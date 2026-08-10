Bé Bảo Châu trở thành Gương mặt đại diện hình ảnh My Candy Việt Nam 2026 tại Face Star Kidz

Face Star Kidz 2026 không chỉ là sân chơi dành cho các em nhỏ có năng khiếu ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn xuất, ca hát, nhảy múa và trình diễn nghệ thuật mà còn tạo cơ hội để các thí sinh được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, rèn luyện sự tự tin và phát huy cá tính riêng.

Trong khuôn khổ cuộc thi năm nay, Bảo Châu ghi dấu ấn khi được lựa chọn trở thành Gương mặt đại diện hình ảnh của My Candy Việt Nam 2026. Đây là một trong những dấu mốc đáng chú ý đối với cô bé trên hành trình tham gia Face Star Kidz 2026.

Điểm nổi bật ở Bảo Châu là sự chủ động trong quá trình làm việc trước ống kính. Trong các buổi ghi hình và thực hiện hình ảnh cho My Candy, cô bé không chỉ làm theo hướng dẫn mà còn chủ động tìm kiếm cách thể hiện phù hợp với từng sản phẩm và bối cảnh.

Từ những động tác tung kẹo, tung thạch đến cách tạo dáng, biểu cảm gương mặt hay tương tác với sản phẩm, Bảo Châu cho thấy sự linh hoạt và nguồn năng lượng phù hợp với hình ảnh mà My Candy hướng tới.

CEO Mai Trang, đại diện My Candy Việt Nam, đánh giá cao phần thể hiện của Bảo Châu trong quá trình thực hiện hình ảnh.

“Trong suốt quá trình ghi hình, Bảo Châu diễn tả được năng lượng sản phẩm. Em chủ động trong mọi pose dáng, từ tung kẹo, tung thạch đến cách tạo dáng. Mình rất thích những biểu cảm, sắc thái cũng như giọng của bạn này khi nói”, CEO Mai Trang chia sẻ.

Theo đại diện My Candy Việt Nam, bên cạnh ngoại hình phù hợp, sự tự nhiên và chủ động là những yếu tố giúp Bảo Châu tạo được dấu ấn. Cô bé không bị bó buộc trong một khuôn mẫu tạo hình mà biết cách thay đổi biểu cảm, chuyển động để tạo nên những hình ảnh sinh động.

Việc được lựa chọn trở thành Gương mặt đại diện hình ảnh của My Candy Việt Nam 2026 trong khuôn khổ Face Star Kidz cũng mang đến cho Bảo Châu cơ hội trải nghiệm thêm về cách làm việc với một thương hiệu, từ việc tương tác với sản phẩm đến thể hiện thông điệp thông qua hình ảnh và video.

Chia sẻ về vai trò mới, Bảo Châu cho biết em rất vui khi được My Candy Việt Nam lựa chọn làm Gương mặt đại diện hình ảnh trong Face Star Kidz 2026. Đối với cô bé, đây không chỉ là một cơ hội để được xuất hiện trước ống kính mà còn là trải nghiệm giúp em học hỏi thêm nhiều điều trong quá trình tham gia cuộc thi. Bảo Châu cho biết em muốn thể hiện hình ảnh một cô bé vui vẻ, tự tin, năng động và luôn sẵn sàng thử sức với những điều mới.

Cô bé mong muốn trong thời gian đồng hành cùng My Candy và Face Star Kidz, bản thân có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến các thí sinh cũng như khán giả. Với Bảo Châu, mỗi bạn nhỏ đều có những điểm mạnh riêng và điều quan trọng là dám thể hiện bản thân, tự tin khám phá khả năng của mình.

“Con rất vui và tự hào khi được đồng hành cùng My Candy Việt Nam 2026 trong cuộc thi Face Star Kidz. Con sẽ cố gắng thể hiện thật tốt vai trò của mình, luôn tự tin, vui vẻ và truyền tải những năng lượng tích cực. Con chúc My Candy Việt Nam và Face Star Kidz 2026 thật thành công, có thật nhiều hoạt động ý nghĩa và mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho các bạn nhỏ”, Bảo Châu chia sẻ.

Thông qua vai trò Gương mặt đại diện hình ảnh, Bảo Châu cũng muốn gửi tới các bạn nhỏ thông điệp hãy mạnh dạn theo đuổi điều mình yêu thích, không ngại thử sức và luôn giữ tinh thần vui vẻ trong hành trình trưởng thành.

Với sự đồng hành của Bảo Châu, My Candy Việt Nam 2026 được kỳ vọng có thêm một gương mặt trẻ trung, năng động để truyền tải hình ảnh thương hiệu trong khuôn khổ Face Star Kidz 2026.

Đây cũng là một trong những trải nghiệm đáng nhớ đối với Bảo Châu trên hành trình tại Face Star Kidz 2026, khi cô bé không chỉ được thử sức ở lĩnh vực nghệ thuật mà còn có cơ hội học hỏi cách làm việc chuyên nghiệp và từng bước xây dựng sự tự tin trước công chúng.