Cả nhà tổ chức sinh nhật nhưng thái độ của người bố gây tranh cãi: Lạnh nhạt của người lớn có thể trở thành vết xước trong tâm hồn trẻ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc một gia đình nhỏ chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho người bố. Tuy nhiên, thay vì mang lại cảm giác ấm áp như nhiều người mong đợi, phản ứng của người đàn ông trong clip lại khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.

Khoảnh khắc sinh nhật đáng lẽ rất ấm áp

Theo nội dung đoạn video, người vợ cùng hai con nhỏ đã chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật để tạo bất ngờ cho người chồng. Khi người đàn ông vừa bước lên cầu thang, một cậu bé đứng chờ sẵn với chiếc bánh trên tay, nở nụ cười rất tươi, ánh mắt đầy háo hức.

Sau đó, người bố được đội mũ sinh nhật và được hai con dẫn vào phòng khách để chúc mừng. Hai đứa trẻ liên tục tiến lại gần bố, thậm chí còn hôn lên má để thể hiện tình cảm.

Thế nhưng trong suốt khoảnh khắc ấy, người đàn ông gần như không có phản ứng tích cực. Ông vừa nhìn điện thoại, vừa tỏ ra khá thờ ơ, gương mặt ít biểu lộ cảm xúc. Khi con trai đưa bánh sinh nhật đến gần, người bố cũng không tỏ ra vui mừng hay bất ngờ như nhiều người thường thấy trong những tình huống tương tự.

Chính sự lạnh nhạt này đã khiến đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt

Dưới video, nhiều bình luận bày tỏ sự khó chịu trước thái độ của người bố.

Một tài khoản viết:

“Hai đứa trẻ vui như vậy mà bố lại thờ ơ thế, nhìn mà thấy tội cho tụi nhỏ.”

Một người khác đặt câu hỏi:

“Không biết người vợ có thật sự hạnh phúc trong ngôi nhà này không?”

Cũng có ý kiến cho rằng có thể người bố vốn là người ít thể hiện cảm xúc, hoặc đang bận việc riêng nên phản ứng không quá hào hứng. Tuy nhiên, đa số người xem vẫn cảm thấy tiếc cho khoảnh khắc đáng lẽ rất ấm áp của gia đình.

Khi thái độ của cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của con

Trẻ nhỏ thường rất nhạy cảm với phản ứng của cha mẹ. Một nụ cười, một cái ôm hay một lời khen đôi khi có thể khiến các em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ngược lại, nếu những nỗ lực thể hiện tình cảm của trẻ không nhận được phản hồi tích cực, các em có thể cảm thấy thất vọng, thậm chí tự đặt câu hỏi liệu mình có làm sai điều gì hay không.

Trong trường hợp của đoạn video, hai đứa trẻ đã chuẩn bị bánh, chờ đợi bố với vẻ mặt đầy mong đợi. Đó là một hành động thể hiện tình yêu rất trong trẻo. Nếu sự háo hức ấy liên tục gặp phải sự lạnh nhạt, trẻ có thể dần ngại bộc lộ cảm xúc hoặc ngại thể hiện tình cảm với cha mẹ.

Đặc biệt với con gái, hình ảnh người bố có ý nghĩa rất lớn

Các chuyên gia tâm lý cho rằng người bố đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành cảm xúc và sự tự tin của con gái.

Một cô bé lớn lên trong môi trường được bố quan tâm, lắng nghe và trân trọng thường sẽ hình thành cảm giác an toàn và giá trị bản thân . Ngược lại, nếu người bố thường xuyên lạnh nhạt hoặc thiếu sự quan tâm, bé gái có thể dễ cảm thấy mình không đủ quan trọng hoặc không đáng được yêu thương.

Điều này đôi khi còn ảnh hưởng đến cách các em nhìn nhận các mối quan hệ sau này, đặc biệt là cách lựa chọn và tin tưởng người khác.

Một khoảnh khắc nhỏ nhưng có thể để lại ký ức lâu dài

Trong mắt người lớn, sinh nhật có thể chỉ là một dịp bình thường. Nhưng với trẻ nhỏ, đó lại là cơ hội hiếm hoi để thể hiện tình yêu với bố mẹ.

Vì vậy, chỉ cần một nụ cười, một cái ôm hay một lời cảm ơn đơn giản cũng đủ để khiến những đứa trẻ cảm thấy hành động của mình được trân trọng.

Đoạn clip trên, dù chỉ kéo dài vài chục giây, nhưng cũng gợi ra một câu hỏi đáng suy nghĩ: Đôi khi, điều trẻ cần không phải là những món quà lớn, mà chỉ là sự đáp lại tình cảm từ chính cha mẹ của mình.