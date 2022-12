Cô Ba Edit - Làm mẹ bỉm sữa vẫn thừa sức tạo thu nhập trên TikTok

Cơ duyên với TikTok và người đã giúp Kim Thoa tạo nên hình tượng Cô Ba



"Vào giai đoạn đỉnh dịch năm 2021 khi mà mọi thứ đóng băng và công việc kinh doanh của chị cũng bị ngưng trệ, chị bắt đầu loay hoay tìm kiếm hướng đi mới cho bản thân. Lúc đó 1 người bạn đã rủ chị tham gia lớp học TikTok của chuyên gia marketing Nguyễn Thanh Tuấn vì người bạn đó thấy TikTok tiềm năng để phủ nhân hiệu làm kinh doanh.

Riêng chị thì nghĩ TikTok là nền tảng dành cho các bạn trẻ để giải trí, một người "cao tuổi" như chị cần phát triển nghiêm túc thì học làm gì, nhưng với sự rủ rê nhiệt tình của bạn, chị tham gia học cho biết và chị không ngờ quyết định đó đã tạo ra bước ngoặt lớn cho mình.

Hình ảnh quen thuộc của Cô Ba Edit

Sau lớp học chị hiểu hơn về TikTok, về tiềm năng phát triển thu nhập với nền tảng này và chị đã bắt tay vào xây kênh, thầy Nguyễn Thanh Tuấn chính là người định hướng xây dựng hình tượng nhân vật cô Ba cho chị vì chị là mẹ bỉm sữa ở nhà khó ăn mặc lộng lẫy hay make-up nên thầy cố vấn tạo hình ảnh cô Ba "te tua" gần gũi để gây ấn tượng với người dùng." - Chị Thoa chia sẻ.



TikToker cho gen Z

Nhiều người khá bất ngờ khi biết chị Kim Thoa đã lập gia đình, thậm chí có 2 bé nhưng lại là 1 TikToker cho gen Z, chị Thoa hóm hỉnh: "Chắc do tính chị cũng trẻ con, lầy lội và nhờ trải nghiệm làm việc nhiều với các bạn gen Z nên chị dễ hiểu nhu cầu, thị hiếu của các bạn. Thêm nữa do tâm hồn chị còn non trẻ nên biết cách dùng từ, cách nói sao cho đồng điệu với các bạn nhỏ (cười)".



TikTok dưới góc nhìn của Cô Ba có thực sự là nền tảng hữu ích

Khá nhiều cha mẹ thấy TikTok chỉ là 1 nơi giải trí đơn thuần, không có giá trị giáo dục, là 1 người mẹ và cũng là TikToker, chị Thoa cho biết: "Do mọi người chưa hiểu thuật toán của TikTok, nên dễ có định kiến xấu với nền tảng này. Nôm na là bạn thường xuyên xem chủ đề gì thì TikTok sẽ thể hiện chủ đề đó thường xuyên hơn, các ba mẹ cho con cầm điện thoại xem hoạt hình, siêu nhân, ca hát đến lúc ba mẹ xem sẽ hiển thị toàn nội dung như vậy, thành ra dễ đánh giá đây là nền tảng giải trí."

Mẹ bỉm sữa gen Z

May mắn được làm Nhà sáng tạo nội dung TikTok ở mảng Edu, chị Thoa hiểu TikTok đang cố gắng đẩy mạnh các nội dung liên quan đến cung cấp kiến thức, kỹ năng để hỗ trợ mọi người trong công việc, học tập và các hoạt động đời sống hàng ngày.



"Chị cũng đang là giảng viên 1 lớp TikTok cho tuổi teen, thông qua lớp học này chị nhận thấy các bạn nhỏ ngày nay rất biết cách tận dụng TikTok để học tập và phát triển các kỹ năng mềm cũng như các sở trường bản thân, điều đó thực sự rất đáng mừng đúng không?" - chị Thoa bộc bạch.

Những trải nghiệm của Cô Ba dành cho các mẹ bỉm sữa

Nhiều mẹ bỉm sữa ngại ngùng xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến chủ yếu do ngoại hình sau sinh của bản thân, chị Thoa lại cho rằng: "Hình ảnh giản dị của những người mẹ sẽ tạo cảm giác gần gũi khiến video của mình dễ tiếp cận người xem hơn, thời nay cái gì hào nhoáng, chuyên nghiệp quá cũng dễ khiến người ta cảnh giác và phòng thủ!"

"TikToker là những người đa sắc, "nhiều mặt", chị cũng vậy!"

Khi được hỏi về các chủ đề mẹ bỉm sữa nên xây dựng trên TikTok chị Thoa hào hứng: "Các chủ đề liên quan đến sức khoẻ, mẹo vặt, hạnh phúc gia đình, nấu ăn luôn được nhiều người quan tâm, mà những cái đó thì các mẹ sẽ là người từng trải hơn ai hết. Nhưng với sự tuyệt vời của những người mẹ chị nghĩ không có bất kỳ giới hạn nào về nội dung cả, nuôi nấng con còn được thì nội dung nào của TikTok các mẹ cũng xử được hết (cười lớn)!"



Cô Ba Edit khẳng định: "Mình làm TikTok được thì các mẹ khác cũng làm được."

Khi được hỏi về những khó khăn khi làm TikTok và cách giải quyết, chị bộc bạch: "Giai đoạn đầu chưa ra kết quả lại còn phải đầu tư nhiều thời gian cho TikTok, thậm chí gửi con cho chồng với ông bà chăm suốt, chị cũng hơi ngại. Nên chị phải cố gắng sắp xếp thời gian và báo lịch quay clip cụ thể với cả nhà để có thể phối hợp hỗ trợ tốt nhất, đồng thời chị hay tỉ tê chia sẻ về những cái hay của TikTok, những cơ hội phát triển cùng TikTok và các câu chuyện thành công của những người đi trước trên nền tảng này để mọi người yên tâm. Trộm vía hiện tại công sức ủng hộ của cả gia đình là hoàn toàn xứng đáng mà hen? (cười)"



Cô Ba - Mẹ bỉm sữa Gen Y hay TikToker Gen Z

Khi được yêu cầu chọn hình ảnh đúng với bản thân nhất: 1 mẹ bỉm sữa Gen Y hay TikToker Gen Z, chị hài hước: "Cả 2 đều giống với chị. Với ba mẹ và chồng thì chị là TikToker gen Z khoái sống ảo, mè nheo, bắt trend, còn với con cái, các bạn đồng nghiệp chị sẽ là 1 bà mẹ, 1 người chị gen Y luôn đưa lời khuyên đúng lúc trong cuộc sống và công việc cho các bạn. TikToker là những người đa sắc, "nhiều mặt", chị cũng vậy!" (cười)

Lời nhắn gửi của Cô Ba đến những người mẹ đang có ý định làm TikTok

Chị Thoa cho rằng: "Ai cũng có thể làm TikTok, nhưng sau khi có con chúng ta dễ hướng hoàn toàn về gia đình, thậm chí thu mình lại, thấy mình lạc hậu và "xa cách xã hội", đừng ngại làm mới, trẻ hoá bản thân, tạo dựng nhân hiệu của riêng mình hay thậm chí tạo thu nhập trực tiếp với việc tạo kênh TikTok, cô Ba làm được thì các mẹ cũng làm được!"