Cách các bà mẹ 3 miền chuẩn bị bữa sáng đủ chất để con vững vàng học online

"Đi với ong sẽ tìm thấy mật", nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi khi phải chuẩn bị bữa sáng đủ chất và thúc giục con ăn hết suất cho kịp giờ học online, thì hãy học ngay loạt bí kíp mới từ các bà mẹ 3 miền trong bài viết này nhé!

"Bữa sáng đủ chất" quan trọng cỡ nào trước giờ học online?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ nhỏ không chỉ cần bữa sáng "đủ năng lượng" để bé thỏa sức hoạt động, vui chơi và học tập suốt ngày dài; mà còn phải "đủ chất" để bé phát triển tầm vóc và trí não trong giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất cuộc đời. Cụ thể, bữa sáng phải cân đối 4 nhóm chất theo tỷ lệ năng lượng: bột đường (50-60%) - chất béo (20-30%) - protein (13-20%) - vitamin, khoáng chất nhé mẹ. Song theo một khảo sát trên Kenh14, có 88% người không biết bữa sáng với "xôi xéo, bánh bao, bánh mì patê" có đủ chất dinh dưỡng cho con hay không!

Một khảo sát khác trên Zing.vn cũng cho thấy, có 47% người cho rằng bữa sáng hiện tại của con là không đủ chất. Tuy nhiên, cuộc sống bận rộn khiến nhiều phụ huynh "tặc lưỡi" cho qua, ăn sáng xuề xòa, để cả nhà kịp giờ đi học đi làm. Chị Lê Mỹ Nga (34 tuổi, TP.HCM) từng là một trong số đó, khi thường xuyên tạt qua gánh xôi, xe bánh mì "mua đại" bữa sáng cho con trên đường đến trường suốt 4 năm tiểu học.

Trong tình hình "bình thường mới" vì dịch bệnh, danh sách việc của chị Nga có thêm hạng mục mới: xắn tay vào bếp làm bữa sáng cho con. Nhờ vậy mà chị cảm nhận rõ bữa sáng đủ chất đã thay đổi thái độ học tập của con ra sao. Con hào hứng ngồi vào bàn ăn lẫn bàn học, nhiều năng lượng hơn và vui vẻ, lanh lợi khi giơ tay phát biểu trong giờ học hơn hẳn.

Chuẩn bị "bữa sáng đủ chất" nhanh như trở bàn tay

Buổi học trực tuyến của con bắt đầu lúc 7h15, nên chị Nga có tối đa 15-20 phút để chuẩn bị bữa sáng thần tốc mà đủ chất cho con. Chia sẻ thực đơn, chị bật mí: "20 phút làm cơm chiên rau củ, bánh ướt chả lụa, mì ý bò bằm. Chén xôi lạc nấu bằng nồi cơm điện cũng rất nhanh. Thỉnh thoảng dậy trễ thì làm lẹ bánh mì ốp la, hoặc 2 lát sandwich kẹp xúc xích với một ít xà lách và cà chua. Ăn gì cũng được, vì con luôn uống thêm sữa tươi Cô Gái Hà Lan, vậy là đảm bảo các chất đạm, canxi và vitamin cho bữa sáng đủ chất".

Mẹ là siêu nhân, nên việc chuẩn bị bữa sáng đủ chất trong 15-20 phút chẳng thể làm khó. Chị Nguyễn Chi (Nghệ An) cho hay, bản thân dư tài nghệ bếp núc để nấu cháo lươn, mì quảng, bánh mướt, bánh xèo… hoành tráng mỗi cuối tuần; song ngày thường chỉ bật bếp nấu xôi, khoai luộc, cháo bằm, phở ăn liền… cho con. "Mùa Covid, mà công việc kế toán của mình bận đến nỗi làm sổ sách đến đêm, sáng dậy trễ. Bởi vậy, bữa sáng của 2 bé ít về lượng, đơn giản về món. Nhưng 2 đứa ăn sáng xong sẽ uống thêm hộp sữa, vậy là mẹ yên tâm chúng có đủ chất cho nguyên buổi học rồi", chị Chi chia sẻ.

