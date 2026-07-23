Sau 14 năm phải mang trên cơ thể khối u máu khổng lồ vùng mông nặng khoảng 2kg, bên trong chứa hơn 1 lít máu, bé gái 14 tuổi đã có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố phẫu thuật thành công loại bỏ hoàn toàn khối u.

Ca mổ kéo dài hơn 4 giờ không chỉ giải quyết một tổn thương phức tạp tồn tại suốt nhiều năm, mà còn mở ra cho em cơ hội được trở lại cuộc sống bình thường, tự tin học tập, vui chơi và hòa nhập cùng bạn bè đồng trang lứa.

Bé gái 14 năm sống chung với khối u máu "khổng lồ". Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Từ những năm tháng đầu đời, bé gái đã xuất hiện khối u máu tại vùng mông. Theo thời gian, khối u không ngừng phát triển, ngày càng lớn dần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, vận động và việc học tập của em.

Không chỉ gây khó khăn trong đi lại, khối u nhiều lần bị viêm loét, chảy máu, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và mất máu. Sự phát triển bất thường của khối u cũng khiến em chịu nhiều áp lực về tâm lý, trở nên mặc cảm, hạn chế giao tiếp và thiếu tự tin trong cuộc sống hằng ngày.

Khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã tiến hành đánh giá toàn diện, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết và tổ chức hội chẩn với nhiều chuyên khoa nhằm đưa ra hướng điều trị an toàn, hiệu quả nhất.

Ca phẫu thuật đầy thách thức với khối u rộng khoảng 70cm

Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, ê-kíp điều trị quyết định phẫu thuật cắt trọn khối u kết hợp tạo hình phục hồi vùng tổn thương. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Khoa Ngoại Tổng hợp, Khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bỏng – Tạo hình và Khoa Gây mê Hồi sức, kéo dài hơn 4 giờ.

Theo các bác sĩ, dù là khối u lành tính nhưng đây là một trường hợp đặc biệt phức tạp do kích thước khối u rất lớn, đường kính khoảng 70cm, trọng lượng khoảng 2kg và có hệ thống mạch máu tăng sinh dày đặc.

Đặc biệt, bên trong khối u chứa hơn 1 lít máu, khiến nguy cơ mất máu trong quá trình phẫu thuật rất cao. Vì vậy, trước ca mổ, các chuyên khoa đã nhiều lần trao đổi, tính toán từng phương án nhằm kiểm soát tốt các nguy cơ, đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhi.

Mục tiêu của ê-kíp không chỉ là loại bỏ hoàn toàn khối u mà còn phải bảo tồn tối đa mô lành, đồng thời chuẩn bị kế hoạch tái tạo vùng da bị khuyết sau phẫu thuật để giúp bệnh nhi phục hồi cả về chức năng lẫn thẩm mỹ.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi. Khối u máu khổng lồ được lấy bỏ hoàn toàn, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình điều trị của bệnh nhi.

Một tuần sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được ghép da tự thân lấy từ vùng đùi để che phủ phần tổn thương da sau khi cắt u. Sau ghép, vùng da phục hồi tốt, không ghi nhận biến chứng, giúp hỗ trợ quá trình hồi phục chức năng và cải thiện hình thể cho em.

Trao lại sự tự tin sau 14 năm chờ đợi

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ nằm ở việc loại bỏ một khối u lớn, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc đối với tương lai của một cô bé đã phải chịu đựng nhiều khó khăn trong suốt thời thơ ấu.

Sau 14 năm gắn bó với khối u, em không còn phải chịu những cơn đau do viêm loét, không còn lo lắng vì sự khác biệt về ngoại hình. Trước mắt em là cơ hội được học tập, vui chơi, phát triển và sống một cuộc đời tự tin hơn.

Với gia đình, đây là niềm hạnh phúc lớn lao sau nhiều năm đồng hành cùng con trong hành trình điều trị đầy thử thách.

Việc điều trị thành công trường hợp u máu khổng lồ ở bệnh nhi 14 tuổi tiếp tục khẳng định vai trò của sự phối hợp đa chuyên khoa trong xử trí các bệnh lý phức tạp.

Không chỉ tập trung vào việc điều trị tổn thương, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố còn hướng đến mục tiêu phục hồi toàn diện, giúp trẻ cải thiện chức năng, nâng cao chất lượng cuộc sống và có thêm cơ hội phát triển khỏe mạnh trong tương lai.

Mỗi ca bệnh khó được vượt qua là một câu chuyện về sự nỗ lực của ngành y tế, sự đồng hành của gia đình và niềm hy vọng được trao lại cho những bệnh nhi đang trên hành trình tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.