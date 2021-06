Chăm sóc con một cách “thông minh” là như thế nào?

Chăm con một cách thông minh là gì?

Hiện nay khi cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều về kinh tế, việc chăm con của các mẹ không còn dừng lại ở việc "chăm cho con no, mặc cho đủ ấm" mà rất nhiều mẹ đã tìm tòi những phương pháp giúp chăm con vô cùng khoa học và hiệu quả như:

Về ăn uống: ngoài việc giúp cho bé ăn uống đủ lượng cần thiết, đa số các mẹ hiện nay đều cố gắng giúp bé ăn uống đủ chất, đa dạng hóa các loại thực phẩm để bé vừa bổ sung đủ vi chất dinh dưỡng, vừa tăng sức đề kháng và phát triển toàn diện cả trí tuệ và thể chất. Ngoài ra, rất nhiều mẹ áp dụng các biện pháp này ngay từ ăn dặm như phương pháp ăn dặm kiểu Nhật, ăn dặm tự chỉ huy (BLW)...

Bé đang thực hiện ăn dặm tự chỉ huy (BLW)

Về phương pháp dạy con: Khác hẳn so với các bà mẹ trước kia, các bà mẹ thông minh hiện nay cũng có phương pháp dạy con rất khoa học như: phương pháp giáo dục sớm từ trong bụng mẹ, phương pháp dạy trẻ bằng giáo cụ trực quan Montesori, phương pháp nuôi con theo kiểu người Do Thái, nuôi con tự lập Shitsuke của Nhật...Những phương pháp này cũng chính là những chìa khóa đặc biệt giúp bé phát triển nhận thức IQ, EQ một cách thông minh nhất.

Những phương pháp giúp bé tư duy thông minh ngày càng phổ biến

Về các loại sản phẩm tốt cho con: Do thói quen ăn uống của từng vùng miền, gia đình nên đôi khi bữa ăn của bé sẽ không đủ các loại chất cho bé phát triển. Vì thế nên quan niệm "cứ ăn là đủ chất" đã không còn đúng nữa. Rất nhiều mẹ đã tìm đến những sản phẩm giúp bổ sung các loại chất cần thiết cho sự phát triển của bé như: Sắt, Kẽm, Canxi, Vitamin C, Vitamin nhóm B, hỗ trợ giảm ho, tăng cường miễn dịch...Đây là phương pháp vừa tiện lợi, vừa hiệu quả để giúp bé phát triển toàn diện

Smartbibi – giải pháp chăm con thông minh cho mẹ - vì con là tất cả

Hiểu được những mong muốn của các mẹ trong việc tìm ra phương pháp "thông minh, hiệu quả cao lại an toàn cho bé", Smartbibi đã ra đời như một người bạn đồng hành cùng mẹ chăm sóc bé ngay từ trong nôi.

Bộ sản phẩm Smartbibi và những chú thỏ đáng yêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bé

Ra đời tại công ty Dược Phẩm Gricar, công ty uy tín hàng đầu có lịch sự hơn 50 năm nghiên cứu và phát triển, Smartbibi là kết tinh tuyệt vời giúp chăm sóc sức khỏe cho bé từ 01 ngày tuổi .Đây là bộ sản phẩm với rất nhiều ưu điểm vượt trội.

Nhập khẩu nguyên hộp từ Italy: mọi sản phẩm của smartbibi đều được nhập khẩu nguyên hộp từ nhà máy Gricar tại Italia về Việt Nam. Bộ sản phẩm đã được chứng nhận chất lượng bởi Cục An Toàn Thực Phẩm của Bộ Y Tế nên mẹ có thể hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ khi dùng cho con.

Đạt các chứng chỉ an toàn và khắt khe: Smartbibi luôn được đảm bảo về chất lượng từ dây chuyền sản xuất đến thành phẩm bởi các tiêu chuẩn khắt khe như: ISO, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016..

An toàn với cả bé từ 1 ngày tuổi: một số sản phẩm của smartbibi có thể dùng cho bé từ 1 ngày tuổi như Smartbibi D3, Smartbibi Zinc mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé.

Không chứa các yếu tố gây dị ứng: như Gluten (có trong mầm lúa mì, lúc mạch), Lactose (có trong sữa động vật), quá trình chiết xuất thảo dược hoàn toàn không dùng cồn, không chứa độc tố gây hại cho bé.

Công nghệ Emuldrop độc quyền, sản phẩm Smartbibi D3 sẽ được hấp thu cao hơn nhiều lần các sản phẩm bổ sung vitamin D3 thông thường.

Với bộ 5 sản phẩm Smartbibi sẽ đồng hành cùng mẹ chăm con một cách thông minh và hiệu quả.

1. Smartbibi D3: Giúp bé bổ sung vitamin D3, giúp hỗ trợ hấp thu Canxi cho cơ thể, hỗ trợ xương, răng chắc khỏe. Hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương ở trẻ. Xem chi tiết tại: https://www.smartbibi.vn/san-pham/smartbibi-d3/

2. Smartbibi Immunic: Bổ sung các loại vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho trẻ trong giai đoạn phát triển.

3. Smartbibi Maxcal: Bổ sung Canxi, Vitamin D3 và vitamin K2 giúp tăng khả năng hấp thu Canxi, giúp giảm nguy cơ thiếu hụt Canxi, hỗ trợ sự phát triển chiều cao, hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương, xương mềm yếu, chậm mọc răng do thiếu Canxi. Hỗ trợ phát triển hệ xương, răng chắc khỏe. Xem chi tiết tại: https://www.smartbibi.vn/san-pham/maxcal/

4. Smartbibi Zinc: Hỗ trợ bổ sung Kẽm, Vitamin C giúp tăng sức đề kháng. Hỗ trợ cải thiện tình trạng biếng ăn, chậm lớn ở trẻ thiếu Kẽm.

5. Smartbibi Cough: Giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng ho, ho có đờm, đau rát họng do viêm họng, do cảm cúm, ho do môi trường, do thay đổi thời tiết.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần Dược phẩm DELAP

Địa chỉ: Biệt thự số L09, lô đất L11, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

