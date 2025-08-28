BioGaia viên hỗ trợ tiêu hóa và miễn dịch cho mẹ bầu như thế nào?

1. Men vi sinh là gì?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), men vi sinh là những vi sinh vật sống, khi được bổ sung với lượng phù hợp sẽ mang lại lợi ích sức khỏe cho cơ thể. Để được công nhận đạt chuẩn, một sản phẩm men vi sinh phải đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí khắt khe, gọi tắt là 5S: Safety (An toàn), Strain specificity (Phân lập tới cấp chủng), Survival (Khả năng sống sót), Scientific evidence (Bằng chứng khoa học) và Stability (Độ ổn định).

Nhiều người thường nghĩ rằng men đa chủng sẽ tốt hơn men đơn chủng, nhưng thực tế không phải vậy. Số lượng chủng không quyết định độ hiệu quả, mà điều quan trọng là sản phẩm có đáp ứng đầy đủ tiêu chí 5S hay không. Bởi chỉ khi đạt được những tiêu chuẩn này, men vi sinh mới thực sự mang lại lợi ích rõ rệt và an toàn cho người sử dụng, đặc biệt là mẹ bầu.

2. Vai trò của men vi sinh đối với mẹ bầu

Đối với mẹ bầu, men vi sinh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón, đầy hơi, khó tiêu và tăng cường hấp thu dưỡng chất. Ngoài ra, việc bổ sung lợi khuẩn còn giúp tăng cường miễn dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và em bé. Sử dụng men vi sinh đạt chuẩn không chỉ giúp mẹ bầu có một thai kỳ nhẹ nhàng mà còn hỗ trợ nền tảng sức khỏe lâu dài cho bé ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

3. BioGaia dạng viên - Men vi sinh chuẩn khoa học cho mẹ bầu

Men vi sinh chuẩn tiêu chí 5S:

BioGaia là một trong số ít thương hiệu men vi sinh tại thị trường Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chí 5S của WHO. Sản phẩm chứa chủng lợi khuẩn L.reuteri DSM 17938 đã được nghiên cứu và xác định rõ nguồn gốc, tính đặc hiệu, đặc chủng và khả năng sống sót khi đi qua môi trường axit dạ dày. Chủng lợi khuẩn này cũng đã được chứng minh an toàn và hiệu quả qua hơn 180 nghiên cứu lâm sàng trên nhiều nhóm đối tượng, bao gồm cả trẻ sơ sinh, trẻ sinh non và phụ nữ mang thai.

L.reuteri DSM 17938 - Chủng lợi khuẩn "vàng" độc quyền của BioGaia:

Dấu ấn của TPBVSK BioGaia Protectis Tablets (Men vi sinh BioGaia dạng viên) đến từ chủng lợi khuẩn độc quyền L. reuteri DSM 17938, được phân lập từ sữa mẹ và sở hữu nền tảng nghiên cứu chuyên sâu, rộng rãi từ những năm 1990.

Các nghiên cứu về L. reuteri DSM 17938 đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong nhiều vấn đề sức khỏe, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai như:

Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa và duy trì cải thiện hệ vi sinh đường ruột

Hỗ trợ tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng

Hỗ trợ hạn chế rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn như táo bón, tiêu chảy, đầy hơi,…

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch

Ngoài ra, do được cấp bằng sáng chế và sở hữu độc quyền bởi BioGaia, TPBVSK BioGaia Protectis Tablets luôn đảm bảo tính nhất quán về chất lượng và hiệu quả trên từng sản phẩm. Đây cũng là yếu tố phân biệt sản phẩm của thương hiệu này với các sản phẩm men vi sinh không rõ chủng loại hoặc sử dụng nhiều chủng chưa được kiểm chứng đầy đủ.

An toàn khi sử dụng lâu dài và không lo bị phụ thuộc

Không chỉ chú trọng đến hiệu quả, các nghiên cứu lâm sàng của BioGaia còn khẳng định mức độ an toàn vượt trội khi sử dụng lâu dài. Nhờ đó, TPBVSK BioGaia Protectis Tablets có thể đồng hành cùng mẹ trong suốt thai kỳ và giai đoạn sau sinh, góp phần bảo vệ sức khỏe mẹ và bé một cách toàn diện.

Thương hiệu uy tín trên thế giới và tại Việt Nam

BioGaia là thương hiệu men vi sinh cao cấp có xuất xứ từ Thụy Điển, có mặt tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối chính hãng độc quyền bởi BioVagen Việt Nam và trở thành thương hiệu men vi sinh được nhiều gia đình tin dùng trong suốt 10 năm qua.

Đặc biệt, trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 10 năm ra mắt BioGaia Protectis tại Việt Nam, BioGaia mang đến minigame "Dấu ấn Việt Nam" với nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho bố mẹ và em bé. Đây cũng là lời tri ân đặc biệt mà thương hiệu muốn gửi tới cộng đồng đã tin tưởng thương hiệu suốt thời gian qua. Chi tiết tham gia minigame xem tại đây: Minigame D ấ u ấ n Vi ệ t Nam .

Sức khỏe tiêu hóa là nền tảng cho một thai kỳ khỏe mạnh và sự phát triển toàn diện của em bé. Với nền tảng khoa học vững chắc và độ an toàn cao, TPBVSK BioGaia Protectis Tablets là lựa chọn đáng cân nhắc cho mẹ bầu trong hành trình chăm sóc sức khỏe từ bên trong.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIOVAGEN VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô đất số 01, CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Xuân Phương, Hà Nội, Việt Nam

Thực phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.