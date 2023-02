Cho trẻ sơ sinh học bơi sinh tồn: Những điều ba mẹ cần biết

Bơi sinh tồn từ khi còn sơ sinh: Trào lưu nhất thời hay thực sự cần thiết?



Bơi sinh tồn là một trong những kỹ năng phổ biến ở các nước phát triển, giúp trẻ vừa phát triển kỹ năng bơi sinh tồn, vừa thành thạo nhiều kiểu bơi.

Trẻ sơ sinh đã có những phản ứng tự nhiên khi được tiếp xúc với nước ngay từ trong bụng mẹ, vì vậy khi được tiếp xúc với nước sớm, các bé sẽ hình thành phản xạ với nước tốt hơn. Bơi lội sẽ giúp các bé xây dựng sức mạnh cơ bắp, thúc đẩy sự phát triển của não bộ và các nhóm cơ quan như phổi, tim. Việc ở dưới nước sẽ tăng cường khả năng phối hợp tay mắt và khả năng giữ thăng bằng của cả cơ thể.

Tập bơi từ độ tuổi sơ sinh sẽ giúp phát triển những hoạt động thể chất về sau này như khi tập bò, tập đi, chạy và hơn thế nữa. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng toàn bộ cơ thể trong hoạt động bơi lội từ khi các bé ở độ tuổi rất nhỏ rất tốt cho sự phát triển và kết nối giữa hai bán cầu não. Từ đó sẽ giúp các bé phát triển tư duy logic và trí thông minh cảm xúc, tiền đề cho sự thành công sau này.

Chị Nguyễn Thanh Thủy - Cầu Giấy cho biết: "Mình đã cho con học bơi sinh tồn từ khi con mới 6 tháng tuổi. Con thích nghi với môi trường nước rất tốt và không gặp vấn đề gì về sức khỏe, thậm chí khi được vận động, con còn ăn ngủ ngoan hơn, đêm không còn quấy khóc. Bởi nếu được học bơi sớm thì khả năng thích ứng với môi trường nước và khả năng vận động sẽ tốt hơn".

Ở Việt Nam, học bơi sinh tồn uy tín ở đâu?

Tại Việt Nam, ba mẹ có thể lựa chọn chương trình bơi sinh tồn tại Trường bơi Quốc tế Aqua-Tots Mỹ - thương hiệu đã có hơn 30 năm phát triển với 120 cơ sở tại 14 quốc gia và 4 châu lục. Với sứ mệnh tạo dựng một nền tảng phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần ngay từ những năm tháng đầu đời, để thế hệ trẻ Việt Nam tự tin vươn ra thế giới, Công ty Cổ phần đào tạo ASC đã ký kết hợp tác với Aqua-Tots Swim Schools, không chỉ dạy bơi cho mọi lứa tuổi mà còn tự hào trở thành đơn vị tiên phong tại Đông Nam Á và Việt Nam cung cấp Chương trình bơi sinh tồn Aqua-Tots dành cho trẻ từ 04 tháng - 12 tuổi.

Ở độ tuổi từ 0-6, bơi lội giúp trẻ phát triển hệ vận động, hệ hô hấp, kích hoạt giác quan, thúc đẩy phát triển trí não , đồng thời giúp tăng chiều cao và tăng sức đề kháng một cách rõ rệt. Chương trình Bơi sinh tồn Aqua-Tots chuẩn Mỹ dành cho trẻ từ độ tuổi sơ sinh ngày càng được các phụ huynh tại Việt Nam tín nhiệm và lựa chọn cho con em của mình. Với lộ trình học bài bản, chương trình bơi sinh tồn Aqua-Tots Mỹ giúp trẻ nhanh chóng thích nghi và nhận thức được ranh giới an toàn, không chỉ trang bị kỹ năng bơi sinh tồn ngay từ những năm tháng đầu đời mà còn thành thạo nhiều kiểu bơi ngay từ rất sớm.

Các chuyên gia quản lý chuyên môn tại ASC Education cho biết: "Không giống như các khóa học bơi truyền thống, chương trình bơi sinh tồn chuẩn Mỹ tại ASC Education được thiết kế theo bộ kỹ năng, trang bị cho trẻ những kỹ năng bơi lội từ cơ bản đến nâng cao. Lộ trình này do các chuyên gia bơi lội hàng đầu của Mỹ thiết kế dựa trên khả năng vận động, thể chất và tâm lý phát triển cho từng giai đoạn của trẻ: Kỹ năng giữ an toàn, sự thoải mái và tự tin trong nước, khả năng kiểm soát nhịp thở đúng cách, độc lập khi bơi, hoàn thiện tốc độ, kỹ thuật…"

Sự khác biệt của bơi sinh tồn chuẩn Mỹ tại ASC Education

Được trang bị kỹ năng sinh tồn trước khi học kiểu bơi: Trong khi hầu hết các khoá học bơi tại Việt Nam chỉ tập trung vào dạy kỹ thuật bơi thì chương trình bơi sinh tồn Aqua-Tots tập trung rèn kỹ năng bơi sinh tồn trong nước trước khi dạy kiểu bơi.

