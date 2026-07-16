Muối hồng Himalaya hay muối biển: Loại nào đáng đồng tiền bát gạo hơn?

01 Khái niệm

Muối, xét cho cùng, là gì?

Nói một cách đơn giản, muối ăn là hợp chất natri clorua — cứ hai nguyên tố natri và clo bắt tay nhau mà thành. Đây là một trong số ít khoáng chất mà cơ thể con người bắt buộc phải có, dù chỉ cần một lượng rất nhỏ mỗi ngày.

Trong tự nhiên, muối có mặt ở khắp nơi: Hoà tan trong nước biển, kết tinh dưới lòng đất tại các mỏ muối, hay lắng đọng ở đáy những hồ nước mặn đã khô cạn từ hàng triệu năm trước. Tuỳ vào việc muối được lấy từ đâu và chế biến ra sao, mà trên kệ bếp nhà bạn mới có đủ loại: Muối tinh, muối biển, muối hồng Himalaya, muối hun khói...

Muối hạt to, thô mộc — một trong nhiều biến thể quen thuộc trong gian bếp.

Điểm chung của tất cả là thành phần chính vẫn luôn là natri clorua. Điểm khác nhau nằm ở những thứ "ăn theo" - vài tạp chất, vệt khoáng chất, hay kích cỡ hạt - và chính những chi tiết nhỏ ấy mới quyết định màu sắc, vị giác, và đôi chút khác biệt về dinh dưỡng giữa các loại muối.