Cha mẹ có biết: Lựa chọn đèn bàn như thế nào để tốt cho đôi mắt con?

Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng thuộc nằm lòng "công thức" chọn đèn bàn phù hợp với trẻ. Tham khảo một số tiêu chí dưới đây sẽ giúp các bậc phụ huynh dễ dàng cân nhắc, lựa chọn đèn bàn tốt cho sức khỏe, đồng hành cùng con lâu dài trong quá trình học tập.

Thiết kế linh hoạt, độ cao phù hợp với trẻ

Theo các chuyên gia, đèn bàn cho trẻ nên có thể tùy chỉnh độ cao để phù hợp với tầm nhìn của các bé, giúp ánh sáng tỏa đều khắp bàn học.

Thiết kế đèn bàn cần đảm bảo độ linh hoạt, phù hợp với nhiều không gian học tập.

Cha mẹ cần lưu ý lựa chọn những loại đèn bàn có thân điều chỉnh linh hoạt, xoay được nhiều phía. Tính năng này giúp con dễ dàng điều chỉnh đèn phù hợp với nhiều không gian học khác nhau. Phần chụp đèn cần được thiết kế với kích thước vừa phải, không để ánh sáng hắt quá nhiều, cũng không che khuất nhiều ánh sáng, gây tối khi sử dụng.

Chất lượng ánh sáng tốt, không gây hại cho mắt

Cùng với sự phát triển của công nghệ, giải pháp chiếu sáng đã có những bước tiến vượt bậc. Từ đèn sợi đốt với điểm yếu tỏa nhiệt và gây lóa mắt, tốn điện năng; đèn compact cho độ sáng không ổn định và giảm dần theo thời gian, gây hại cho mắt; sự ra đời của đèn LED đã mở ra kỷ nguyên mới về công nghệ chiếu sáng.

Tuy nhiên, ánh sáng xanh (blue light) của đèn LED thông thường gây nhiều tác động xấu đến đôi mắt và sức khỏe của con người, đặc biệt là với trẻ em. Tiếp xúc nhiều với loại ánh sáng này khiến mắt của các bé dễ mắc các tật khúc xạ, rối loạn nhịp sinh học khiến các bé khó vào giấc ngủ, ngủ không sâu.

Ánh sáng xanh của công nghệ LED cũ ảnh hưởng không tốt đến mắt và sức khỏe con người.

Đau đầu tìm đèn học cho con, chị Anh Thư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Muốn bảo vệ mắt cho con, tôi luôn đặt giới hạn thời gian xem TV, điện thoại của bé để hạn chế đến mức thấp nhất thời gian con tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình thiết bị điện tử. Tuy nhiên, khi biết đèn bàn con học sử dụng công nghệ LED truyền thống cũng tạo nên ánh sáng xanh (blue light), tôi mới tá hỏa đi tìm xem có giải pháp nào thay thế không".

Cùng nỗi băn khoăn như chị Anh Thư, nhưng chị Diệu Huyền (Đống Đa, Hà Nội) lại may mắn được cô giáo của con mách cho loại đèn bàn LED SunLike cho ánh sáng gần giống nhất với ánh sáng tự nhiên. Chị tâm sự: "Trong buổi họp phụ huynh, tôi có trao đổi thêm với cô giáo về các giải pháp bảo vệ mắt cho con, tránh tật khúc xạ thì được cô giáo giới thiệu ngay đèn bàn LED SunLike do Rạng Đông sản xuất. Khi biết con gái của cô cũng sử dụng để học tập hàng ngày ở nhà, tôi yên tâm ngay. Đến khi đọc thêm thông tin để tìm mua, tôi mới biết công nghệ LED mới do tập đoàn uy tín của Hàn Quốc sáng chế, được Rạng Đông ứng dụng độc quyền tại Việt Nam, mà giá thì rất hợp lý cho 1 chiếc đèn học công nghệ mới bảo vệ mắt con".

Sử dụng ánh sáng tím để kích hoạt tạo ra ánh sáng trắng có quang phổ gần giống ánh sáng tự nhiên, đèn bàn LED SunLike giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.

Thay thế hoàn toàn ánh sáng xanh (blue light) bằng ánh sáng tím, từ đó kích hoạt tạo ra ánh sáng trắng có quang phổ gần giống ánh sáng tự nhiên, đèn bàn LED SunLike giúp giảm nguy cơ mắc các tật khúc xạ về mắt cho trẻ, chống mỏi mắt và tập trung hơn. Đồng thời giúp ổn định nhịp sinh học, từ đó giúp bé dễ đi vào giấc ngủ ban đêm và ngủ sâu hơn để phát triển trí não và thể chất tối đa.

Đèn LED SunLike của Rạng Đông sử dụng độc quyền tại Việt Nam công nghệ LED SunLike của Seoul SemiConductor - tập đoàn nổi tiếng thế giới về công nghệ chiếu sáng tiên tiến. Với mức giá được người tiêu dùng đánh giá là phù hợp với túi tiền của đại đa số người tiêu dùng, Rạng Đông mong muốn đèn LED SunLike có thể mang giải pháp chiếu sáng của tương lai tới tất cả gia đình Việt, giúp nâng cao chất lượng sống, bảo vệ sức khỏe và đôi mắt của thế hệ tương lai.

