Bí quyết xử lý mùi trên quần áo con nhỏ được loạt bố mẹ nổi tiếng áp dụng

Trong những tháng đầu đời, có lẽ mùi hôi sữa, ợ chua, thức ăn hay mùi nước tiểu, mùi phân … chính là những "đặc sản" mà các ông bố bà mẹ được trải nghiệm nhiều nhất. Khi còn ti mẹ, các bé hay bị trào ngược dạ dày khiến tình trạng trớ sữa xảy ra như cơm bữa, hết quần áo con đến mẹ đều không tránh khỏi, chưa kể đến mùi phân su khi còn trong tháng có thể lọt qua lớp bỉm dày để ám chặt vào áo quần con, hay như mùi nước tiểu vô tình trào ra thôi là hết áo quần đến chăn mền giặt phải đến 2 lần mới hết mùi, … Rồi đến khi ăn dặm, nỗi kinh hoàng đó lại tăng thêm khi con bị nôn trớ, mùi thức ăn vừa chua vừa hôi lại bám lại trên quần áo khiến các ông bố bà mẹ không khỏi hoảng sợ.



Rất nhiều mẹ mắc sai lầm là chỉ giặt với nước giặt và phơi ở nơi có nhiều ánh nắng mặt trời với hi vọng là mùi hôi sẽ biến mất và áo quần được diệt khuẩn. Tuy vậy, nếu làm theo cách này thì áo quần bé sẽ bị khô ráp do ánh nắng quá mạnh và mùi hôi sẽ không thể biến mất hoàn toàn. Vậy mẹ cần làm gì để quần áo bé được xử lý mềm mại và thơm tho?

Chỉ giặt với nước giặt và phơi dưới nắng mặt trời không đủ loại bỏ mùi hôi khó chịu trên áo quần trẻ nhỏ. Nguồn: Internet

Với hội sao lần đầu làm bố mẹ nhưng cũng không ít kinh nghiệm như Lan Khuê, Phí Linh và Nhật Anh Trắng, đều có 1 bí quyết chung xử lí mùi hôi trên quần áo con vô cùng nhanh-gọn-nhẹ, đó chính sử dụng Comfort Cho Da Nhạy Cảm giúp chăm sóc áo quần bé yêu luôn thơm tho với mùi phấn rôm dịu nhẹ nhờ nguồn gốc thực vật. Bên cạnh đó, Comfort còn khiến những ông bố bà mẹ nổi tiếng này hài lòng nhờ khả năng chăm sóc quần áo mềm mại, không còn nỗi lo quần áo khô cứng cọ xát lên làn da nhạy cảm của con. Vừa thơm, vừa mềm, lại được chứng nhận an toàn bởi các cơ quan có thẩm quyền uy tín, nên bố mẹ nào cũng hoàn toàn yên tâm khi nghe tới dòng nước xả "quốc dân" này.



Sao Việt tin dùng Comfort Cho Da Nhạy Cảm vì nguyên liệu có nguồn gốc thực vật và được chứng nhận an toàn bởi Viện Da Liễu Anh Quốc và Viện Da Liễu Trung Ương. Nguồn: FB Lan Khuê, Nhật Anh Trắng

Lan Khuê chia sẻ sự hài lòng vì khả năng loại bỏ mùi hôi từ trớ sữa, nôn trớ, hay chất thải ám trên quần áo bé và lưu lại mùi hương dịu nhẹ: "Điều đầu tiên mẹ cảm nhận được là sản phẩm này có mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu như mùi phấn rôm. Sử dụng nước xả này thì mẹ không còn lo đến với mùi hôi vương trên quần áo khi con có trớ sữa hay rớt đồ ăn ra quần áo". Mẹ Phí Linh cũng đồng tình với mẹ Lan Khuê: "Dạo này cả bố và mẹ đều "nghiện" em bé Linkon, đi xa chút xíu là chạy về chỉ muốn ôm em rồi hít hà em; một phần là nhớ em lắm, một phần nữa là trên người em có hương thơm phấn rôm nhẹ, thoang thoảng dễ chịu từ nước xả vải Comfort Cho Da Nhạy Cảm".



Sản phẩm nước xả Comfort Cho Da Nhạy Cảm "gây sốt" trong cộng đồng sao Việt. Nguồn: FB Phí Linh

Nước xả vải Comfort Cho Da Nhạy Cảm là thương hiệu được tin dùng số 1 theo nghiên cứu của Công ty TNHH Ipsos năm 2020 để chăm sóc áo quần trẻ nhỏ tại Việt Nam. Sử dụng nguyên liệu chính từ nguồn gốc thực vật để sản xuất hoạt chất làm mềm vải, Comfort Cho Da Nhạy Cảm với công thức riêng dịu nhẹ giúp chăm sóc an toàn và mềm dịu cho áo quần bé yêu và những người có làn da nhạy cảm. Sản phẩm có hương dịu nhẹ thiết kế phù hợp với quần áo em bé, giúp khử các mùi hôi khó chịu. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được chứng nhận an toàn bởi Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương và Hiệp hội Da liễu Anh Quốc giúp mẹ an tâm chăm sóc áo quần bé yêu. Sản phẩm hiện đã được bày bán tại các siêu thị, tạp hoá, và các trang thương mại điện tử uy tín.



