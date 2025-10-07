Chuyên gia bỉm đêm Gooby mang Trung Thu đến Bệnh viện Nhi Trung ương

Các sản phụ và đại diện Green Stars

Tại khu vực Trung tâm Sơ sinh, những món quà nhỏ bé từ Green Stars được chuẩn bị cẩn thận và trao tận tay đến các y bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa đồng hành mà còn gửi gắm thông điệp lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực cho đội ngũ y bác sĩ và phụ huynh đang ngày đêm chăm sóc các bé đang điều trị đặc biệt tại khoa.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Green Stars là đơn vị chủ quản của dòng tã/bỉm Gooby với cái tên được cộng đồng mẹ bỉm ưu ái gọi là "Chuyên gia bỉm đêm". Gooby có hệ thống danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm dòng tã/bỉm dạng dán và dạng quần phiên bản chuyên biệt cho ngày lẫn đêm, cùng với dòng bỉm dành riêng cho trẻ sơ sinh và khăn ướt. Được biết, Gooby đã vượt qua hàng loạt kiểm định trong và ngoài nước, chứng minh chất lượng và an toàn cho làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh.

Sản phẩm đã được Dermatest GmbH (Đức) cấp chứng nhận Dermatest Excellently, đồng thời đạt chuẩn REACH với chứng nhận SVHC xét bởi Bureau Veritas (Pháp). Tại Thụy Sĩ, SGS kiểm định rằng Gooby không chứa kim loại nặng, không gây phản ứng trên da và miễn nhiễm với 545 hợp chất PFAS nguy hại. Bên cạnh đó, Gooby còn đạt chuẩn OEKO-TEX® STANDARD 100 cấp độ 1 từ Hohenstein (Đức) và nhận các chứng nhận KATRI và Ellead tại Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, Gooby còn được VNTest - Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định chất lượng, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thẩm định và công nhận.

Danh mục chứng nhận này thể hiện cam kết minh bạch, nghiêm túc trong từng bước sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm của Green Stars trên hành trình đưa thương hiệu đến gần hơn với các gia đình.

Dự án "Trung thu yêu thương" tại Bệnh viện Nhi Trung ương là một chặng trong hành trình của Green Stars với trách nhiệm cộng đồng. Trên bản đồ hoạt động của mình, công ty đã, đang và sẽ còn nhiều dự án hướng đến các bệnh viện tuyến đầu, các chương trình dinh dưỡng, giáo dục ở vùng sâu vùng xa - nơi trẻ em cần sự đồng hành và hỗ trợ.

Đại diện Green Stars chia sẻ thêm: "Chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp bền vững là doanh nghiệp biết lan tỏa giá trị. Trên hành trình của mình, chúng tôi chỉ là cánh tay nhỏ nhưng với tình yêu, sự chăm chút và sản phẩm an toàn, mong rằng đó cũng sẽ là cánh tay nối dài tiếp sức cho các bậc cha mẹ, đồng hành cùng các con lớn lên trong sự khoẻ mạnh, an toàn."