Chuyên gia chỉ ra 7 “sự thật khó nghe” mà cha mẹ cần biết: Điều này sẽ giúp bạn nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc và khỏe mạnh hơn

Sau 10 năm làm việc với hàng trăm gia đình, bác sĩ nhi khoa Mona Amin (Mỹ) đã nhiều lần chứng kiến cùng một điều: Cha mẹ luôn mong muốn điều tốt nhất cho con, nhưng đôi khi lại bỏ lỡ những yếu tố thực sự giúp trẻ phát triển tốt.

Một số sự thật dưới đây có thể khiến bạn chạnh lòng, nhưng chúng không nhằm phán xét. Mục đích của chúng là giúp cha mẹ nhìn lại và từ đó nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc, khỏe mạnh hơn.

1. Nếu bạn không làm gương bằng hành động, hành vi hoặc giá trị sống, đừng mong con bạn làm theo

Trẻ học bằng cách quan sát nhiều hơn là nghe lời dạy. Cách bạn nói chuyện, đối mặt với căng thẳng và sửa sai khi mắc lỗi đều có ảnh hưởng trực tiếp đến con.

Nếu bạn muốn con học được sự tử tế và tôn trọng, hãy thể hiện điều đó trong đời sống hằng ngày. Tôi luôn cố gắng làm gương qua những khoảnh khắc rất nhỏ: cách tôi nói chuyện với nhân viên siêu thị, cách tôi xin lỗi khi mất kiên nhẫn, hay cách tôi nhắc đến người khác khi họ không có mặt. Trẻ cảm nhận những điều này rất nhanh.

2. Nếu cha mẹ liên tục can thiệp khi trẻ buồn chán, con sẽ không bao giờ học được cách tìm niềm vui khi ở một mình

Sự buồn chán chính là khởi nguồn của sáng tạo. Khi mọi khoảnh khắc đều bị lấp đầy bằng giải trí, trẻ sẽ mất cơ hội tự khám phá ý tưởng của bản thân. Hãy cho con không gian để tự xoay xở và tự tìm niềm vui cho mình.

3. Nếu bạn cảm thấy con mình bị xếp lịch quá dày, thì đúng là như vậy. Hãy giảm bớt

Khi buổi chiều trở thành một cuộc chạy đua giữa tham gia chơi thể thao, piano và các buổi chơi cùng bạn bè, kiệt sức là điều khó tránh, cho cả trẻ lẫn cha mẹ. Thời gian rảnh giúp cơ thể và não bộ của trẻ được nghỉ ngơi. Hãy bảo vệ khoảng thời gian đó.

4. Hãy quyết định giờ đi ngủ và duy trì thói quen này

Giấc ngủ hỗ trợ tăng trưởng, học tập và cân bằng cảm xúc. Trẻ mới biết đi thường cần 11-14 giờ ngủ mỗi ngày; trẻ mẫu giáo 10-13 giờ; trẻ đi học 9-12 giờ và thanh thiếu niên 8-10 giờ. Tuy nhiên, đây chỉ là phạm vi tham khảo.

Điều quan trọng nhất là cách trẻ hoạt động trong ngày, nếu trẻ thức dậy tỉnh táo, không buồn ngủ vào những thời điểm bất thường và không có dấu hiệu thiếu ngủ như cáu kỉnh hay khó tập trung, nhiều khả năng trẻ đang ngủ đủ.

5. Thực sự cần dừng việc ăn vặt quá nhiều, đó là lý do trẻ không ăn bữa chính

Khi trẻ ăn vặt liên tục, cảm giác đói sẽ không kịp hình thành. Nếu không thích bữa chính, trẻ chỉ cần chờ đến giờ ăn vặt tiếp theo.

Việc lên kế hoạch ăn vặt có giờ giấc rõ ràng giúp trẻ có cấu trúc sinh hoạt ổn định và đủ thời gian để cảm thấy đói trở lại, từ đó sẵn sàng ăn bữa chính hơn.

6. Đừng dùng màn hình hay đồ ăn để dập tắt mọi cơn ăn vạ

Việc tìm giải pháp nhanh là điều dễ hiểu, nhưng đánh lạc hướng không đồng nghĩa với điều tiết cảm xúc. Trẻ cần được luyện tập các kỹ năng đối phó như gọi tên cảm xúc, hít thở sâu và học cách hiểu rằng cảm xúc tiêu cực rồi cũng sẽ qua đi.

7. Nếu con bạn vào được trường Ivy League nhưng không chịu nổi thất bại, bạn đã bỏ lỡ điều cốt lõi

Thành tích học tập không có nhiều ý nghĩa nếu trẻ sụp đổ trước áp lực. Sự kiên cường, rút kinh nghiệm và thử lại, mới là kỹ năng thực sự chuẩn bị cho trẻ bước vào cuộc sống.

Nuôi dạy con cũng đòi hỏi cha mẹ không ngừng trưởng thành. Những sự thật này có thể khó nghe, nhưng nhận thức đúng sẽ giúp xây dựng những gia đình vững mạnh hơn. Và một lần nữa, cha mẹ nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào liên quan đến sức khỏe của trẻ.