Sữa cũng xuất hiện nhiều nhất trong bữa sáng đủ chất mà chị Trần Linh (33 tuổi, Hà Nội) thần tốc chuẩn bị cho con. Sữa tươi rất giàu protein, canxi và vitamin, khoáng chất giúp con cao lớn khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng trước mùa dịch bệnh. "Trẻ nhỏ ngủ nướng cả mùa hè, giờ phải dậy sớm để kịp giờ học, nên cứ mè nheo kén ăn. Vậy thì lát bánh mì bơ và hộp sữa tươi Cô Gái Hà Lan là nhanh gọn nhất mà vẫn đủ chất".

Dù thói quen ăn sáng ở 3 miền và sở thích món ăn của con khác nhau, nhưng các bà mẹ đều thuộc nằm lòng thần chú "bữa sáng đủ chất cho ngày mới vững vàng". Trong đó, sữa tươi Cô Gái Hà Lan là lựa chọn hàng đầu, vì đảm bảo các tiêu chí an toàn và cân bằng dinh dưỡng, nhiều gấp đôi canxi và vitamin D, tăng cường thêm cả protein và bổ sung hơn 20 dưỡng chất thiết yếu khác (phốtpho, vitamin A, B2, B12...).

Bữa sáng đủ chất thêm "mê chữ ê kéo dài’ với sữa Cô Gái Hà Lan!

Bữa sáng đủ chất chứa bao tâm sức của mẹ, song mẹ vẫn cần bỏ thêm tâm tư quan sát để tìm ra gu ăn sáng đúng điệu của con theo tuổi. Có bé hồi nhỏ thích ăn sáng với món nước (cháo, phở), lớn lên chuộng món khô (cơm tấm, xôi, bánh mì), mẹ nên tinh ý nhận ra để điều chỉnh thực đơn theo độ tuổi con. Có bé lười ăn nhưng lại mê uống sữa tươi, thích hút hộp sữa đến khi nghe thấy tiếng "sột sột" của giọt cuối cùng, lớn lại muốn "ăn" sữa tươi trộn ngũ cốc và các loại hạt mới chịu!

Để trẻ "mê chữ ê kéo dài" với bữa sáng đủ chất, mẹ hãy kết hợp món ăn với sữa Cô Gái Hà Lan cân bằng dinh dưỡng, ít đường, ít muối, ít chất béo bão hòa… và nhiều vi chất hơn giúp "mở khóa sức mạnh của sữa" cho bé. Mỗi hộp sữa tươi Cô Gái Hà Lan 180ml có tới 5,8g protein chất lượng cao và dưỡng chất quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng của trẻ, nghiên cứu dựa theo theo bộ tiêu chuẩn dinh dưỡng toàn cầu GNS.

Con uống sữa Cô Gái Hà Lan, mẹ càng an tâm hơn khi sản phẩm "an toàn hơn chuẩn 11 lần" với quy trình "20 phút vàng" trong vận chuyển sữa tươi nguyên liệu về 45 điểm làm lạnh tập trung rải khắp chiều dọc đất nước. Nhờ vậy, sữa hạn chế được sự xâm nhập của vi khuẩn, đạt mức số đếm tạp trùng cực thấp chỉ 260.000 CFU/ml - thấp hơn 11 lần so với chuẩn Việt Nam, điều mà nhiều thương hiệu sữa khác chưa làm được.

Giống như "trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ", cơm tấm hay bánh mì phết bơ ngon tuyệt, song con cần uống thêm ly sữa tươi để cung cấp thêm năng lượng từ đạm, canxi giúp cao lớn, chất xơ giảm táo bón, vitamin và khoáng chất tăng miễn dịch… thì mới trọn vẹn mẹ nhé!