Với hệ thống "Bài học cuộc sống – Lessons for Life" bản quyền Mỹ, huấn luyện viên sẽ dạy trẻ nhận diện các mối nguy như trơn trượt, hố nước sâu, dòng nước xoáy… Đồng thời, trẻ còn được dạy các kỹ năng quan trọng như xác định đích bơi đến, kỹ năng đu bám, trèo lên bờ hoặc vật nổi từ dưới nước, đặc biệt là kỹ năng xoay lật người, nổi ngửa…

Lộ trình 8 cấp độ bài bản: Điểm vượt trội của khóa học nằm ở 8 cấp độ dạy bơi từ cơ bản đến nâng cao, với mục tiêu cụ thể cho từng cấp độ. Lộ trình này do các chuyên gia bơi lội hàng đầu của Mỹ thiết kế dựa trên khả năng vận động và tâm lý phát triển cho từng giai đoạn của trẻ.

Ở lứa tuổi từ 4 tháng đến 4 tuổi, chương trình bơi Aqua-Tots sẽ giúp trẻ từng bước thích ứng đến nhận biết ranh giới an toàn và đạt được sự thoải mái. Trẻ được dạy kỹ năng bơi cơ bản, giúp trẻ vượt qua sự sợ hãi và thoải mái khi lặn xuống nước. Với những trẻ có khả năng bơi lội trước đó, chương trình bơi Aqua-Tots sẽ tiếp tục hỗ trợ trẻ trở nên độc lập với việc hình thành các kiểu bơi sải, bơi ngửa. Nâng cao hơn về tốc độ - kỹ thuật – sức bền khi thành thạo đa dạng 5 kiểu bơi.

Hoàn thành cấp độ 8, trẻ thành thục tất cả các kỹ năng bơi sinh tồn và 5 kiểu bơi: Bơi ngửa, bơi sải, bơi ếch, bơi nghiêng cứu hộ và bơi bướm.

Đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp: Phụ huynh sẽ hoàn toàn an tâm khi các con được hướng dẫn luyện tập bởi đội ngũ HLV giàu kinh nghiệm chuyên môn, được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Aqua-Tots Mỹ.

Theo đó, các HLV trường bơi Aqua-Tots tại ASC đều phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm dạy bơi cho trẻ, bắt buộc tham dự chương trình đào tạo "Lessons for Life" kéo dài 72 giờ, khóa tập huấn dưới nước và vượt qua bài kiểm tra kỹ năng giảng dạy an toàn. Bên cạnh đó, các giáo viên được đào tạo bởi chuyên gia huấn luyện của Aqua-Tots Mỹ và được đánh giá định kỳ. Mỗi lớp học chỉ có từ 1-4 học viên, đảm bảo HLV của Aqua-Tots luôn tạo ra một môi trường học tập vui vẻ, an toàn và hướng dẫn kỹ càng cho từng trẻ.

Cơ sở vật chất hiện đại: Hệ thống trường bơi Aqua-Tots được vận hành bởi ASC Education được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho trẻ nhỏ. Bể bơi bốn mùa ấm áp quanh năm với nhiệt độ duy trì 30-33 độ C. Khu vực bể được chia thành các ô dạy bơi khác nhau để phù hợp với việc học bơi của trẻ nhỏ ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt, công nghệ lọc cát tuần hoàn nhập khẩu từ Tây Ban Nha, đảm bảo nước sạch và an toàn với làn da trẻ sơ sinh. Khu vực tiện ích hiện đại như quầy lễ tân, khu tắm tráng nóng, lạnh, khu sấy tóc, phòng thay đồ riêng biệt.

Có thể nói, bơi sinh tồn không phải là trào lưu nhất thời theo số đông mà đang dần khẳng định được vai trò quan trọng trong bộ kỹ năng mềm cần trang bị cho trẻ từ khi còn nhỏ. Với các ưu điểm vượt trội, bơi sinh tồn Aqua-Tots Mỹ tại ASC Education đã chứng minh hiệu quả giúp trẻ phát triển các kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước và kỹ thuật bơi đúng cách cũng như giảm nguy cơ đuối nước ở trẻ nhỏ.

Hệ thống trường bơi Quốc tế Aqua-Tots được vận hành bởi ASC Education (Công ty CP đào tạo ASC):

Trường bơi Quốc tế Aqua-Tots Tây Hồ: Lô H3-LC, khu đô thị Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Tel: 024 7100 0001

Trường bơi Quốc tế Aqua-Tots Cầu Giấy: Lô TH1, Khu Đô Thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 024 7100 0002

Trường bơi Quốc tế Aqua-Tots Dương Kinh: Khu dân cư Sao Đỏ, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng - Tel: 0225 710 8889