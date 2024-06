Bị anti-fan nói là "bản sao của Doãn Hải My", con gái đại gia Minh Nhựa được ông xã ra mặt đáp trả thay cực gắt

Vốn không phải nghệ sĩ showbiz nhưng Joyce Phạm (tên thật Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999) vẫn luôn thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng bởi xuất thân gia thế "khủng". Joyce Phạm là con gái lớn của đại gia Minh Nhựa - doanh nhân giàu có nổi tiếng ở TP. HCM.

Năm 2019, Joyce Phạm bất ngờ kết hôn với thiếu gia Tâm Nguyễn khi vừa tròn 20 tuổi. Cả 2 đều là gương mặt đình đám trong hội rich kid Việt thế hệ cuối 9X nên cuộc sống hôn nhân của cặp đôi cũng được nhiều người quan tâm theo dõi.

Cặp đôi hào môn Joyce Phạm - Tâm Nguyễn

Sau khi về chung một nhà, vợ chồng Joyce Phạm lần lượt đón chào 2 thiên thần nhỏ là bé Jayson và Jayla. Cuối năm 2023, Joyce Phạm lại thông báo tin vui đang mang bầu lần 3 trên MXH. Qua tên gọi thân mật ở nhà là Jayden thì ai cũng đoán thành viên nhí sắp chào đời của gia đình Joyce Phạm là một bé trai.

Suốt thời gian bầu bí, hot mom Sài thành không ngại chia sẻ cuộc sống thường nhật của mình lên trang cá nhân. Hiện tại Joyce Phạm đang ở giai đoạn cuối thai kỳ nhưng cô vẫn thoải mái đi du lịch khắp nơi cùng chồng con. Ai cũng khen cô nàng chửa lần 3 còn xinh đẹp trẻ trung hơn lần đầu, ngoại trừ bụng bầu to thì vóc dáng Joyce Phạm gần như không có gì thay đổi so với trước.

Con gái đại gia Minh Nhựa sẽ sinh em bé thứ 3 vào tháng 7 tới

Những hình ảnh đời thường vui vẻ hạnh phúc của Joyce Phạm với tổ ấm nhỏ của mình

Mặc dù luôn thân thiện trên MXH nhưng đôi khi Joyce Phạm cũng gặp những tình huống khó đỡ với anti-fan. Không ít lần bà mẹ trẻ bị tấn công bởi loạt bình luận tiêu cực, nhận xét ác ý về cô và người thân xung quanh. Tuy nhiên Joyce Phạm thường chọn cách im lặng hoặc đáp trả thẳng thắn chứ không khóa bình luận hay chặn anti-fan.

Mới đây hot mom 9X lại vấp phải một bình luận khiếm nhã từ một tài khoản ảo, nói cô là "bản sao của Doãn Hải My" khi Joyce Phạm đăng ảnh đi chơi trên phố. Lần này chưa đợi Joyce trả lời thì chồng của cô đã chủ động lên tiếng trước, chỉ một câu thôi đã khiến người lạ "lặn" mất tăm.

Joyce Phạm chia sẻ ảnh đi chơi vui vẻ trên phố...

... nhưng lại bị người lạ so sánh kém duyên với vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu

Ngay khi trông thấy bình luận này trên trang cá nhân của vợ, ông xã Joyce Phạm đã lên tiếng đáp trả rằng "Bản chính luôn cần gì bản sao ai chi!". Cách bênh vực vợ đầy tinh tế và văn minh của thiếu gia Tâm Nguyễn đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Đến chính Joyce Phạm cũng phải thốt lên khen "Chồng em mãi đỉnh".

Sự tương tác này vừa chứng minh tình cảm tốt đẹp của vợ chồng Joyce dành cho nhau, vừa thể hiện thái độ của hot mom 9X trước anti-fan. Cô bỏ qua luôn không phản ứng lại với bình luận kém duyên từ tài khoản ảo. Hành động của vợ chồng Joyce Phạm khiến dân tình thầm ngưỡng mộ, bởi không phải ai cũng yêu chiều vợ công khai giữa chốn đông người như thiếu gia Tâm Nguyễn. Ông bố trẻ sẵn sàng bảo vệ vợ trước thị phi, khiến nhiều chị em ao ước có được một người chồng tâm lý như thế.

Chưa rõ lý do tại sao anti-fan lại đem vợ Văn Hậu ra so sánh với Joyce Phạm, nhưng nhiều người dễ dàng nhận ra điểm chung giữa 2 hot mom trẻ. Đó là gu thời trang bầu của Joyce Phạm và Doãn Hải My khá giống nhau.

Hot mom Sài thành "đụng hàng" mẫu váy bầu với cô bạn thân tiểu thư Hà Nội

Chiếc váy suông với phần cổ nơ cách điệu này có vẻ hợp gu cả 2 bà mẹ trẻ nên họ diện để chụp ảnh khá nhiều. Thiết kế dáng rộng cũng giúp việc di chuyển thoải mái hơn, thậm chí còn giấu được cả bụng bầu nữa. Có lẽ vì mặc trùng nhau, lại cùng style để tóc đen dài giản dị nên Joyce Phạm và Doãn Hải My mới bị kéo chung vào bình luận khiếm nhã.

Một mẫu váy khác mà 2 bà bầu nổi tiếng cùng diện giống hệt nhau

Được biết 2 hot mom trẻ ngoài đời cũng là bạn bè thân thiết. Vợ chồng Joyce từng ra Hà Nội dự đám cưới của Văn Hậu - Hải My hồi tháng 11 năm ngoái. 2 cặp đôi cùng nhau gặp gỡ ăn uống, và năm nay thì 2 bà mẹ trẻ cùng sinh 2 bé rồng con cách nhau chỉ vài tháng mà thôi.