Anpaso – Thương hiệu thực phẩm sạch cho khởi đầu vững chắc của bé

Với dải sản phẩm đa dạng và chất lượng, Anpaso mong muốn tạo nền tảng vững chắc, cho con có một khởi đầu lành mạnh - chìa khóa giúp con phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ!



Theo các chuyên gia dinh dưỡng, 1.000 ngày đầu tiên - từ khi bé ở trong bụng mẹ đến khi con tròn 2 tuổi - là giai đoạn "cửa sổ vàng" quyết định nền tảng sức khỏe và sự phát triển sau này. Một chế độ dinh dưỡng khoa học và an toàn trong 1.000 ngày đầu đời không chỉ giúp bé phát triển toàn diện mà còn ngăn ngừa nhiều bệnh lý trong tương lai. Trong đó, thực phẩm bé tiêu thụ phải được đảm bảo về độ an toàn, nguồn gốc rõ ràng và giàu dưỡng chất. Thấu hiểu điều này, thương hiệu Anpaso đã ra đời với mong muốn được đồng hành cùng mẹ và bé trong suốt hành trình 1.000 ngày vàng, mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn, giàu dưỡng chất cho con.

Anpaso - Thương hiệu thực phẩm sạch cho mẹ & bé

Anpaso là thương hiệu thực phẩm sạch cho mẹ & bé ra đời năm 2020 với sứ mệnh giúp trẻ em Việt Nam có được thể chất và trí tuệ tốt hơn nhờ sử dụng thực phẩm không chỉ ngon mà còn thanh sạch, thuần tự nhiên, với mức giá mà đại đa số các gia đình Việt Nam có thể chi trả.

"Những sản phẩm của Anpaso tựa như tình yêu của mẹ, không bao giờ thay đổi, luôn an lành, trong sáng và đầy trách nhiệm." - Đó cũng chính là lời hứa từ tâm của những người sáng lập Anpaso. Anpaso luôn đồng hành và bảo vệ sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam ngay từ khi còn trong bụng mẹ bằng cách mang đến nguồn dinh dưỡng dồi dào cho mẹ trong thời kỳ thai nghén và những bữa ăn đầu đời không hoá chất, ngon miệng và giàu vi chất cho con từ nguyên liệu sạch, an toàn cho hệ tiêu hoá và hệ miễn dịch non nớt của con.

Anpaso luôn ghi nhớ 3 chữ "Tận tâm - Chỉn chu - Trung thực" trong mỗi công đoạn sản xuất

"Tận tâm - Chỉn chu - Trung thực" - Đây là ba từ khóa được dùng làm kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của Anpaso. Đối với sản xuất thực phẩm, Anpaso tin rằng đó là 3 đức tính quan trọng nhất của người làm nghề. Đội ngũ của Anpaso vẫn đang cố gắng mỗi ngày không ngừng hoàn thiện và đổi mới để có thể bắt kịp xu hướng tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.



Vùng nguyên liệu Mì, Nui Anpaso - Đạt chuẩn Chứng nhận USDA Hoa Kỳ

Tại vùng nguyên liệu Mì, Nui Anpaso, mọi quy trình đều phải đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm hữu cơ, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ dây chuyền sản xuất ở nông trại, gồm chất lượng đất trồng, nước tưới, kiểm soát sâu bệnh và các quy tắc về phụ gia thực phẩm.

Vùng nguyên liệu Mì, Nui đạt chuẩn chứng nhận USDA của Anpaso

Canh tác hữu cơ phải đảm bảo các tiêu chuẩn: Không hóa chất (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chất kích thích tăng trưởng, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia,…); không sử dụng giống biến đổi gen (GMO),... và đa dạng sinh học, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, việc sử dụng có chọn lọc các loại hạt giống bản địa lâu năm và hạt giống hữu cơ đến từ các quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ,... giúp chất lượng cây trồng được đảm bảo và đạt chất lượng cao.



Người nông dân Anpaso thu hoạch Củ cải đỏ được trồng hữu cơ

Một trong những thành quả đầy tự hào của đội ngũ Anpaso chính là mì rau củ chuẩn hữu cơ sấy lạnh tại Việt Nam, được sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn hữu cơ USDA - chuẩn hữu cơ và an toàn từ Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ. Mỗi công đoạn sản xuất đều được thực hiện kỹ lưỡng, tỉ mỉ bởi bàn tay của nghệ nhân Anpaso, đã tạo ra những sợi mì tươi mềm ngọt thơm, mang hương vị tự nhiên, nguyên bản và thanh mát.



Mẹ chọn sản phẩm Anpaso là chọn hành trình phát triển toàn diện cho con

Chọn Anpaso là chọn một hành trình phát triển toàn diện và bền vững cho con. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp những sản phẩm dinh dưỡng an toàn, thanh sạch, Anpaso còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, cùng mẹ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho con trong suốt những bữa ăn đầu đời. Đặc biệt, các sản phẩm của Anpaso đều được sản xuất với quy trình nghiêm ngặt, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, đạt Chứng nhận FDA của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ - Đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Chứng nhận FDA Hoa Kỳ của Công ty cổ phần Casavi – Đơn vị sở hữu bản quyền thương hiệu Anpaso

Với mỗi sản phẩm, Anpaso gửi gắm tâm huyết và sự tận tâm, không ngừng cải tiến để mang đến cho bé những bữa ăn giàu dưỡng chất, giúp con phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Từ đó, mẹ có thể yên tâm rằng, mỗi bữa ăn không chỉ là nguồn dinh dưỡng cho con mà còn là nền tảng vững chắc cho một tương lai khỏe mạnh, hạnh phúc.