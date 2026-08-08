Giành chiến thắng 3 - 1 trước đội tuyển Campuchia trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam chính thức ghi tên vào bán kết với ngôi đầu bảng A tại ASEAN Cup 2026.

Trận đấu cũng ghi nhận màn trình diễn ấn tượng của nhiều cầu thủ, trong đó có đội trưởng Quang Hải. Mặc dù không trực tiếp ghi bàn, Quang Hải vẫn để lại dấu ấn với những pha xử lý bóng kỹ thuật và khả năng tạo đột biến quen thuộc. Trên khán đài, Chu Thanh Huyền cũng có mặt cùng con trai và gia đình để cổ vũ cho chồng.

Quang Hải trong trận đấu vào tối ngày 7/8 trên sân Mỹ Đình

Trên khán đài, Chu Thanh Huyền lọt camera nhà đài khiến netizen chú ý (Nguồn: Chụp màn hình/FPT Play)

Đáng chú ý, trong một vài giây lọt vào ống kính máy quay, Chu Thanh Huyền lại vô tình gây chú ý bởi biểu cảm khá khác với hình ảnh thường thấy. Thay vì ngồi yên nhìn xuống sân, Chu Thanh Huyền liên tục có những biểu cảm, hành động khá tự nhiên.

Khoảnh khắc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng nhanh chóng được người xem “focus”. Một lần nữa, vợ Quang Hải lại rơi vào tình huống quen thuộc: camera vừa lia tới là đúng lúc cô đang có một biểu cảm rất đời thường.

Trước đó, Chu Thanh Huyền cũng đăng clip ghi lại diện mạo trước khi tới sân cổ vũ Quang Hải. Không lựa chọn trang phục quá cầu kỳ, cô xuất hiện với phong cách đơn giản, gọn gàng nhưng vẫn chỉn chu. Kiểu tóc, lớp trang điểm nhẹ cùng gương mặt sáng giúp vợ Quang Hải nhận được nhiều lời khen về nhan sắc.

Chu Thanh Huyền trước khi ra sân cổ vũ chồng, nhận nhiều lời khen với diện mạo cuốn hút (Ảnh: IGNV)

Cô từng nhiều lần trở thành tâm điểm vì những khoảnh khắc khá bất ngờ trên khán đài. Khi thì quá phấn khích trước diễn biến trên sân, lúc lại đang mải nói chuyện, có khi chỉ đơn giản là đang tạo dáng hoặc thể hiện cảm xúc đúng lúc camera hướng tới. Những khoảnh khắc này sau đó thường được chia sẻ lại trên mạng xã hội và trở thành những hình ảnh khiến dân mạng liên tục bàn tán.

Mỗi lần Chu Thanh Huyền lọt ống kính máy quay đều là những khoảnh khắc rất tự nhiên, đời thường (Nguồn: FPT Play, Giấc Mơ Vô Địch)

Tuy nhiên, nếu bỏ qua những biểu cảm được camera ghi lại trong tích tắc, nhan sắc đời thường của Chu Thanh Huyền vẫn nhận được nhiều thiện cảm. Đặc biệt, những hình ảnh được ghi bằng camera thường vẫn cho thấy cô sở hữu diện mạo nổi bật, cuốn hút.

Sau hơn 2 năm kết hôn và có con đầu lòng, Chu Thanh Huyền hiện vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Ngoài ngoại hình, mỹ nhân sinh năm 2000 còn gây chú ý bởi cuộc sống hôn nhân với Quang Hải, công việc kinh doanh online cũng như hình ảnh “vợ đảm - mẹ trẻ” mà cô xây dựng.

Trên MXH, Chu Thanh Huyền thường xuyên cập nhật hình ảnh đời sống cá nhân, những khoảnh khắc bên gia đình hay chuyện học cách làm vợ, làm mẹ sau khi kết hôn. Dù vậy, cô vẫn duy trì cuộc sống riêng năng động, dành thời gian chăm sóc bản thân, mua sắm hay theo đuổi sở thích cá nhân.

Bên cạnh đó, dù bận rộn công việc hay chăm sóc con cái, Chu Thanh Huyền vẫn luôn giữ thói quen thể hiện sự ủng hộ chồng. Chu Thanh Huyền thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ Quang Hải trong các trận đấu quan trọng. Sự xuất hiện của cô luôn thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ nhờ hình ảnh nhiệt tình, đôi khi diện trang phục nổi bật hay đeo phụ kiện giá trị và cách ứng xử tinh tế ngay cả khi Quang Hải không ra sân thi đấu.