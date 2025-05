Clip hot mom Vbiz đang bầu 6 tháng trượt chân ngã nhoài trên bậc thềm, tình cảnh sau đó khiến nhiều người hoảng hốt

Kể từ sau khi công khai thông tin đang mang thai con đầu lòng, diễn viên Quỳnh Lương gần như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho việc dưỡng thai. Không chỉ vậy, cô còn quyết định thanh lý toàn bộ sản phẩm của cửa hàng kinh doanh, tạm ngừng công việc buôn bán để về quê tĩnh dưỡng, chuẩn bị làm mẹ một cách chỉn chu nhất.



Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ lựa chọn này của nữ diễn viên, bởi ai cũng hiểu rằng, mang thai là hành trình cần sự nghỉ ngơi, kiêng khem và đặc biệt là tinh thần thoải mái, yên tĩnh.

Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Lương đăng tải một đoạn clip trích xuất từ camera an ninh tại nhà riêng, ghi lại khoảnh khắc cô không may trượt chân từ bậc thềm và ngã mạnh xuống sân. Dù đã cố dùng tay chống đỡ, nhưng do đang mang thai ở tháng thứ 6, bụng đã lớn, việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Đáng chú ý, sau cú ngã, nữ diễn viên ngồi yên tại chỗ khá lâu mà không có phản ứng, khiến người xem không khỏi lo lắng. Phía dưới bài đăng, hàng loạt bình luận hỏi han, động viên và khuyên cô nên đi kiểm tra sức khỏe ngay lập tức. Bởi ngã trong thai kỳ, đặc biệt là vào giai đoạn giữa và cuối, có thể gây ra những nguy cơ lớn cho cả mẹ và thai nhi.

Clip hot mom Vbiz đang bầu 6 tháng trượt chân ngã nhoài trên bậc thềm

Quỳnh Lương nhanh chóng lên tiếng trấn an bằng một dòng chia sẻ: "Nguy hiểm lắm ạ, nên giờ không dám bước chân ra khỏi nhà luôn. Trộm vía có bà mụ đỡ nên không sao ạ. Bịch một cái to nhưng mà béo quá hay sao á không đau. Hihi. Cháu vẫn đang đạp ầm ầm. Mai mẹ cháu đi khám luôn ạ. Còn nay theo dõi thì không thấy hiện tượng gì kỳ lạ. Ngồi theo dõi đó chứ đứng dậy luôn nguy hiểm hơn á".

Cách chia sẻ đáng yêu này phần nào giúp người hâm mộ an tâm hơn. Tuy nhiên, không ít người vẫn để lại lời nhắn nhủ rằng dù không có dấu hiệu lạ, mẹ bầu vẫn nên đi kiểm tra kỹ càng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả hai mẹ con.

Thai kỳ là giai đoạn cơ thể mẹ thay đổi rất nhiều, trọng tâm cơ thể dồn về phía trước, phản xạ chậm hơn, dễ mệt mỏi, chóng mặt... Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như sàn trơn, bậc thềm cao, dép trượt cũng có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Đặc biệt trong mùa mưa ẩm, đường đi dễ trơn trượt, các mẹ bầu nên:

- Đi giày chống trơn, đế thấp.

- Tránh leo cầu thang hoặc bê vác vật nặng.

- Luôn có người đi kèm nếu cảm thấy mệt hoặc bụng quá to.

- Hạn chế di chuyển vào buổi tối, khi ánh sáng kém.