin D3 & Vitamin K2 tạo ra công thức hoàn hảo cho nhu cầu hàng ngày của trẻ. Đặc biệt, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhà Minopharma - Rainbovit Baby DHA+K2+D3 (Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rainbovit Baby DHA+K2+D3) chứa DHA dạng TRIGLYCERID chiết xuất từ vi tảo không tanh, dễ uống, không nhiễm độc kim loại nặng, tiêu hoá, hấp thu tốt, không gây nôn trớ hay dị ứng.

Rainbovit baby DHA+K2+D3 công thức 3 trong 1, tối ưu cho trẻ sơ sinh, tốt cho:

Não bộ: DHA chính là axit béo chính cấu tạo nên chất xám của não. Cung cấp DHA ngay từ giai đoạn sơ sinh sẽ giúp bé hỗ trợ IQ, tăng cường khả năng học tập, hỗ trợ cho trí nhớ, tốt cho chỉ số tâm thần vận động PDI.

Thị lực: Hàm lượng DHA tại võng mạc lên tới 50 - 70%. DHA chính là thành phần quyết định độ nhạy của mắt. DHA bổ sung hàng ngày giúp trẻ duy trì & phát triển tế bào thần kinh thị giác và hỗ trợ cải thiện võng mạc.

Xương: Vitamin D3 giúp hấp thu canxi từ ruột vào máu. Vitamin K2 (dạng MK-7) giúp vận chuyển canxi từ máu đến xương. Hai loại vitamin này giúp hạn chế lắng đọng canxi tại mạch máu và thận.

Uống một lần 0,5 ml (16 giọt) mỗi ngày. Trong mỗi 0,5 ml chứa: 80 mg DHA, 10 mcg Vitamin D3, (400 IU), 15 mcg Vitamin K2 (MK-7), Phụ liệu: Chất ổn định (dầu hướng dương)

