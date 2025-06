5 “thế lực nhí” làng bóng Việt: Con Quang Hải, Văn Hậu hút triệu views, nhóc tỳ nhà Công Phượng gây xôn xao cõi mạng

Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, các cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam còn được ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc và những thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu.

Bé Lido - Con trai Quang Hải và Chu Thanh Huyền

Bé Nguyễn Quang Minh, biệt danh Lido, con trai của tiền vệ Quang Hải và hot girl Chu Thanh Huyền. Bé chào đời vào tháng 3/2024, là kết quả ngọt ngào của chuyện tình yêu kéo dài từ năm 2021. Quang Hải và Chu Thanh Huyền quen nhau từ 2021 và ngày càng gắn bó khi tiền vệ sinh năm 1997 thi đấu ở Pháp. Dù từng gặp không ít ý kiến trái chiều nhưng cả hai vẫn kiên định bên nhau. Đám cưới đẹp như mơ được tổ chức đầu năm 2024, ngay sau đó họ đón con trai đầu lòng. Bé Lido được cộng đồng mạng khen ngợi nhờ vẻ ngoài bụ bẫm, đôi mắt to tròn giống mẹ. Vợ chồng Quang Hải thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc của nhóc tỳ lên mạng xã hội.

Quang Hải và bé Lido

Bé Lúa - Con trai Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

Bé Đoàn Minh Đăng, biệt danh Lúa, con trai của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và top 10 hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My. Bé chào đời tháng 5/2024, mang đến niềm vui lớn cho cặp đôi trai tài gái sắc này. Văn Hậu và Hải My quen nhau từ năm 2020, công khai yêu vào cuối năm 2022. Văn Hậu từng chia sẻ rằng anh cảm mến Hải My vì sự dịu dàng, thông minh và hiểu chuyện. Sau đám cưới lãng mạn cuối năm 2023, cặp đôi nhanh chóng đón bé Lúa. Nhóc tỳ được nhận xét là lanh lợi, hoạt bát, thường xuyên cười toe toét khi được bố mẹ bế bồng.

Văn Hậu và bé Lúa

Bé Mito - Con trai của Nguyễn Công Phượng và Tô Ngọc Viên Minh

Bé Mito (chưa công khai tên thật), con trai của tiền đạo Nguyễn Công Phượng và Viên Minh. Bé chào đời vào cuối năm 2021. Công Phượng và Viên Minh quen nhau từ thời còn học đại học, Viên Minh là con gái của một gia đình gia thế, có học vấn cao và tính cách kín tiếng. Sau nhiều năm yêu đương âm thầm, họ tổ chức đám cưới bí mật cuối năm 2020. Đến nay, gia đình Công Phượng – Viên Minh vẫn giữ lối sống giản dị, kín đáo, rất ít chia sẻ về đời tư. Những hình ảnh hiếm hoi về bé Mito cho thấy cậu bé có làn da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh và dễ thương, được nhận xét là giống bố như đúc. Mỗi lần gia đình Công Phượng xuất hiện mọi khoảnh khắc đều viral khắp cõi mạng.

Bé Mito được Viên Minh bế khi đi cà phê cùng HLV Kiatisuk

Bé Danil - Con thủ môn Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova

Bé Tiến Đan, biệt danh Danil, con trai của thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Ukraine Dianka Zakhidova chào đời vào tháng 11/2022. Chuyện tình của Bùi Tiến Dũng và Dianka bắt đầu từ năm 2020 khi họ gặp nhau tại TP.HCM. Sau một thời gian hẹn hò, cặp đôi công khai yêu và nhận được nhiều lời khen vì xứng đôi vừa lứa. Họ tổ chức đám cưới vào giữa năm 2022 và nhanh chóng đón cậu con trai đầu lòng. Bé Danil mang hai dòng máu Việt – Ukraine, nổi bật với đôi mắt long lanh, vẻ ngoài lai Tây cuốn hút. Cậu bé thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và được yêu thích nhờ sự dễ thương.

Gia đình thủ môn Tiến Dũng

Bé Tuệ An - Con gái Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Khánh Linh

Bé Bùi Khánh Tuệ An, biệt danh Sushi, con gái của trung vệ Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Khánh Linh. Bé chào đời vào năm 2020. Trung vệ Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh quen nhau từ năm 2018, trải qua nhiều sóng gió, họ tổ chức lễ ăn hỏi vào đầu năm 2020 trước khi đón bé Sushi ra đời. Gia đình nhỏ này luôn được khen ngợi nhờ những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau. Bé Sushi thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, đặc biệt là đôi mắt to, nụ cười tươi tắn. Bé từng xuất hiện cùng bố trên sân cỏ, khiến người hâm mộ “lụi tim” vì độ dễ thương.