Cảnh báo nguy cơ tăng bệnh đường hô hấp khi trẻ quay lại trường

Tại sao trẻ thường gặp vấn đề hô hấp khi quay trở lại trường

Phơi nhiễm với các tác nhân môi trường: Ở trường, trẻ sẽ có nhiều hoạt động chung như: chơi chung, ăn chung, ngủ chung, học chung, tất cả diễn ra trong không gian nhỏ thời gian dài. Trẻ khỏe mạnh, trẻ đang bệnh, vừa khỏi bệnh hay cả trẻ trong giai đoạn ủ bệnh đều sinh hoạt cùng nhau nên khả năng nhiễm chéo là vô cùng cao, đặc biệt là các bệnh lý đường hô hấp…

Thay đổi về tâm lý: thay đổi tâm lý thường gặp ở những trẻ nhỏ khi phải rời xa ngôi nhà thân yêu một cách đột ngột để tham gia vào một trường mới. Điều này tác động không nhỏ đến tâm sinh lý của trẻ, gây căng thẳng, lo lắng, khóc nhiều,… khiến trẻ dễ bị mệt mỏi và cũng dễ mắc bệnh hơn.

Trẻ mệt mỏi, suy giảm đề kháng hô hấp khi quay trở lại trường

Cha mẹ có thể làm gì để giúp trẻ?

Để trẻ có được hệ miễn dịch khỏe mạnh và sức đề kháng tốt chống lại các bệnh lý đường hô hấp, cha mẹ cần lưu ý:

- Cung cấp cho trẻ một chế độ dinh dưỡng đầy đủ vitamin, khoáng chất thông qua việc bổ sung trái cây, rau củ tươi.

- Nhắc nhở trẻ uống đủ nước mỗi ngày.

- Thường xuyên khuyến khích trẻ vận động.

- Bổ sung sản phẩm tăng đề kháng hô hấp cho trẻ.

Trong đó, việc chủ động cho trẻ tiếp xúc với các chế phẩm được bào chế từ các tác nhân thường gặp gây ra các bệnh lý đường hô hấp đã được bất hoạt là giải pháp hữu hiệu và an toàn để hỗ trợ tăng sức đề kháng hô hấp cho trẻ hiện nay. Trẻ được tiếp xúc sớm với mầm bệnh thông qua bổ sung ly giải vi khuẩn giúp tạo cho trẻ sức đề kháng hô hấp tối ưu, hoàn thiện hệ miễn dịch của trẻ thông qua kích hoạt hệ miễn dịch đặc hiệu.

Theo TS.BS Hoàng Văn Huấn – PGĐ Bệnh viện Phổi Hà Nội: "miễn dịch đặc hiệu là trạng thái miễn dịch xuất hiện khi cơ thể đã tiếp xúc với vi khuẩn - có thể được chủ động đưa vào cơ thể để hỗ trợ điều trị. Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu có khả năng ghi nhớ và nhận biết tác nhân gây bệnh. Nhờ vậy mà có khả năng tấn công nhanh và hiệu quả hơn nếu gặp lại tác nhân gây bệnh đó".

TS.Bs Hoàng Văn Huấn – PGĐ Bệnh viện Phổi Hà Nội

Trẻ chủ động bổ sung chế phẩm từ vi khuẩn gây bệnh liệu có an toàn?

Hiện nay, một trong những giải pháp được công nhận và sử dụng phổ biến trên thế giới là sử dụng hỗn hợp ly giải vi khuẩn dưới dạng viên ngậm. Cha mẹ cần hiểu là trẻ không trực tiếp bổ sung vi khuẩn sống và còn khả năng gây bệnh mà chỉ bổ sung những mảnh kháng nguyên được bào chế bằng cách phá vỡ tế bào của các vi khuẩn thường gây bệnh hô hấp.

