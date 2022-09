7 lưu ý khi cho trẻ đi du lịch đường dài bằng ô tô

Ngày nay, nhiều gia đình có điều kiện thường đi du lịch đường dài bằng ô tô riêng. Việc đảm bảo an toàn và sự thoải mái cho bé khi di chuyển bằng ô tô là điều cần thiết. Bố mẹ nên tìm hiểu những quy tắc sau để bảo vệ con khi đi xe, giúp bé có những chuyến đi an toàn và vui vẻ.



1. Trẻ em dưới 12 tuổi không nên ngồi hàng ghế trước

Việc đầu tiên cha mẹ cần làm là lựa chọn vị trí phù hợp cho trẻ. Điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tổn thương cho bé nếu không may xảy ra sự cố. Theo nghiên cứu của đại học Buffalo (Mỹ), hàng ghế phía sau có mức độ an toàn cao hơn ghế trước từ 56 - 89%. Mặt khác, tại dãy ghế phía sau, vị trí ở giữa cũng có thể giảm thiểu rủi ro đến 25% so với 2 chỗ ngồi bên cạnh.

Đối với xe ô tô 5 chỗ hoặc 7 chỗ, ghế hành khách phía trước là nơi nguy hiểm nhất, vì người ngồi có thể bị tổn thương do quán tính của người lái thường đánh vô lăng theo hướng bảo vệ bản thân khi xảy ra va chạm. Mặt khác, nếu túi khí và dây an toàn không đảm bảo chất lượng, phần ngực và đầu có thể va chạm với taplo.

2. Cần có ghế riêng dành cho trẻ em

Ghế trên ôtô được thiết kế dành cho người lớn, do đó tầm vóc của trẻ sẽ lọt thỏm trong lòng ghế, khiến trẻ dễ bị dịch chuyển, lắc lư và dây an toàn không thể thắt gọn. Nhiều cha mẹ Việt thường bỏ qua vấn đề này. Tuy nhiên theo các chuyên gia, hành động bỏ qua này rất nguy hiểm khi có tai bạn xảy ra. Phụ huynh nên trang bị ghế riêng cho con. Những ghế này với hệ thống dây an toàn riêng sẽ thắt gọn gàng vào người trẻ, đảm bảo an toàn và không khiến trẻ bị xê dịch khi xe chạy qua đường xấu, vào cua.

3. Cách đặt khoảng rộng giữa các ghế

Trẻ em thường hiếu động và không ngồi yên 1 chỗ khi ô tô di chuyển. Việc để khoảng cách rộng giữa các ghế, sự hiếu động có thể khiến con bạn bị thương khi lọt chân, tay xuống sàn.

Vì vậy cha mẹ nên lưu ý khi lắp đặt các hàng ghế khi nhà có con nhỏ. Từng li từng tí đều phải tính toán đến sự an toàn và thoải mái cho trẻ.

4. Thắt dây an toàn

Theo quy định của EU, trẻ em có chiều cao trên 1,35m phải sử dụng dây an toàn như người lớn. Nếu thấp hơn mức này, phụ huynh cần trang bị một loại ghế chuyên dụng và phù hợp hơn để bảo vệ trẻ.

Dù trẻ ngồi ghế riêng hay có thể ngồi cùng ghế người lớn thì phụ huynh cũng phải tập thói quen thắt dây an toàn cho trẻ. Đây là hành động cơ bản, bắt buộc đầu tiên để hình thành thói quen cho trẻ khi bước vào xe hơi.

5. Không để trẻ nô đùa trên xe

Khi con nô nghịch thường bị cuốn vào các trò chơi. Không làm chủ được hành động của mình. Con cũng không ngồi yên mà liên tục "làm loạn" không gian yên tĩnh bên trong xe. Việc này rất nguy hiểm. Trẻ có thể bị ngã do quán tính khi xe phanh gấp hoặc đến chỗ cua. Ngoài ra con có thể va chạm với những bộ phận trên xe dẫn đến chấn thương, đặc biệt khi xe chạy nhanh, đổi hướng.

6. Khóa cố định các cửa

Trẻ thường tò mò và sẽ thích thú khám phá thế giới bên ngoài khi di chuyển. Việc không khóa cố định các cửa con có thể gặp nguy hiểm khi chúng tò tay, chân, thậm chí là đầu ra ngoài cửa. Do đó, các tài xế là phụ huynh khi lên xe cần chắc chắn các cửa đã khóa an toàn trước khi cho xe lăn bánh. Nếu cẩn thận hơn, có thể khóa cố định cửa từ bên trong ở chế độ khóa trẻ em.

7. Che nắng cho trẻ

Vào những ngày hè, dù ngồi bên trong xe có điều hòa nhưng ánh nắng mặt trời chiếu vào da trẻ qua lớp cửa kính rất nguy hiểm cho làn da non. Vì thế, nên có rèm hoặc những tấm che cửa sổ để sử dụng vào ngày trời nắng. Nếu di chuyển đường dài, cha mẹ cần bôi kem chống nắng cho con.

8. Dừng nghỉ thường xuyên, hợp lý

Phụ huynh nên lên kế hoạch dừng nghỉ trong mỗi chặng đi dài để trẻ có thể bước ra ngoài xe để đi vệ sinh, hít thở không khí, chạy nhảy 1 chút để cơ thể đỡ uể oải, tạo năng lượng mới cho cơ thể.

9. Không để con một mình trên xe

Điều tối kỵ không được mắc phải khi cho trẻ đi du lịch bằng ô tô riêng là để bé một mình trên xe. Con có thể đạp nhầm ga, gạt cần số khiến xe di chuyển ra đường, lao xuống vực… Ngoài ra, trẻ cứ ở lỳ trong xe mà không bật điều hòa hoặc ngủ quên thời gian lâu sẽ dẫn đến ngộ độc khí CO2 gây tử vong.

10. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chăm sóc trẻ

Để chuyến du lịch thành công, con không cảm thấy mệt, chán nản khi di chuyển đường dài bằng ô tô, cha mẹ nên chuẩn bị đồ chơi, đồ ăn vặt, nước uống, đồ vệ sinh cá nhân cho trẻ. Sự hiếu động của trẻ có thể được loại bỏ bằng cách ăn vặt, chơi đồ chơi hoặc xem phim, video trên các thiết bị di động. Tuy nhiên không nên cho con xem điện thoại, Ipad... quá lâu vì có thể ảnh hưởng đến thị lực, thần kinh cũng như sự tập trung của trẻ.

