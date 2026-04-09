Bệnh viện Nhi Thanh Hóa liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ vị thành niên nhập viện cấp cứu do thực hiện các "thử thách" nguy hiểm trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, có trường hợp trẻ uống cùng lúc nhiều vỉ thuốc chứa Paracetamol để "đu trend". Nhờ được phát hiện sớm và đưa đi cấp cứu kịp thời, trẻ đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo nếu chậm trễ, nguy cơ suy gan cấp và tử vong là rất cao.

Theo các chuyên gia, mạng xã hội là môi trường tiềm ẩn nhiều nội dung độc hại, đặc biệt dễ tác động đến trẻ trong độ tuổi dậy thì - giai đoạn tâm lý còn bốc đồng, thích thể hiện và dễ bị lôi kéo.

Khuyến cáo dành cho phụ huynh:

- Theo dõi, kiểm soát nội dung và thời gian sử dụng mạng xã hội của trẻ

- Chủ động trò chuyện, hướng dẫn con nhận diện và từ chối các "trend" nguy hiểm

- Quan sát các dấu hiệu bất thường về tâm lý, hành vi

- Quản lý chặt chẽ thuốc trong gia đình, để xa tầm tay trẻ

Khi nghi ngờ trẻ có dấu hiệu bất thường hoặc sử dụng thuốc quá liều, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để được cấp cứu kịp thời.

Các bác sĩ nhấn mạnh, bảo vệ trẻ trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà cần sự chung tay của toàn xã hội.