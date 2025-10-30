An tâm và thư thái: Cuộc sống của mẹ khi có thêm hậu phương

Khi hành trình làm mẹ xuất hiện nhiều thử thách

Từ khi con bắt đầu đi học, chị Thu Hiền (TP.HCM) mô tả cuộc sống của mình trong 2 từ: Đảo lộn. Con bắt đầu hiếu động, thích khám phá, nhưng cũng dễ mệt, dễ ốm hơn khi tiếp xúc với môi trường hoàn toàn khác so với ở nhà.

Những buổi tối, chị Hiền ngồi bên giường con, mệt mỏi dỗ con đang trằn trọc. Có khi bé quấy khóc vì đầy bụng, biếng ăn, tiêu hóa kém, khiến chị phải vội vàng xoay xở đủ cách để con dễ chịu hơn. Thỉnh thoảng, bé lại sụt sịt, cảm sốt vì bệnh vặt, làm nỗi lo của mẹ càng thêm chồng chất. Hết chuyện này đến chuyện khác, chị Hiền gần như không có một đêm nào trọn giấc.

Dù từng nghĩ khi con lớn hơn, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, nhưng chị Hiền nhận ra: mỗi giai đoạn của con đều có những thử thách riêng, và làm mẹ là hành trình học hỏi không có điểm dừng.

"Tôi biết những vấn đề như đau bụng, quấy khóc hay bệnh vặt là chuyện thường gặp ở trẻ nhỏ, nhưng khi con quấy khóc, trằn trọc và chán ăn kéo dài, tôi vẫn không khỏi lo lắng, bối rối, chưa biết đâu mới là giải pháp giúp con dễ chịu hơn", chị Hiền chia sẻ.

Không chỉ riêng chị Hiền, nỗi lo ấy còn là tâm trạng chung của biết bao người, nhất là những người phụ nữ lần đầu làm mẹ. Việc con gặp vấn đề về tiêu hóa vẫn luôn là trăn trở muôn thuở. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hệ tiêu hóa ổn định vốn là yếu tố nền tảng cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sau này.

Trong những hoàn cảnh như vậy, nhiều bà mẹ cần có thêm những giải pháp dinh dưỡng phù hợp, giúp con được bổ sung thêm dưỡng chất, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hệ tiêu hóa phát triển ổn định. Đó chính là hậu phương để hành trình làm mẹ bớt gập ghềnh, để trẻ được lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Từ khoa học đến yêu thương – mẹ an tâm khi luôn có hậu phương đồng hành

Mỗi giai đoạn phát triển của con đều đi kèm với thử thách, thay vì hoang mang trước vô vàn lời khuyên khác nhau, mẹ có thể vững tin mình vẫn luôn tìm được lối ra khi có hậu phương dinh dưỡng bên cạnh.

Thấu hiểu những khó khăn của người mẹ trong hành trình chăm con, "anh cả" của ngành sữa Việt Nam - Vinamilk đã nỗ lực ứng dụng những tiến bộ khoa học hiện đại để mang đến bộ đôi sản phẩm Optimum Gold và Optimum Colos, được cải tiến với công thức đầu tiên chứa 6 HMO tại Việt Nam (theo kết quả nghiên cứu do CI Research thực hiện).

Vinamilk Optimum với công thức chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam, đồng hành cùng mẹ chăm con.

Đại diện nhãn hàng chia sẻ, với tôn chỉ "Nhà nào cũng có Mẹ", dòng Optimum phiên bản mới cùng công thức độc quyền ra đời với kỳ vọng nâng tầm tiêu chuẩn sữa bột trẻ em tại Việt Nam. Sản phẩm mang đến nguồn dinh dưỡng cao cấp, được nghiên cứu và mô phỏng gần gũi với những dưỡng chất quý giá vốn chỉ có trong sữa mẹ.

HMO (Human Milk Oligosaccharides) – dưỡng chất đa lượng có nhiều thứ 3 trong sữa mẹ, đóng vai trò như "thức ăn" cho các lợi khuẩn trong đường ruột, đặc biệt là Bifidobacteria, giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, giảm nguy cơ nhiễm trùng và các vấn đề tiêu hóa thường gặp.

Sau 3 năm thị trường dừng lại ở mức 5 HMO, sự xuất hiện của công thức 6 HMO (thành phần chiếm đến 58% tổng lượng HMO có trong sữa mẹ) đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường đề kháng cho trẻ.

Đa số sản phẩm dinh dưỡng công thức hiện nay thị trường chỉ chứa một trong hai loại HMO là DFL hoặc 3-FL. Việc có một công thức vừa chứa đến 6 HMO, vừa kết hợp cả hai loại này sẽ giúp tối ưu hệ vi sinh đường ruột của trẻ.

Bên cạnh tiên phong bổ sung 6 HMO, công thức Optimum còn "thỏa lòng" mẹ khi chứa các thành phần lấy cảm hứng từ sữa mẹ như: chất xơ hòa tan FOS/GOS, lợi khuẩn BB-12 (thuộc chủng vi khuẩn Bifidobacterium) và LGG (thuộc chủng vi khuẩn Lactobacillus) và đạm whey giàu alpha-Lactalbumin. Sự kết hợp này hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột còn non nớt của trẻ, từ đó góp phần cải thiện khả năng hấp thu dưỡng chất và nâng cao sức đề kháng trong giai đoạn phát triển.

Hành trình của cả mẹ và con trở nên tươi đẹp hơn khi nỗi lo tiêu hóa không còn là vấn đề lớn

Với Optimum, những nỗi lo của mẹ trên hành trình chăm con như vơi bớt, bởi hệ tiêu hóa của trẻ được bồi đắp thêm dưỡng chất bên cạnh nguồn sữa vàng từ mẹ. Nhờ có hậu phương vững vàng bên cạnh, mẹ thêm an tâm và thư thái để tận hưởng cuộc sống, khi mọi thứ dường như đã được "đảo lại" theo chiều hướng tích cực hơn. Mẹ hạnh phúc, hành trình lớn khôn của con cũng trở nên tươi đẹp và trọn vẹn hơn.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam