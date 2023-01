Bộ sản phẩm Soki nhi: "Bản đồ giải pháp" chăm con tốt lành cho mẹ bỉm

Gây ấn tượng khi đưa nguyên lý từ sữa làm "yếu tố xương sống"



Xuất hiện tại Triển lãm của Bộ Y tế, chuỗi sản phẩm nhi Soki mang đến thông điệp: "Soki tốt lành, chăm con khỏe mạnh". Trước đó, tại vòng khảo hạch chất lượng sản phẩm, đại diện thương hiệu - Bà Vũ Nguyễn Hà Thu từng chia sẻ:

"Em bé chào đời mang theo sự trong trẻo và đầy yêu thương. Vậy nên, các con xứng đáng được lớn lên khỏe mạnh bằng những gì tốt nhất, lành nhất. Bộ sản phẩm Soki với phát kiến nguyên lý từ sữa, đảm bảo các yếu tố: thanh - lành - tốt cho một em bé."

Bộ sản phẩm Soki của chúng tôi ra đời với khát vọng phụng sự vì tầm vóc của thế hệ trẻ tương lai

Bà Hà Thu cũng bày tỏ quan điểm: Một bà mẹ hạnh phúc sẽ tạo nên những em bé đong đầy yêu thương. Kiến tạo thể chất vững vàng cho bé chỉ là một mục tiêu, Soki mong muốn các mẹ có thể trở nên bản lĩnh và tự tin khi giải quyết vấn đề chăm con. Bộ sản phẩm Soki chính là khởi đầu cho hành trình nuôi con khỏe mạnh và hạnh phúc.

Bộ sản phẩm nhi Soki được đánh giá là "thành viên" gây chú ý nhất tại triển lãm của Bộ Y tế nhờ chất lượng cao cấp, thông điệp sâu sắc và nhiều hoạt động ý nghĩa. Ngay khi triển lãm mở cửa, gian hàng Soki nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt mẹ bỉm ghé thăm, nghe tư vấn và tham gia hoạt động của nhãn hàng.

Gian hàng Soki thu hút sự quan tâm của đông đảo mẹ bỉm khi sở hữu nguồn nguyên liệu từ sữa và các gốc tự nhiên, thân thiện với sức khoẻ của trẻ

Các bà mẹ cho biết, họ cảm thấy vô cùng ấn tượng với nguyên lý từ sữa được vận dụng trong Bộ sản phẩm nhi Soki. Không ít bà mẹ ngay lập tức bị thuyết phục khi được tư vấn về thành phần tốt lành, tự nhiên đến từ các tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới. Kết thúc triển lãm, hàng nghìn sản phẩm Soki đã được bán ra đã mang đến niềm vui bất ngờ cho chính người làm thương hiệu.



Được biết, những sản phẩm đầu tiên trong hệ sinh thái Soki đã có mặt trên thị trường được gần 1 thập kỉ. Trong thời gian này, lượng khách hàng của thương hiệu đã lên đến hàng trăm nghìn mẹ bỉm. Đáng chú ý, bộ sản phẩm Soki đã được hàng loạt bác sĩ Nhi trong nước lên tiếng ủng hộ và từng nhiều lần xuất hiện trên các tạp chí quốc tế.

2. Chuỗi hoạt động phụng sự vì sức khỏe trẻ em Việt

Tham gia đồng hành cùng Bộ y tế trong Triển lãm sản phẩm dịch vụ chất lượng cho Phụ nữ, Mẹ và Bé, Soki gửi đến một góc nhìn mới đầy nhân văn cho ngành hàng mẹ bé. Thương hiệu mong muốn, không chỉ em bé mà các mẹ cũng cần được quan tâm, không chỉ vấn đề thể chất mà tâm hồn của con cũng là điều cực kỳ quan trọng.

Được biết, xuất hiện tại triển lãm lần này chỉ là một trong những hoạt động truyền thông thành công của thương hiệu Soki. Chỉ trong 3 tháng năm 2022, nhãn hàng Soki đã cùng hệ thống FPT Long Châu khai trương nhà thuốc thứ 1000 trong chuỗi hoạt động nỗ lực nâng cao sức khỏe cho trẻ em Việt Nam và tối đa hóa lợi ích cho người tiêu dùng.

Nhãn hàng Soki mang đến giải pháp chăm sóc con toàn diện cho mẹ bỉm qua nỗ lực mở nhà thuốc thứ 1000 khắp 63 tỉnh thành

Trước đó, chuỗi Tọa đàm Kết nối mẹ bỉm Pháp - Nhật với mẹ bỉm Việt cùng chia sẻ kiến thức chăm con của thương hiệu Soki cũng được người tiêu dùng tích cực hưởng ứng. Đây là "khối không gian" đa chiều giúp các mẹ tiếp cận song song nhiều luồng thông tin, kinh nghiệm nhằm toàn diện hóa các phương pháp nuôi con hiện đại.

Chia sẻ cùng truyền thông, đại diện thương hiệu Soki - Bà Hà Thu cho biết: Mục tiêu kế tiếp của Bộ sản phẩm nhi Soki là "viễn chinh" trên thị trường quốc tế.

"Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu thị trường và nhận thấy nhiều tín hiệu tích cực. Các tiêu chuẩn tốt - lành của bộ sản phẩm Soki rất phù hợp với thị hiếu của các quốc gia trên thế giới như: Nhật, Pháp, Hàn Quốc,.... Hơn nữa, Soki sở hữu nhiều chứng nhận và giải thưởng quốc tế nên chúng tôi rất tự tin trên hành trình này…" - Đại diện Soki chia sẻ.

Tiết lộ về những thành tích "khủng" và độc nhất mà Bộ sản phẩm nhi Soki đang sở hữu như: Chứng nhận GRAS (Generally Recognized As Safe) của FDA Hoa Kỳ, Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng,....

Với Bộ sản phẩm Soki tốt lành, hành trình nuôi con không còn là gánh nặng. Soki giúp con phát triển toàn diện, khỏe mạnh và chắp cánh yêu thương, cùng mẹ nuôi con hạnh phúc.

Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm: Công ty THHH HM Group

Địa chỉ: Số 4, ngách 189/155 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hotline: 1800 9258 (miễn cước)

Website: https://pharvina.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sokitotlanhchamconkhoemanh

Đặt hàng online: https://shopee.vn/sokitiumvn?categoryId=100632&entryPoint=ShopByPDP&itemId=15503785324

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.