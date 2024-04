Bay 10 triệu trong nốt nhạc sắm Aptamil cho con, tính sương sương chỉ hơn tháng là hết, đúng là sữa hệ con nhà giàu!

Sữa dùng cho con là duy trì cả quãng thời gian dài, chính vì thế việc lựa chọn loại sữa phù hợp nhất trong khả năng kinh tế cho phép là điều rất quan trọng. Mỗi em bé có cơ địa, sở thích và thói quen riêng, có bé mê sữa này nhưng cũng có bé lại thích sữa khác. Riêng với dòng sữa hệ nhà giàu này, mọi người đều khuyên phụ huynh phải có kinh tế vững mới nên đầu tư mua các loại sữa này cho con.

Mới đây, 1 mẹ bỉm 3 con vừa bỏ ra gần 10 triệu sắm vài thùng Aptamil cho con uống. 10 hộp mỗi hộp khoảng 925.000 đồng. Thế nhưng, vì có 3 em bé nên chỉ khoảng 4 ngày là "bay" luôn 1 hộp, 10 triệu này cũng chỉ hơn 1 tháng là hết mà thôi.

Bay 10 triệu trong nốt nhạc sắm Aptamil cho con

Bởi vậy nên dòng Aptamil này mới được mệnh danh là sữa hệ con nhà giàu, bố mẹ phải có điều kiện lắm mới dám chi. Để nói về dòng sữa Aptamil bạc được người mẹ trong clip sử dụng thì sữa này có hàm lượng vitamin D cao gấp 4 lần các loại thông thường, nhiều men vi sinh hỗ trợ các vấn đề về đường ruột cho bé.

Đặc tính chung của sữa Aptamil có vị mát, nhạt tự nhiên gần giống với sữa mẹ, nên sẽ bảo đảm trẻ không bị tiêu chảy và có lợi cho hệ vi sinh đường ruột ở trẻ. Bên cạnh sữa mẹ thì loại sữa này là thực phẩm bổ sung tốt, có hệ dưỡng chất tối ưu giúp trẻ phát triển toàn diện, khoẻ mạnh hơn.

Lương hết là vì đây chứ đâu!

Nhiều mẹ không khỏi cảm thấy "xót ví" vì số tiền bỏ ra khá lớn, chưa kể hiện tại các bé còn nhỏ, lớn thêm chút nữa thì có lẽ 1 ngày cả 3 bé sẽ uống hết sạch 1 hộp. Tuy nhiên, nhiều gia đình không ngại đầu tư sữa đắt đỏ cho con, quan trọng là bé phát triển tốt, lớn nhanh, thông minh, khỏe mạnh.

Một số dòng sữa bột được mệnh danh là sữa hệ con nhà giàu, phụ huynh phải có kinh tế vững mới nên đầu tư cho con

Sữa Kendamil

Dòng sữa này có giá thành ở phân khúc cao, rơi vào 630.000 đồng đến 800.000 đồng. Đây là dòng sữa được Hoàng tử Louis của Hoàng gia Anh sử dụng. Đây là dòng sữa công thức organic châu Âu đầu tiên được FDA Hoa Kỳ chứng nhận.

Sữa có công thức hướng tới tỉ lệ vàng cùng hương vị khá là tương đồng với sữa mẹ. Điểm ấn tượng của dòng sữa này là mùi thơm ngậy, bột sữa vô cùng mịn, là một trong số rất ít các nhãn hàng sử dụng sữa tươi thay vì bột sữa để sản xuất ra các sản phẩm sữa công thức.

Ưu điểm của sữa Kendamil. Nguồn: meSamreview

Một số ưu điểm của dòng sữa này có thể kể đến: nguyên liệu hữu cơ chất lượng cao, phát triển trí não, bổ sung các axit béo tốt, vitamin và khoáng chất...

Đây là dòng sữa thiên về phát triển toàn diện cả về thể lực, chiều cao và trí tuệ của bé, hàm lượng men vi sinh cao giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa nên không gây táo bón.

Mặc dù giá thành hơi nhỉnh một chút nhưng chất lượng cực kỳ xứng đáng.

2. Sữa Aptamil

Đây là dòng sữa giá cao, có giá thành từ 800.000 đồng đến 1,3 triệu đồng. Mỗi tháng thường bé sẽ uống hết 1 vài hộp tùy vào khả năng uống của con.

Dòng sữa giá cao, trong hộp sữa có giá thành từ 800k đến 1,3 triệu này có chứa rất nhiều vi chất. Nguồn: nguyenyquyen0805

- Aptamil bạc

Hàm lượng vitamin D trong Aptamil Úc (màu bạc) cao gấp 4 lần các loại thông thường, nhiều men vi sinh hỗ trợ các vấn đề về đường ruột cho bé. Đặc tính chung của sữa Aptamil có vị mát, nhạt tự nhiên gần giống với sữa mẹ, nên sẽ bảo đảm trẻ không bị tiêu chảy và có lợi cho hệ vi sinh đường ruột ở trẻ. Bên cạnh sữa mẹ thì loại sữa này là thực phẩm bổ sung tốt, có hệ dưỡng chất tối ưu giúp trẻ phát triển toàn diện, khoẻ mạnh hơn.



