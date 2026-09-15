BioGaia cùng Ngô Thanh Vân và các chuyên gia lan tỏa kiến thức chăm con khoa học

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc nuôi dạy con ngày nay cũng đã có những bước thay đổi lớn so với trước đây. Nhưng càng nhiều thông tin, việc phân biệt và chọn lọc sao cho đúng càng trở nên quan trọng.

Hình ảnh gia đình diễn viên Ngô Thanh Vân và Huy Trần giao lưu tại gian hàng BioGaia trong sự kiện Mama Ơi Day. Nguồn: BioVagen Việt Nam.

Đặc biệt trong những năm tháng đầu đời, khi trẻ trải qua nhiều thay đổi về dinh dưỡng và thể chất, những vấn đề tưởng chừng rất nhỏ cũng có thể khiến cha mẹ băn khoăn. Khi ấy, một nguồn thông tin đáng tin cậy, được truyền tải dễ hiểu và phù hợp với thực tế của gia đình có thể trở thành một người đồng hành quan trọng.

Đại diện BioVagen Việt Nam - đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGaia Protectis® tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Nguồn: BioVagen Việt Nam.

Và đây cũng chính là tinh thần được BioGaia theo đuổi thông qua các hoạt động kết nối với cộng đồng cha mẹ, trong đó mới đây nhất là sự đồng hành cùng sự kiện MAMA ƠI của nữ nghệ sĩ Ngô Thanh Vân với câu chuyện khi người mẹ cũng cần được đồng hành.

Tại sự kiện MAMA ƠI DAY lần này, Ngô Thanh Vân xuất hiện không chỉ với hình ảnh quen thuộc của một nghệ sĩ mà còn trong vai trò một người mẹ đang trải qua hành trình chăm sóc bé Gạo. Chia sẻ tại sự kiện, nữ diễn viên nhắc đến BioGaia như một thương hiệu men vi sinh uy tín đã được cô và gia đình biết đến từ lâu.

Hình ảnh các ba mẹ tham gia hoạt động tại gian hàng của BioGaia tại sự kiện Mama Ơi Day. Nguồn: BioVagen Việt Nam.

Nữ diễn viên cho biết cô rất ấn tượng với nguồn gốc Thụy Điển của BioGaia, hành trình thương hiệu có mặt tại hơn 110 quốc gia và 10 năm tại Việt Nam, đồng thời đặc biệt chú ý đến chủng lợi khuẩn có nguồn gốc từ sữa mẹ độc quyền của thương hiệu. Đây cũng là một trong những chủng lợi khuẩn được nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới với hơn 200 nghiên cứu lâm sàng đã được công bố.

Khi kiến thức y khoa được kể bằng những cuộc trò chuyện dễ hiểu

Nếu MAMA ƠI tạo ra không gian để cộng đồng cha mẹ kết nối và chia sẻ, chuỗi video "Chuẩn vàng men vi sinh" mới đây trên các kênh truyền thông chính thức của BioGaia tiếp tục mở rộng hành trình ấy bằng góc nhìn chuyên môn.

Thay vì đưa kiến thức y khoa đến với phụ huynh bằng những thuật ngữ khó tiếp cận, series lựa chọn hình thức trò chuyện tự nhiên giữa chuyên gia và người xem. Những vấn đề liên quan đến sức khỏe và tiêu hóa của trẻ được đặt trong những câu hỏi mà cha mẹ có thể thực sự gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.

Các chuyên gia xuất hiện với vai trò của một người đồng hành với kiến thức chuyên môn nhưng không tạo cảm giác xa cách, họ đưa ra những thông tin khoa học nhưng được giải thích theo cách dễ hiểu, nhẹ nhàng và thực tế.

Với định hướng phát triển các sản phẩm men vi sinh dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học, BioGaia cũng chú trọng đưa kiến thức về probiotic và sức khỏe tiêu hóa đến gần hơn với người tiêu dùng. Thay vì chỉ tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm, thương hiệu hướng đến những cuộc đối thoại có giá trị hơn với cha mẹ.

Đồng hành từ những câu hỏi nhỏ nhất của cha mẹ

Các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGaia Protectis® đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Nguồn BioVagen Việt Nam.

Không có một công thức duy nhất cho hành trình nuôi con. Mỗi em bé có một nhịp phát triển khác nhau và mỗi gia đình cũng có những trải nghiệm riêng. Điều cha mẹ có thể chủ động làm là tìm kiếm những nguồn thông tin đáng tin cậy, lắng nghe ý kiến chuyên môn và trang bị cho mình kiến thức cần thiết để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Từ sự kiện MAMA ƠI cùng diễn viên Ngô Thanh Vân đến dự án "Chuẩn vàng men vi sinh", BioGaia Việt Nam đang tiếp tục mở rộng những điểm chạm với cộng đồng cha mẹ bằng một cách tiếp cận gần gũi hơn, để đưa kiến thức khoa học ra khỏi những khái niệm khô cứng và trở thành những cuộc trò chuyện mà cha mẹ có thể lắng nghe, hiểu và áp dụng vào hành trình chăm con mỗi ngày.

Đây chính là cách BioGaia lựa chọn để xây dựng mối quan hệ lâu dài với cộng đồng khi không chỉ xuất hiện trong những khoảnh khắc cha mẹ cần một sản phẩm, mà còn hiện diện trong quá trình họ tìm hiểu và học cách chăm sóc con.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

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