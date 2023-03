Bí quyết chăm sóc con thông minh, khỏe mạnh từ Dr Đăng

Bạn nên theo dõi thêm các chia sẻ hay từ vị chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm này. Tin rằng, hành trình cùng con khôn lớn của mẹ đảm sẽ bớt phần vất vả đi không ít.



Bác sĩ Đăng chia sẻ cách chăm sóc con thông minh, sáng dạ

Nghiên cứu của Hội đồng Xúc tiến Y tế Singapore (HPB) cho thấy đến giai đoạn 2 tuổi, não của trẻ đã hoàn thiện 80% cấu trúc so với người trưởng thành.

Bổ sung lạc, cá, trứng, rau củ và trái cây giúp bé thông minh hơn

Điều kể trên đồng nghĩa với việc, những năm tháng đầu đời là thời điểm vàng để giáo dục và dạy con yêu nhiều điều thú vị về thế giới xung quanh. Vì thế, việc bổ sung các thực phẩm giúp con có trí nhớ tốt, phản ứng nhanh nhạy rất cần thiết.



Bằng cách này, trẻ có được thành tích nổi bật, nhớ nhanh và dai. Đây cũng là bí quyết để bé yêu có thành tích tốt trong học tập ở những năm tiếp theo.

Theo chia sẻ của Dr Đăng – tốt nghiệp đại học Y Hà Nội, hiện là chuyên gia tư vấn các vấn đề về nhi khoa cho biết. "Không có nguyên dòng thực phẩm nào giúp con thông minh. Nhưng mẹ có thể bổ sung các món ăn có nhiều chất củng cố chức năng của não bộ".

Anh gợi ý thêm, dùng Lạc chứa chất béo không no, vitamin E, chất xơ Protein tốt cho não bộ. Trong khi đó, cá chứa nhiều chất béo không no Omega 3. Đây là thành phần chứa EPA, DHA sở hữu khả năng chống viêm, bảo vệ não khỏi các tổn thương.

Dòng này còn cải thiện kỹ năng tư duy, củng cố trí nhớ. Các hoạt chất kể trên sẽ giúp bé phản ứng linh hoạt, học hỏi nhanh hơn và dễ mang về thành tích tốt khi học ở trường.

Dr Đăng có nhiều năm kinh nghiệm chuyên tư vấn các vấn đề dinh dưỡng cho trẻ nhỏ

Trứng có Sắt, Choline, vitamin D, B12 cùng rau xanh chứa chất Xơ, Folate giúp phát triển tầm vóc cho trẻ. Ngoài ra, Dr Đăng khuyên mẹ nên bổ sung cho con đa dạng thực phẩm. Cách này giúp cơ thể trẻ đủ chất để phát triển toàn diện và có cảm giác ngon miệng hơn.



Đồng thời, chúng ta nên tránh thực phẩm chứa đường, chất béo no để giúp con khỏe mạnh, tránh thừa cân.

Dr Đăng: Từ ông bố yêu trẻ đến chuyên gia bỉm sữa

Dr Đăng hiện đang được không ít mẹ đảm theo dõi. Anh tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội và từng có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục cho trẻ.

Tình yêu dành cho trẻ cùng cách thể hiện dí dỏm của bác sĩ Đăng được nhiều người yêu thích

Hiện bác sĩ Đăng còn là giám đốc tại Shop Jim Tồ với 6 chi nhánh lớn tại Thanh Hóa. Kiến thức chuyên sâu trong ngành đã giúp anh mang lại nhiều thông tin hay cho người xem.



Đặc biệt, anh đồng hành cùng vợ từ giai đoạn bầu bí cho đến cửa phòng sinh và nuôi con. Chính những trải nghiệm thực tế đã giúp bác sĩ Đăng hiểu hơn về nỗi niềm của phụ nữ sau sinh.

Tình yêu dành cho con và sự cảm kích trước những hi sinh của một nửa dành cho tổ ấm nhỏ càng khiến anh có thêm động lực. Vì thế, người đàn ông này còn muốn truyền cảm hứng cho đấng mày râu trong việc cùng đồng hành với vợ để nuôi dạy con.

Trong khi đó, anh khuyến khích phụ nữ chủ động sắp xếp lại cuộc sống của chính mình thay vì bị động chờ các vấn đề phát sinh rồi lo lắng không biết nên làm gì tiếp theo.

Đồng hành với Dr Đăng đã giúp không ít mẹ đảm biết yêu bản thân mình đúng cách. Họ được san sẻ và biết cách chủ động đối phó với khó khăn khi con ốm, quấy khóc và những thay đổi lớn trong chính cơ thể mình sau sinh.

