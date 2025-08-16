Bé 26 tháng tuổi chấn thương mắt, môi do vô tình vặn tay ga xe máy

Bệnh nhi H.C.T. (26 tháng tuổi, Tây Ninh) nhập viện sau khi vô tình vặn tay ga xe máy khiến xe lao thẳng vào hàng rào sắt trước nhà. Trước đó, mẹ bệnh nhi chở con ngồi phía trước. Khi về tới nhà, chị xuống xe, gạt chống xe nhưng vẫn để xe nổ máy. Lúc này, bệnh nhi vịn vào tay ga, xe lao lên, mặt bé đập vào hàng rào, bụng và ngực va vào vô lăng.

Khi nhập viện, bệnh nhi tỉnh, tiếp xúc được, vết thương phức tạp vùng mắt trái (rách mí dưới 2x2 cm, mí trên 1x2 cm), rách môi dưới phải 1x4 cm, chảy máu nhiều. Kết quả chụp CT cho thấy không tổn thương nhãn cầu, không chấn thương sọ não, chỉ dập phổi trái nhẹ và không có tổn thương nội tạng.

Bác sĩ đã cầm máu, tiêm phòng uốn ván, kháng sinh, giảm đau, rửa sạch và khâu phục hồi vết thương. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng bé cải thiện, vết thương khô, thị lực bình thường.

Qua vụ việc trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi chở trẻ nhỏ trên xe máy cần cài dây an toàn, lót đệm trước vô lăng, và tuyệt đối tắt máy, đưa trẻ xuống xe khi dừng để tránh tai nạn đáng tiếc.