Ly giải vi khuẩn không còn khả năng gây bệnh

Ly giải vi khuẩn không còn khả năng gây bệnh, nhưng vẫn giữ các đặc điểm đặc trưng của vi khuẩn để cơ thể có thể nhận biết, từ đó kích thích hệ miễn dịch đặc hiệu sản sinh kháng thể và ghi nhớ các tác nhân gây bệnh đó, giúp tiêu diệt vi khuẩn nhanh chóng. Hiệu quả và an toàn của ly giải vi khuẩn cũng đã được chứng minh, đánh giá thông qua nhiều nghiên cứu khác nhau (1, 2).

Công dụng của ly giải vi khuẩn trên bệnh lý đường hô hấp

Ly giải vi khuẩn được công nhận trên thế giới như là "vắc xin đường uống" và được sử dụng để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm cả di chứng của cảm lạnh và cúm thông thường. Đặc biệt, nó có công dụng trên viêm phế quản cấp và mãn tính, đau thắt ngực, viêm amidan, viêm họng, viêm thanh quản, viêm mũi, viêm xoang, viêm tai giữa. Ly giải vi khuẩn cũng có thể được sử dụng cho các trường hợp nhiễm trùng kháng lại các loại thuốc kháng sinh thông thường và di chứng của nhiễm trùng do vi khuẩn và vi rút.

Nhóm chuyên gia tại khoa Bệnh đường hô hấp Dị ứng, Khoa Nội, Đại học Genova, Ý đã nghiên cứu và cho ra kết quả là sau khi sử dụng phương pháp ly giải vi khuẩn, tỉ lệ bệnh nhi nhiễm trùng đường hô hấp giảm 50%, trẻ bị viêm họng và viêm tai giữa giảm 16%, tình trạng tái phát nhiễm trùng đường hô hấp cũng giảm đáng kể.

TPBVSK GS Imunostim Junior – Hỗ trợ tăng đề kháng hô hấp, trẻ vui khỏe đến trường

TPBVSK GS Imunostim Junior dạng viên ngậm chứa hỗn hợp của 3 chủng vi khuẩn: Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes là những vi khuẩn thường gây các bệnh đường hô hấp, kết hợp cùng vitamin C. Chủ động bổ sung TPBVSK GS Imunostim Junior cho trẻ giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng hô hấp, hỗ trợ giảm nguy cơ viêm phế quản, viêm mũi họng.

GS Imunostim Junior được nhập khẩu nguyên hộp từ CH Séc dưới dạng viên ngậm tiện dụng, có hương dâu, vị chua ngọt đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ.

Sản phẩm được tiến hành nghiên cứu lâm sàng tại CH Séc. Kết quả đã chứng minh 93% người sử dụng GS Imunostim Junior hiệu quả chỉ sau 1 liệu trình sử dụng, giúp giảm hơn 50% nguy cơ mắc nhiễm trùng hô hấp.

GS Imunostim Junior được chứng nhận an toàn bởi Viện Y tế Công cộng Quốc gia Praha của Cộng hòa Séc. Sản phẩm không chứa gluten, lactose, màu thực phẩm. Sau hơn 10 năm lưu hành tại Séc cũng như Việt Nam, thương hiệu cho biết chưa ghi nhận bất cứ báo cáo nào về phản ứng có hại của sản phẩm.

GS Imunostim Junior được phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Delap. Để chủ động tăng cường sức đề kháng hô hấp cho trẻ, bạn có thể tham khảo thêm về thông tin sản phẩm TẠI ĐÂY

Hotline: 1800 8070

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Dược phẩm Delap

Địa chỉ: Biệt thự số L09, lô đất L11, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tài liệu tham khảo

1. Ruah SB, Ruah C, van Aubel A, Abel S, Elsasser U. Efficacy of a polyvalent bacterial lysate in children with recurrent respiratory tract infections. Advances in therapy. 2001;18(4):151-62.

2. Esposito S, Marchisio P, Prada E, Daleno C, Porretti L, Carsetti R, et al. Impact of a mixed bacterial lysate (OM-85 BV) on the immunogenicity, safety and tolerability of inactivated influenza vaccine in children with recurrent respiratory tract infection. Vaccine. 2014;32(22):2546-52.

https://afamily.vn/canh-bao-nguy-co-tang-benh-duong-ho-hap-khi-tre-quay-lai-truong-20220424211614319.chn