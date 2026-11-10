Bỉm sữa, đồ chăm sóc bé giảm giá siêu hời: Mẹ đừng bỏ lỡ voucher 11.11 trên Lazada

Nửa đêm thay tã cho con, mẹ mở ngăn tủ mới hay chỉ còn đúng một chiếc. Đến cữ bú, vét đáy hộp sữa lại thấy chẳng đủ một muỗng. Chăm con vốn đã có bao nhiêu việc phải nhớ, nên chỉ cần kiểm tra tã, sữa mỗi tuần và đặt thêm trước khi hết, mẹ cũng bớt được vài phen cuống cuồng. Mua theo lượng bé dùng, chọn đúng cỡ tã và loại sữa con đang uống là đủ để cả nhà chủ động hơn.

Siêu Sale Lazada 11.11 là dịp để mẹ mua bù những món sắp hết và chuẩn bị thêm một ít cho những tuần tới. Mẹ có thể lên sẵn danh sách, chọn sữa bột và tã giấy tại gian hàng chính hãng, rồi so giá sau khi áp các voucher và ưu đãi vận chuyển phù hợp. Như vậy, mẹ dễ biết đơn nào thực sự tiết kiệm và mua vừa đủ dùng, nhất là khi bé đang ở giai đoạn sắp đổi cỡ tã.

1. Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) 2+ - Hỗ trợ tăng cân, tăng chiều cao (Lon 1,65 Kg)

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) 2+ là dòng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên bị suy dinh dưỡng, thấp còi, sở hữu công thức đột phá giúp bé tăng cân, tăng chiều cao vượt trội, kích thích ăn ngon miệng, hỗ trợ tiêu hóa tốt và tăng cường sức đề kháng để nhanh chóng bắt kịp đà phát triển toàn diện.

Deal giá tốt: 753.000 - Giảm 30% Mua sữa tặng quà, Freeship, Voucher trợ giá lên đến 10% Mua tại: Lazada - Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) 2+

2. Combo 3 gói Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo M106/L100+4/XL84/XXL76 với tràm trà dịu da

Tã quần Huggies SkinCare Super Jumbo là dòng bỉm cao cấp nổi bật với bề mặt bổ sung tinh chất Tràm Trà tự nhiên giúp làm dịu và bảo vệ da bé khỏi hăm tã, kết hợp công nghệ màng đáy thoát ẩm 100% cùng khả năng thấm hút vượt trội, mang lại sự khô thoáng, mềm mại tuyệt đối và tiết kiệm hơn nhờ quy cách đóng gói Super Jumbo tiện lợi.

Deal giá tốt: 1.278.000 - Giảm 34% Mua Tả tặng đồ chơi, Freeship, Trợ giá đến 15%, VCM lên đến 16% Mua tại: Lazada - Combo 3 gói Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

3. Máy rửa, tiệt trùng và sấy khô bình sữa Momcozy KleanPal Pro

Thiết bị vệ sinh đa năng tích hợp 3 trong 1, chuyên dụng cho bình sữa, phụ kiện máy hút sữa và các vật dụng thiết yếu dành cho bé. Giúp tiết kiệm thời gian và chăm sóc bé dễ dàng, tiện lợi.

Deal giá tốt: 6.346.800 - Giảm 31% VMC, FSM, Giảm giá lên đến 25%, mua hàng trị giá 3.800.000₫ nhận quà tặng bất ngờ! Mua tại: Lazada - Máy rửa, tiệt trùng và sấy khô bình sữa Momcozy KleanPal Pro

4. [Tặng 1 Lon Gold 4 380g] Bộ 2 Lon Sữa Bột Friso Gold 4 1400g/lon (cho trẻ từ 2-6 tuổi)

Friso Gold 4 là sữa bột công thức dành cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi, giúp bổ sung dưỡng chất bên cạnh các bữa ăn hằng ngày. Sữa có vị thanh nhạt, phù hợp với những bé thích vị sữa nhẹ. Mẹ có thể cho bé uống vào bữa phụ và điều chỉnh lượng dùng theo hướng dẫn trên nhãn, tùy vào chế độ ăn của con.



Deal giá tốt: 1.399.000 đ - Giảm 16% Mua sữa tặng sữa, Freeship, Voucher store 100k, VCM lên đến 16% Mua tại: Lazada - Bộ 2 Lon Sữa Bột Friso Gold 4 1400g/lon

5. Miếng lót sơ sinh Bobby gói lớn Newborn 1-108 miếng (0-5kg) + Tặng kèm 6 miếng tã quần mở 1 bên Bobby size NB / NB-S

Miếng lót sơ sinh Bobby Siêu khô thoáng được thiết kế cho bé trong những ngày đầu đời. Sản phẩm có bề mặt mềm, lớp thấm hút nhanh giúp bề mặt miếng lót khô thoáng hơn và rãnh rốn Oheso giúp hạn chế cọ xát vào vùng rốn còn non của bé. Mẹ có thể dùng miếng lót cùng tã vải để tiện thay cho bé trong ngày.

Deal giá tốt: 129.000 đ - Giảm 18% Mua Tã tặng đồ chơi/ tặng tã, Freeship, Voucher giảm giá tới 30% Mua tại: Lazada - Miếng lót sơ sinh Bobby gói lớn Newborn

Box thông tin:



Mở màn cho mùa mua sắm và lễ hội cuối năm, Lazada chính thức triển khai chương trình “Siêu Sale Bom Tấn 11.11” diễn ra từ 20:00 ngày 10/11 đến hết 13/11/2026. Đây là cơ hội để người tiêu dùng sở hữu các sản phẩm chính hãng, tân trang không gian sống và chuẩn bị cho mùa lễ hội với chi phí tối ưu: - Hệ thống voucher ưu đãi: Voucher toàn sàn trị giá lên tới 11 triệu đồng cùng Voucher gian hàng giảm thêm đến 20%. - Ưu đãi khung giờ vàng Flash Hour (0h - 12h - 19h): Khám phá hàng triệu sản phẩm chính hãng trên LazMall cùng các gian hàng quốc tế đến từ TMALL và Gmarket với mức giá ưu đãi tại các mốc giờ vàng. - Chuỗi livestream LazBeauty & LazGame Elite: Tham khảo tư vấn chuyên sâu từ các chuyên gia trang điểm và game thủ nổi tiếng (Ciin, ChouLuoiMakeUp, Himass, MisThy...) vào khung 10h và 20h hằng ngày để khám phá các sản phẩm phù hợp. Người dùng có thể truy cập ứng dụng Lazada, thu thập trước các mã giảm giá và thêm sẵn sản phẩm yêu thích vào giỏ hàng để sẵn sàng cho đợt siêu sale lớn nhất năm tại đây.



