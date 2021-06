6 cách giúp trẻ dưới 3 tuổi giảm quấy đêm, ngủ ngon trong mùa nóng

Tiến sĩ/ Bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương, Giảng viên ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh cho biết trong các trường hợp đến khám, tình trạng trẻ rối loạn giấc ngủ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bé và của gia đình.



Bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương, Giảng viên ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh

Trẻ ngủ không được dẫn tới ăn kém, chậm tăng cân và phát triển chiều cao: khi mất ngủ, cơ thể mệt mỏi, ăn gì cũng không ngon dẫn tới dễ mắc phải các bệnh rối loạn chuyển hóa hoặc đường huyết tăng, dễ béo phì, tiểu đường.

Ngoài những yếu tố như tuần khủng hoảng, tã ướt, mọc răng,...thì việc rèn luyện nếp ngủ của con chịu tác động của việc hình thành thói quen. Những điều mẹ cần nhớ để cho bé giấc ngủ ngon vào mùa hè nắng nóng:

1. Đảm bảo môi trường ngủ thoải mái

- Nhớ để nhiệt độ phù hợp, không quá nóng, không quá lạnh. Điều hòa mẹ nhớ để từ 26 – 28 độ là được nhé.

- Không đắp chăn quá dày: Nhiều mẹ hay đắ chăn dày khi con ngủ trong môi trường điều hòa vì sợ con lạnh nhưng mặc thông thoáng sẽ khiến bé ngủ ngon hơn rất nhiều.

- Mùa hè thường có thêm tiếng quạt, tiếng ve kêu… cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ của bé nên ba mẹ hãy cố gắng cho con làm quen với việc ngủ trong môi trường không quá yên tĩnh, không cố gắng thay đổi khi bé tỉnh dậy giữa đêm, để bé tự ngủ lại.

Môi trường lý tưởng giúp bé ngủ ngon, giảm quấy khóc đêm

2. Duy trì các thói quen kiến tạo giấc ngủ

- Nếu bé ngủ muộn, thời gian ngủ đêm của bé bị rút ngắn, ngoài ra chất lượng giấc ngủ cũng không đủ. Đến giờ mẹ cần phải tập cho bé đi ngủ mà không nằm thao thức hoặc nằm chơi.

- Duy trì các thói quen lặp lại trước khi ngủ mỗi tối cho bé như thay đồ,uống sữa, đọc sách theo một trình tự cố định, đi ngủ và đánh thức bé cùng lúc mỗi ngày

3. Tránh làm bé hưng phấn trước khi đi ngủ

Các bé thường rất dễ hưng phấn quá mức khi chơi đùa khiến thần kinh bị kích thích, khó đi vào giấc ngủ. Trước khi đi ngủ khoảng 1-2 giờ, mẹ nên đọc sách, cho bé nghe nhạc để bé thư giãn, thoải mái và bình tĩnh.

Ba mẹ cũng cần chú ý để phát hiện thời điểm bé bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ như dụi mặt, khóc ỉ ôi, cử động uể oải,...để không bỏ qua cơ hội vàng khi cơ thể bé tiết Melatonin - hoạt chất tiết ra vào ban đêm báo hiệu cơ thể đã đến giờ đi ngủ.

Tạo thói quen phân biệt ngày đêm cho con

4. Để ý thể trạng của con

- Bé ăn quá no hoặc quá đói: Cũng khiến dạ dày trẻ phải co bóp liên tục nên rất dễ gây đau dạ dày, ngoài ra não còn bị kích thích nên khó ngủ say, dễ quấy đêm

- Trẻ bị thiếu chất: Trẻ thiếu canxi, kẽm thường sẽ không có một giấc sâu, hay bị giật mình và bứt rứt khó chịu khi ngủ.

- Không nên ru đến khi bé ngủ say: Mẹ có thể hát ru nhưng chỉ hát ru một lúc rồi để bé tự ngủ.

- Không để bé khóc một mình. Mẹ có thể không cần bận tâm khi trẻ thức giấc để giúp trẻ học cách tự trấn an mình. Nhưng mẹ không nên bỏ trẻ gào thét lâ vì bé chưa có khả năng điều chỉnh cảm xúc, hoặc chỉ mới đang trong giai đoạn học kỹ năng này.

5. Cung cấp các thực phẩm tự nhiên cải thiện giấc ngủ của bé

- Quả óc chó chứa nhiều melatonin và tryptophan, một axit amin giúp ngủ ngon, nhanh đi vào giấc ngủ hơn

- Chuối là loại trái cây có rất nhiều tác dụng giúp cải thiện giấc ngủ nhờ hai chất melatonin và serotonin có khả năng điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ và magie trong chuối là chất giúp cơ thể thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ.

Chuối là thực phẩm rất tốt cho giấc ngủ của bé

6. Bổ sung đạm sữa thủy phân Lactium

Nếu các biện pháp trên vẫn chưa cho kết quả như ý thì ba mẹ có thể bổ sung thêm các giải pháp từ khoa học tự nhiên như đạm sữa thủy phân Lactium.

Lactium bản chất là một decapeptide có đặc trưng làm thư giãn, đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Đây là dưỡng chất tự nhiên từ sữa được tìm thấy vào cuối thế kỷ XX, khi các nhà khoa học Pháp đã đưa ra giả thuyết về mối liên quan của việc bú mẹ và trạng thái êm dịu của trẻ đi vào giấc ngủ khi quan sát trạng thái của những đứa trẻ sau khi bú mẹ.

Ngay khi xuất hiện, Lactium nhanh chóng đạt được danh hiệu THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘT PHÁ của năm do HIE (Tổ chức Thành phần Y tế châu Âu) công nhận và được sử dụng rộng rãi từ những năm 2002 tại các nước có y học tiên tiến như Pháp, Đức, Hoa Kì, Hàn Quốc,... như một thực phẩm bổ sung hằng ngày.