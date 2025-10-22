Các loại sữa chua TH True Milk: Mua chính hãng tại AVAKids

TH true MILK - Thương hiệu sữa Việt "Thật sự thiên nhiên"

TH true MILK là thương hiệu sữa Việt Nam 100%, trực thuộc sự quản lý của Tập đoàn TH, được thành lập năm 2010. Đây là thương hiệu tiên phong trong ngành sữa tươi sạch tại Việt Nam với triết lý giữ trọn tinh túy thiên nhiên, cung cấp các sản phẩm làm từ nguồn sữa bò tinh sạch như sữa tươi tự nhiên, sữa tiệt trùng, sữa không đường, sữa chua, phô mai, sữa bột, và nhiều dòng sản phẩm khác.

TH true MILK nổi bật với quy trình chăn nuôi bò sữa công nghệ cao, kiểm soát khắt khe từng khâu sản xuất với nguồn nước sạch và công nghệ lọc hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng sữa tươi ngon, giàu dinh dưỡng. Bạn có thể dễ dàng tìm mua các sản phẩm chính hãng của TH true MILK như sữa chua TH True Milk tại hệ thống AVAKids để đảm bảo chất lượng và an tâm khi sử dụng.

TH true MILK tiên phong trong ngành sữa tươi sạch tại Việt Nam

Các loại sữa chua TH True Milk

Sữa chua men sống TH True Yogurt việt quất tự nhiên

Được chế biến từ sữa tươi nguyên chất kết hợp mứt việt quất tự nhiên, sản phẩm mang hương vị hài hòa giữa sữa béo và vị chua ngọt đặc trưng của quả mọng. Bên cạnh đó, sữa chua còn chứa các lợi khuẩn có lợi như Lactobacillus acidophilus và Streptococcus thermophilus, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe da từ bên trong.

Sữa chua TH True Yogurt chanh dây

Được làm từ sữa tươi sạch nguyên chất tại trang trại TH và lên men tự nhiên, sữa chua TH True Yogurt vị chanh dây mang đến hương vị thanh mát, kết hợp giữa vị béo nhẹ của sữa và vị chua đặc trưng của chanh dây. Sản phẩm không chứa chất bảo quản, cung cấp khoảng 100 kcal/100g cùng nhiều vitamin và lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa, phù hợp dùng hằng ngày như món tráng miệng hoặc ăn nhẹ lành mạnh.

Sữa chua TH True Yogurt vị chanh dây hương vị thanh mát

Sữa chua TH True Yogurt nha đam tự nhiên

Sản phẩm kết hợp giữa sữa tươi lên men và những miếng nha đam tươi mềm, tạo nên vị thanh dịu và cảm giác mát lành khi thưởng thức. Ngoài tác dụng bổ sung lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa, nha đam trong sữa chua còn mang lại lợi ích trong việc dưỡng da và hỗ trợ thanh lọc cơ thể, phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Sữa chua TH True Yogurt vị dừa

Được lên men tự nhiên từ sữa tươi và mứt dừa, sữa chua TH True Yogurt vị dừa mang hương vị béo ngọt nhẹ nhàng, dễ ăn và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Sản phẩm không chứa chất bảo quản, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, là lựa chọn thay đổi khẩu vị lý tưởng trong thực đơn hằng ngày của gia đình.

Sữa chua TH True Yogurt vị tự nhiên

Giữ nguyên hương vị sữa chua truyền thống, sản phẩm mang lại vị chua thanh, dịu nhẹ, không pha trộn hương liệu hay chất bảo quản. Với quy trình sản xuất khép kín và công nghệ lên men hiện đại, sữa chua TH True Yogurt vị tự nhiên giúp cung cấp nguồn dinh dưỡng cân bằng, hỗ trợ tiêu hóa và là lựa chọn phù hợp cho người ưa thích vị nguyên bản.

Sữa chua TH True Yogurt vị tự nhiên

Sữa chua TH True Yogurt có đường và ít đường

Hai phiên bản sữa chua cơ bản này được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ hương vị dễ ăn và giá thành hợp lý. Sản phẩm được lên men tự nhiên từ sữa bò tươi, bổ sung lợi khuẩn hỗ trợ tiêu hóa. Phiên bản ít đường đặc biệt phù hợp với những ai muốn kiểm soát lượng đường nạp vào nhưng vẫn muốn giữ trọn hương vị thơm ngon của sữa chua.

Mua sữa chua TH True Milk chính hãng, giá tốt tại AVAKids

Để mua sữa chua TH chính hãng và có giá hợp lý, bạn có thể tìm đến hệ thống cửa hàng mẹ và bé AVAKids (thành viên Tập đoàn Thế Giới Di Động) trên toàn quốc hoặc đặt mua trực tiếp tại website avakids.com

Tất cả sản phẩm sữa chua TH tại AVAKids đều được nhập trực tiếp từ nhà sản xuất, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, hạn sử dụng dài và quy trình bảo quản lạnh tiêu chuẩn để giữ nguyên chất lượng lợi khuẩn.

Khi mua sắm tại AVAKids, khách hàng được hưởng nhiều quyền lợi như cam kết 100% hàng chính hãng, đổi trả trong 7 ngày nếu sản phẩm bị lỗi, cùng nhiều hình thức thanh toán linh hoạt. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tư vấn miễn phí qua hotline 1900.866.874 (7:30 – 22:00), giúp phụ huynh dễ dàng chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của bé.

(Chính sách cập nhật tháng 10/2025, có thể thay đổi theo từng thời điểm. Thông tin chi tiết tại avakids.com.)

Sữa chua TH tại AVAKids đều được nhập trực tiếp từ nhà sản xuất

Nhờ hương vị tự nhiên, dễ ăn cùng nguồn dinh dưỡng cân đối, sữa chua TH True Milk đã trở thành món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Khi mua sắm tại AVAKids, người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mức giá phù hợp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để bạn lựa chọn các sản phẩm sữa và thực phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của cả gia đình.