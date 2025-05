Một bé trai 6 tuổi đã tử vong trong khi em trai 3 tuổi bị thương nặng sau khi bị bầy chó hoang hung dữ tấn công tại Aaditya Nagar Colony gần Ara Zero Mile ở quận Bhojpur, bang Bihar, Ấn Độ vào chiều thứ Tư (ngày 21/5).

Vụ việc xảy ra tại khu vực đồn cảnh sát Udwantnagar, nơi 2 đứa trẻ đang chơi bên ngoài nhà ông bà ngoại.

Theo The Times of India, bé trai Ayansh (6 tuổi) đã tử vong do thương tích nghiêm trọng tại bệnh viện Ara Sadar trong khi em trai Riyansh (3 tuổi) đã được chuyển đến bệnh viện cao đẳng y khoa Patna (PMCH) để điều trị.

Ảnh minh hoạ.

Cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc, Aashish Kumar, một người hàng xóm, cho biết: "Cả hai đứa trẻ là con trai của vợ chồng Dipu Kumar và Priyanka Kumari, cư dân của làng Maslan thuộc đồn cảnh sát Garhani. Hai đứa trẻ đã đến Ara để nghỉ hè tại nhà bà ngoại. Khi mẹ của những đứa trẻ đi đến một khu chợ gần đó để mua thuốc, hai đứa trẻ đang chơi gần một con kênh thì bất ngờ bị một bầy chó hoang tấn công. Khi người dân địa phương và các thành viên trong gia đình đến giải cứu, những con chó đã khiến cả hai đứa trẻ bị thương nặng. Bé trai 6 tuổi tử vong còn người em trai thì bị thương nặng".

Trước đó không lâu tại Ấn Độ đã xảy ra vụ việc bé gái 4 tháng tuổi bị một con chó Rottweiler cắn tử vong sau khi nó thoát khỏi sự kiểm soát của chủ.

Cảnh sát cho biết hôm thứ Ba (ngày 13/5) rằng một bé gái 4 tháng tuổi đã bị một con chó Rottweiler cắn tử vong sau khi nó thoát khỏi sự kiểm soát của chủ tại một khu dân cư ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra ở khu vực Hathijan của thành phố Ahmedabad vào đêm thứ Hai (ngày 12/5).

Dì của bé gái đã đưa bé ra ngoài vườn chung của khu nhà. Thời điểm đó, một phụ nữ đã mang chú chó Rottweiler cưng của mình xuống cầu thang trong khi nói chuyện điện thoại, thanh tra cảnh sát Hitesh Baria cho biết.

"Đột nhiên, con chó trở nên hung dữ và tấn công đứa trẻ sơ sinh cùng dì của bé khi dây xích trượt khỏi tay chủ. Cả hai người bị thương đều được đưa đến bệnh viện nhưng cuối cùng bé gái đã tử vong vì vết thương nghiêm trọng trong khi dì của bé vẫn đang phải nằm viện", ông Baria nói thêm.

"Chúng tôi đã gửi thi thể của đứa trẻ đi khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra. Một biên bản sẽ được lập sau khi nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi", vị thanh tra cho biết.

Một video từ camera giám sát ghi lại sự việc cho thấy một con chó Rottweiler lớn tấn công đứa trẻ sơ sinh và dì của bé khi cả hai đang ngồi gần khu vườn với những người khác. Trước khi chủ nhân kịp phản ứng và kiểm soát, con chó hung dữ đã tấn công đứa trẻ và khiến dì của bé bị thương.

Raju Chauhan, chú của bé gái, nói với các phóng viên rằng bé gái đã tử vong do những vết thương sâu ở cổ và hộp sọ.