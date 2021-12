8 năm yêu sâu đậm người đàn ông quốc tịch Đức hơn 26 tuổi, 8x Việt sinh con gái đẹp như thiên thần

Chiếc mail tỏ tình trong 5 phút với người đàn ông hơn 26 tuổi

Tháng 11/2006, chị Mỹ Trang (sinh năm 1980, sống tại Bình Thuận) lần đầu tiên gặp ông xã hiện tại của mình là Karl - Heinz Rissmann. Thời ấy, chị Trang là nhân viên của một công ty liên quan tới du lịch còn Karl - Heinz (quốc tịch Đức) chính là khách thường xuyên của chị.

Hồi đó, cô nhân viên 24 tuổi không nghĩ gì nhiều khi khách của mình thường xuyên gửi mail và tin nhắn qua Yahoo. Thậm chí, vì kém người yêu tận 26 tuổi nên chị Trang còn trêu đùa, gọi Karl - Heinz Rissmann là bố.

''Mỗi lời đầu mail của mình là Hello Dad, và nhận lại từ anh là Hello My daughter... Cứ thế thời gian trôi và mình vẫn vui vẻ với công việc hàng ngày chứ không nghĩ gì hơn. Làm trong ngành du Lịch mình chưa bao giờ cảm thấy buồn hay cô đơn nên thời gian đó cũng không yêu ai. Mãi đến năm 2008, mình có quen với 1 anh bạn người Đức cũng là khách của khu nghỉ dưỡng.

Anh ấy sinh năm 1974 chỉ hơn mình 6 tuổi. Tụi mình muốn đi đến 1 mối quan hệ nghiêm túc thì mình phát hiện ra anh ấy có tính lăng nhăng trong chuyện tình cảm nên mình quyết định buông. Thời gian đó mình cũng hơi buồn và đã trải lòng bằng cách chia sẻ cho anh - ông xã hiên tại. Mình kể hết cho anh nghe từ chuyện quen biết bạn trai đến chia tay như thế nào.

Và thời gian đó anh là người đã lắng nghe và động viên mình rất nhiều. Rồi những mail tiếp theo của những năm về sau giữa mình và anh tiến xa hơn 1 xíu. Anh thường hỏi mình nhiều hơn về chuyện riêng tư đại loại như: Em đã có bạn trai mới chưa? Em đã yêu ai chưa?'', chị Trang nhớ lại.

Chị Trang và ông xã ngoại quốc của mình.

Đám cưới tại Đức của hai người.

Ảnh cưới của chị Trang và ông xã.

Và cứ thế, những dòng tin nhắn đi - tin nhắn về giữa hai người liên tục suốt 6 năm trời. Năm nào cũng vậy, vào tháng 11 Karl - Heinz lại có 1 kì nghỉ kéo dài 6 tuần tại Việt Nam và địa điểm là Mũi Né và công ty nơi chị Trang làm. Đến tháng 11/2012, khi kì nghỉ sắp kết thúc Karl - Heinz hẹn gặp người thầm thương trộm nhớ đã lâu tại hồ bơi của resort.

Bất ngờ sau cuộc nói chuyện, Karl - Heinz nhét vào tay chị Trang một mẩu giấy nhỏ với câu hỏi: ''Em nghĩ sao khi có một người đã lớn tuổi yêu em''. Lúc đó, chị Trang cảm thấy có chút xấu hổ nên đã tránh mặt Karl - Heinz nhiều lần. Phát hiện ra điều này, ông xã tương lai của chị Trang đã viết một bức thư nữa: ''Anh xin lỗi, em đừng giận anh, nếu không yêu anh thì chúng mình lại trở về là ''Bố - con'' như trước đây chứ đừng tránh mặt anh nhé''.

Tổ ấm nhỏ của gia đình 3 người.

Hạnh phúc kết trái sau 8 năm yêu đậm sâu.

