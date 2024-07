5 tai nạn thường gặp ở nhà đối với trẻ em

Tai nạn có thể xảy ra ngay trong nhà, đặc biệt là khi có trẻ nhỏ chạy nhảy xung quanh. (Ảnh: ITN).

Thực tế, tai nạn có thể xảy ra ngay trong nhà, đặc biệt là khi có trẻ nhỏ chạy nhảy xung quanh. Tuy nhiên, tai nạn nào cũng dễ dàng ngăn ngừa được nếu các bậc cha mẹ lưu ý những lời khuyên dưới đây.

Trượt ngã

Trượt ngã là hiện tượng thường gặp ở trẻ em; đó là điều không thể tránh khỏi và thường vô hại. Nhưng, có một số tình huống chỉ cần trượt ngã cũng có thể gây ra tổn hại nghiêm trọng.

May mắn là bạn có thể dễ dàng ngăn chặn tình trạng trượt ngã bằng cách thực hiện các bước nhỏ để bảo vệ ngôi nhà của mình:

- Loại bỏ sự lộn xộn khỏi cầu thang và lối đi để mang lại không gian rõ ràng và an toàn cho con.

- Tất cả các cầu thang trong và ngoài nhà phải có tay vịn và đủ ánh sáng.

- Lắp các thanh vịn và thảm chống trượt trong phòng tắm để biến nó thành khu vực an toàn.

- Cổng chắn trẻ em là điều bắt buộc đối với các gia đình có con nhỏ, dụng cụ này giúp chúng tránh xa cầu thang và ban công.

Ngộ độc

Khi cất giữ các dụng cụ vệ sinh gia đình, chẳng hạn như xà phòng, chất tẩy rửa và các sản phẩm khác trong tủ ở nhà, bạn sẽ có nguy cơ bị ngộ độc đáng kể.

Theo Parachute Canada , một nửa số trường hợp ngộ độc xảy ra với trẻ em dưới 6 tuổi. Cơ quan Y tế Công cộng Canada ước tính có khoảng 3 trường hợp tử vong mỗi năm đối với trẻ em dưới 14 tuổi là do ngộ độc từ các vật dụng gia đình. 900 người khác phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng.

Đó là lý do bạn cần thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để đảm bảo con tránh xa các chất nguy hiểm. Hãy làm theo những lời khuyên sau đây:

- Cất giữ các hóa chất nguy hiểm, thuốc men và các sản phẩm có hại khác trên kệ cao và xa tầm tay trẻ em.

- Lắp khóa an toàn cho trẻ em trên tủ chứa các sản phẩm có hại.

- Không bao giờ để thuốc và các sản phẩm có hại trong ví và túi của bạn.

- Luôn bảo quản sản phẩm trong hộp đựng ban đầu.

- Thực hiện theo hướng dẫn sản phẩm trên nhãn hộp đựng.

Chấn thương liên quan đến dao

Nhà bếp cũng là một nơi nguy hiểm. (Ảnh: ITN).

Nhà bếp cũng là một nơi nguy hiểm. Vì không gian này được coi là trái tim của ngôi nhà nên bạn cần phải có biện pháp phòng ngừa thích hợp để đảm bảo an toàn cho con.

Dao và các vật sắc nhọn khác thường được cất trong tủ và trên mặt bàn, ngay trong tầm tay trẻ em. Do đó, cha mẹ bắt buộc phải làm theo những lời khuyên sau để tránh những chấn thương cho con:

- Cất dao ngoài tầm với của con, chẳng hạn như trong ngăn kéo có khóa hoặc trong hộp đựng dao.

- Dạy con về an toàn dùng dao; không bao giờ chạy trong bếp, cầm dao hoặc bất kỳ vật sắc nhọn nào.

- Đưa cho trẻ nhỏ một con dao nhựa và giám sát những trẻ lớn hơn sử dụng dao thật.

Hỏa hoạn và bỏng

Luôn giám sát khi con đang ăn. (Ảnh: ITN).

Nấu ăn là một trong những nguyên nhân chính gây ra cháy nhà và nhà bếp chứa đầy các thiết bị nóng, trong đó bếp nấu có thể gây hại nghiêm trọng cho con.

Thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho cả gia đình cũng như tài sản và ngôi nhà của bạn. Hãy làm theo những lời khuyên sau để giảm nguy cơ chấn thương:

- Lắp đặt thiết bị báo khói còn hoạt động ở mọi tầng trong nhà và kiểm tra chúng thường xuyên.

- Dạy con về những nguy hiểm trong nhà bếp.

- Dạy con về sự nguy hiểm của lửa và không bao giờ được chơi với lửa.

- Hãy cẩn thận khi nấu nướng và sử dụng găng tay lò nướng, xắn tay áo khi nấu ăn,...

- Thực hiện kế hoạch an toàn và thoát hiểm trong trường hợp hỏa hoạn, đảm bảo con ghi nhớ kế hoạch đó.

Ngạt thở

Ngạt thở là một tai nạn hiếm gặp nhưng thường gây tử vong. Theo Don’t Choke , 40% thương tích ngoài ý muốn ở trẻ sơ sinh là do bị nghẹn, ngạt thở.

Phần lớn các trường hợp tử vong do ngạt thở xảy ra trong năm đầu đời và khoảng 95% trường hợp tử vong do ngạt thở xảy ra trong nhà. Hãy giữ an toàn cho con bằng cách làm theo các bước sau:

- Luôn giám sát khi con đang ăn.

- Luôn tuân theo độ tuổi được khuyến nghị trên đồ chơi.

- Loại bỏ dây và các vật treo lủng lẳng khỏi nhà bạn.