Bé khỏe, mẹ vui với tã bỉm Angel mềm mịn không hăm

Hăm tã xảy ra do sự kết hợp của rất nhiều yếu tố. Phổ biến nhất là do da bé bị kích ứng, phát sinh khi bé mặc tã ướt hoặc bẩn trong thời gian dài. Ngoài ra, việc lựa chọn tã bỉm không phù hợp cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng hăm tã của bé ngày càng nặng hơn.

Và tã bỉm Angel vinh dự là một trong số những dòng sản phẩm cao cấp được rất nhiều các bậc phụ huynh tin dùng, nhờ khả năng thấm hút tối ưu và hạn chế tình trạng hăm trên da bé. Luôn đặt an toàn của bé lên hàng đầu, được làm từ chất liệu 100% sợi cotton không dệt nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Với công nghệ mới sử dụng 100% hạt phân tử SAP (Super Absorbent Polymer), bỉm Angel tạo ra kết cấu lõi tã mỏng, có sự liên kết chắc chắn, không vón cục, với hàng ngàn lỗ 3D li ti giúp thấm hút nhanh chống thấm ngược. Mang lại khả năng thấm hút lên đến 500ml, giúp bé thoáng mát đến 8 tiếng. Tuy nhiên, dù sản phẩm có chất lượng cao cấp đến đâu thì các mẹ cũng nên thay tã cho bé sau 3-4 tiếng sử dụng để giảm thiểu tối đa nguy cơ hăm tã nhé!

Tã bỉm Angel - An toàn cho bé, hạnh phúc cho mẹ

Tã bỉm Angel từ lâu luôn được đánh giá cao nhờ khả năng chống hăm tốt và sử dụng an toàn cho da bé. Là một trong 7 bỉm mỏng nhẹ với khả năng thấm hút và thoáng khí tối ưu với độ mỏng chỉ 2mm, mang lại cho bé cảm giác "nhẹ tênh", thoải mái, mặc như không.

Với khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam, việc lựa chọn bỉm cho bé lại càng trở nên "đau đầu" với các mẹ hơn bao giờ hết. Sẽ ra sao khi bé diện một chiếc bỉm quá dày? Khiến mùa đông nặng trĩu còn mùa hè thì nóng nực. Thêm vào đó, bỉm dày còn khiến bé dễ bị hăm tã hơn do nóng và bí hơn so với bỉm mỏng. Thấu hiểu được những tâm tư ấy, tã bỉm Angel luôn nỗ lực không ngừng đổi mới để mang lại những sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất.

Đầu tiên chính là sự tối ưu trong thiết kế, với độ mỏng chỉ bằng 1/3 bỉm thông thường giúp bé thoáng mát, không bị hầm bí. Đặc biệt mặt đáy bỉm được thiết kế thêm hàng triệu lỗ thoáng khí li ti giúp da bé được hô hấp tự nhiên với không khí, hạn chế sự tích tụ của mùi hương khó chịu, đồng thời mang đến cho bé cảm giác khô thoáng nhất. Một vài nghiên cứu gần đây cho rằng mực in có chứa thành phần chì, không an toàn cho làn da của bé. Chính vì vậy, khác với những sản phẩm khác, Angel hạn chế sử dụng màu sắc in lên bỉm giúp an toàn hơn.

Nhẹ nhàng co giãn, thoải mái cùng con

Bỉm là sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da bé cả ngày dài. Do đó, bé rất cần một chiếc bỉm mềm mại, để thoải mái chơi đùa và vận động. Thiết kế dập nổi với hàng ngàn điểm tiếp xúc, giúp bề mặt bỉm vô cùng mềm mịn và an toàn cho làn da mỏng manh của bé. Ngay cả phần keo dán của bỉm dán Angel cũng rất mềm mỏng, không giống như bỉm khác.

Đặc biệt, bỉm quần Angel còn được thiết kế đai lưng bằng thun mềm mại. Mang đến khả năng co giãn linh hoạt và tạo độ ôm vừa phải vào phần eo của bé. Nhờ đó bé có thể thoải mái vận động, vui chơi mà không lo bị tuột bỉm. Bên cạnh đó, nhờ chun đai lưng mềm nên đảm bảo không để lại vết hằn đỏ trên lưng bé suốt cả ngày dài.

Bạn đồng hành đáng tin cậy

Ở những năm tháng đầu đời, việc chăm sóc và lựa chọn sản phẩm cho con nhỏ luôn là một trong những mối bận tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Thấu hiểu và đồng hành cùng các mẹ bỉm sữa Angel luôn không ngừng cải tiến để mang đến chất lượng và sản phẩm tốt nhất. Chính vì vậy các mẹ hoàn toàn có thể an tâm và tin tưởng khi lựa chọn Angel làm người bạn đồng hành cùng con trong suốt những năm tháng đầu đời.