Ngày hôm sau, Karl - Heinz trở về nước Đức. Chị Trang bắt đầu phát hiện mình có tình cảm kì lạ với người đàn ông này. Chị đã mạnh dạn kể cho mẹ để xin ý kiến nhưng nhận lại được câu trả lời: ''Phải chi nó là người Việt thì mẹ sẽ cho nó về nhà nói chuyện xem sao chứ đằng này nó là người nước ngoài. Ngôn ngữ bất đồng. Nhưng hạnh phúc là của con, con tự suy nghĩ và tìm hiểu thêm thời gian thử xem sao. Mẹ sợ người ta lừa con sang nước ngoài rồi bán này nọ''.

Để thử lòng Karl - Heinz, chị Trang nghe theo lời mẹ quyết định gửi mail với nội dung là ''Nếu anh chịu về Việt Nam ở thì gia đình em đồng ý cho cưới'' và bất ngờ chỉ 5 phút sau đã nhận được mail phản hồi: ''Anh đồng ý''.

Trái ngọt là cô con gái xinh xắn như búp bê

Sau chiếc mail ''chốt đơn'' đặc biệt ấy, chị Trang và Karl - Heinz thay đổi cách xưng hô: ''Mình và anh thay đổi từ Hello my daughter thành Hello my dear hay Hello my Dad thành Hello my dear. Và yêu nhau từ đó. Mình phải nghỉ việc để đi vào Sài Gòn học tiếng Đức và làm một số giấy tờ cho thủ tục đăng ký kết hôn. Song song đó bên Đức, anh cũng phải hoàn tất giấy tờ, nộp đơn lên lãnh sự quán để hợp thức hóa giấy tờ và bảo lãnh mình sang Đức. Tháng 11 tụi mình bay về Việt Nam và tổ chức tại lễ cưới vào tháng 12/2014''.

Tháng 10/2015, con gái đầu lòng của chị Trang và ông xã Karl - Heinz ra đời, là kết quả của mối tình ngọt ngào kéo dài 8 năm giữa hai người không cùng quốc tịch. Cô bé Hanna Ly Rissmann được nhận xét là xinh như thiên thần với khuôn mặt đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Con gái chị Trang xinh xắn như thiên thần.

Dù là người làm trong quân đội nhưng chị Trang cho biết ông xã có tính cách rất dễ chịu, mọi thứ trong cuộc sống từ sinh hoạt tới ăn uống đều dễ dàng thích nghi. Hiện tại, ông xã chị Trang đã nghỉ hưu, dành toàn bộ thời gian ở bên và chăm sóc cho gia đình nhỏ ở Việt Nam.

Cô bé Hanna Ly hiện tại đã hơn 6 tuổi, cô bé có tính cách hòa đồng, chú ý lắng nghe và ham học hỏi. Hiện tại bé thành thạo cả 3 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Đức và tiếng Anh. Chị Trang chia sẻ, việc con gái biết nhiều thứ tiếng hoàn toàn đến một cách tự nhiên. Từ khi bé tập nói thì mẹ hay giao tiếp với con bằng tiếng Việt còn bố hát cho con nghe bằng tiếng Anh lẫn tiếng Đức.

Hanna Ly cùng bố.

Chị Trang và con gái xinh đẹp của mình.

Cô bé học và nhớ rất chuẩn nên nhanh chóng hiểu và nói thành thạo các thứ tiếng khác nhau. Thêm vào đó, việc có bố mẹ thuộc hai quốc tịch khác nhau cũng là lợi thế để con cái nói được nhiều thứ tiếng. Theo chị Trang, các gia đình không nên quá áp đặt vì khả năng tiếp thu của mỗi bé là khác nhau, việc ép buộc sẽ khiến bé cảm thấy sợ và ngại học tập, nhất là về ngôn ngữ.

''Để con trau dồi một cách tự nhiên thì cha mẹ nên dạy bé trong các ngữ cảnh cụ thể, hiểu năng lực của con để tìm cách dạy cho phù hợp với bé. Nhiều khi đơn giản là cho con thêm thời gian, tạo môi trường và khơi gợi niềm đam mê của con. Quan trọng nhất là phải tôn trọng và hiểu con'', chị Trang chia sẻ.

