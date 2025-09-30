Bà ngoại Văn Thùy Dương chính thức khoe hình cháu ngoại tròn tháng, còn khoe luôn con rể chăm con cực khéo

Những ngày qua, thông tin về gia đình cô Văn Thùy Dương - Phó hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh, con gái cố PGS Văn Như Cương, tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau khi con gái Đặng Tiểu Tô Sa tổ chức đám cưới rình rang hồi tháng 3/2024, mới đây, tin vui về cháu ngoại của cô đã khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý.

Cô Văn Thùy Dương chia sẻ trên trang cá nhân: "Cháu ngoại tròn tháng tuổi mà bà không được ở bên cạnh, chẳng tặng được quà! Nhìn ảnh Coco bỗng nhớ ông lời ông nội CoCo thốt ra hôm ông mới sang Úc, ông đứng ngắm Coco xong ông bảo: 'Ơ con bé xinh quá! Không hiểu nó giống ai mà xinh thế!' (trộm vía em) và bây giờ phát hiện ra CoCo giống ông nội nhất cả nhà ạ! Chúc mừng cháu ngoại bà lớn hàng ngày, mong cuôch đời cháu gặp nhiều hạnh phúc và cháu sẽ vượt qua tất cả khoa khăn một cách ngoạn mục! Bà yêu CoCo của bà".

Bé Coco, con gái của Đặng Tiểu Tô Sa - cháu ngoại của cô Văn Thùy Dương.

Điều đặc biệt là trước đây, bà ngoại Văn Thùy Dương nhiều lần chia sẻ hình ảnh cháu ngoại Coco lên mạng xã hội, từ khoảnh khắc ấm áp bên con gái, con rể. Thế nhưng, trong tất cả các hình ảnh ấy, bà ngoại đều khéo léo che đi khuôn mặt em bé để giữ sự riêng tư cho con cháu.

Chính vì vậy, việc cháu ngoại lần đầu tiên chính thức "lộ diện" nhân dịp đầy tháng đã khiến nhiều người bất ngờ và thích thú. Đây cũng là cột mốc đặc biệt không chỉ của gia đình nhỏ Tô Sa - Tiến Đạt mà còn là niềm hạnh phúc lớn lao đối với bà ngoại Văn Thùy Dương.

Bà ngoại chia sẻ hình ảnh bố Đạt chăm và bế bé Coco cực khéo.

Bà ngoại Văn Thùy Dương cũng chia sẻ hình ảnh con rể cầm bình sữa 2 lít vừa được Tô Sa hút để chăm con nhỏ. Đi kèm hình ảnh là dòng chia sẻ hài hước nhưng cũng không kém phần sâu sắc: "Hạnh phúc của người vắt sữa bò! Người nuôi bò thì hơi xót và tiếc! Bình 2 lít đấy các mẹ ạ!". Tô Sa cũng từng thường xuyên cập nhật "nhật ký bò sữa" trên trang cá nhân của mình. Cô còn đùa rằng: "Không biết có phải xưa từng làm về sữa nên giờ trộm vía sữa không nữa. Bò này được nghe nhạc, được tắm, được xem phim, thậm chí được ăn nhiều thịt bò".

Đặng Tiểu Tô Sa, vốn được biết đến là tiểu thư nổi tiếng của Hà Nội, từng du học Úc, cô lên xe hoa với chú rể Phùng Tiến Đạt vào tháng 3/2024. Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội, từng gây tiếng vang suốt một thời gian dài.

Cặp đôi vốn là bạn bè thân thiết trong 7 năm trước khi chính thức hẹn hò. Chỉ vài tháng sau khi công khai tình cảm, cả hai quyết định về chung một nhà, khẳng định tình yêu chín muồi.

Được biết, mặc dù xuất thân trong gia đình nổi tiếng, Tô Sa luôn lựa chọn cuộc sống kín đáo. Cô ít chia sẻ chuyện cá nhân lên mạng xã hội, thay vào đó tập trung vào công việc và gia đình nhỏ. Ngay cả tin vui mang thai và sinh con cũng được giữ kín, chỉ khi bụng bầu vượt mặt Tô Sa với chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Từ đám cưới chỉn chu đến cách xây dựng tổ ấm sau hôn nhân, Đặng Tiểu Tô Sa tiếp tục cho thấy sự trưởng thành, chững chạc của mình. Với việc chào đón thành viên mới, gia đình cô Văn Thùy Dương giờ đây thêm trọn vẹn niềm vui, đồng thời trở thành tâm điểm được nhiều người quan tâm, theo dõi.