- Aptamil xanh

Một loại trong dòng Aptamil cũng được đánh giá cao là Aptamil Essensis Organic A2 Protein (hay còn gọi là Ap xanh), đây là dòng sữa hữu cơ có giá thành đắt đỏ, đắt nhất trong các dòng Aptamil. Loại màu xanh lá được sản xuất tại Úc có nhiều điểm khác biệt so với Aptamil thường như sữa hữu cơ này chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn so với những dòng sữa không hữu cơ khác, có omega 3 với hàm lượng cao hơn 70% so với sữa thông thường; giàu chất oxy hóa, canxi, acid béo hơn; Sữa sử dụng nguồn nguyên liệu sạch, không chứa hóa chất nên an toàn tuyệt đối cho người sử dụng; Hương vị sữa Organic thơm ngon hơn.

Đặc biệt, những dòng sữa khác của Aptamil sử dụng là loại đạm A1, riêng có dòng sữa Aptamil xanh lá cây là sử dụng loại đạm A2 vô cùng quý hiếm. Đạm A2 được lấy từ những giống bò thuần chủng, không bị biến đổi gen. Thông thường chỉ có khoảng 30% giống bò thuần chủng có chứa đạm A2. Việc sử dụng đạm sữa A2 thay A1 có nhiều tích cực tốt hơn và giúp ngăn ngừa hoàn toàn các vấn đề về rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, ngăn ngừa dị ứng sữa hiệu quả.

Với các ưu điểm trên thì sữa Aptamil xanh lá trở thành một trong những loại sữa được rất nhiều mẹ bỉm Việt tin dùng vì có nhiều chất dinh dưỡng như sữa mẹ, phù hợp với hầu hết các em bé, kể cả những bé dễ dị ứng hay cơ địa nhạy cảm.

Tuy nhiên, giá thành của loại sữa này không rẻ, rơi vào khoảng 1,3 triệu/ hộp.

3. Sữa Enfamil A+ NeuroPro

Giá của dòng này mềm hơn Aptamil một chút, rơi vào 500.000-700.000 đồng. Đây cũng là tầm giá cao cho một hộp sữa so với các dòng sữa bột trên thị trường hiện nay.

- Sữa có bổ sung thành phần HMO & FOS có tác dụng cải thiện hệ miễn dịch và tiêu hóa của trẻ. Giúp tăng cường sức đề kháng ở trẻ nhỏ để chống lại các vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra còn có tác dụng làm mềm phân bé dễ tiêu hóa không lo táo bón. Tăng cường sự phát triển của các vi lợi khuẩn đường ruột giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh bé hấp thu chất dinh dưỡng tốt nhất.

Sữa Enfamil Neuropro A+ có tác dụng chính là cải thiện hệ tiêu hóa và miễn dịch cho trẻ nhỏ nhờ bộ 3 MFGM, DHA, HMO & FOS. Nguồn: nguyenyquyen0805

- Hỗ trợ trẻ phát triển những cảm xúc như các kỹ năng xã hội, kỹ năng thích ứng với môi trường xung quanh nhờ thành phần MFGM.

- Bé khỏe và thông minh hơn, phát triển về cả mặt trí tuệ và ghi nhớ cho bé nhờ hàm lượng DHA trong sữa cao.

- Sữa bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho bé khỏe, ăn ngon và tăng cân nhanh chóng.

4. Sữa Dry Whole Milk

Horizon Organic Dry Whole Milk là sản phẩm sữa bột nguyên kem cao cấp của Mỹ. Tất cả các trang trại bò sữa hữu cơ của Horizon đều là đồng cỏ hữu cơ tự nhiên, có nghĩa là nguồn thức ăn thô xanh chính cho bò là cỏ sạch, tươi và tự nhiên đến từ các đồng cỏ đã được chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn của American Soil Association với các tiêu chuẩn hữu cơ sau: Non-GMO (gen đột biến); Không có hormone tăng trưởng; Không kháng sinh; Không có thuốc trừ sâu.

Đây là dòng sữa tươi hữu cơ dạng bột tinh khiết nhất hiện nay, hoàn toàn giữ được mùi sữa tươi hữu cơ tự nhiên một cách chân thực và không có hương vị nhân tạo. Sữa có hàm lượng chất béo tự nhiên khoảng 3,5% - 3,7%, kết hợp với lớp kem nguyên kem và váng sữa nên có hương vị béo ngậy, thơm ngon. Đồng thời chứa hàm lượng lớn vitamin D3, canxi, vitamin A, D12… là nguồn dinh dưỡng cần thiết cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

Có thể đặt sữa Horizon Organic Dry Whole Milk trên trang web chính hãng của Horizon hoặc thông qua trang cửa hàng trực tuyến trên Amazon với giá $ 48,99 (Khoảng 1.120.000 VNĐ), chưa bao gồm phí vận chuyển. Ngoài ra, các mẹ có thể tìm mua loại sữa này trên các cửa hàng sữa nhập khẩu ở Việt Nam với giá 790.000 VNĐ, chưa bao gồm phí vận chuyển.

Cả 4 loại sữa trên đều có những đặc điểm riêng biệt, mẹ có thể cân nhắc và lựa chọn loại sữa nào phù hợp nhất với con. Sữa tuy đắt nhưng không phải là phù hợp với tất cả các em bé, các mẹ hãy quan sát cơ địa, sở thích xem con mình phù hợp nhất với loại nữa nào trong khả năng kinh tế của gia đình.