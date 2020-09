4 lý do cực thuyết phục trả lời cho câu hỏi vì sao bố mẹ nên mua đồ chơi Polesie Toys cho con

Dạo một vòng những cửa hàng đồ chơi lớn tại Việt Nam như hệ thống My Kingdom, Funny Land … hay hệ thống các cửa hàng mẹ và bé như Con cưng, Bibomart, Shop trẻ thơ… hay ngay cả những "phố đồ chơi" như Chợ Lớn (TP HCM), Lương Văn Can (Hà Nội) mới thấy thị trường đồ chơi cho trẻ em quả là khổng lồ. Thượng vàng hạ cám, từ những món đồ chơi có giá chục triệu đồng chỉ dành cho giới "con nhà giàu" cho đến những món đồ chơi chỉ có giá vài nghìn của Trung Quốc; từ những món đồ chơi với thiết kế tinh xảo, chất liệu thoạt nhìn đã biết "đắt xắt ra miếng", cho đến những món đồ chơi xuất hiện "nhan nhản" trên các phương tiện truyền thông, cảnh báo về mức độ nguy hiểm, những rủi ro trẻ đã gặp phải khi chơi những món đồ chơi đó.



Thị trường đồ chơi Việt Nam không chỉ có đồ chơi Trung Quốc, Việt Nam, mà còn có sự xuất hiện của các thương hiệu đồ chơi quốc tế (như Baby Alive, Lego Education, Hot Wheels…) có giá tương đối đắt đỏ, trong đó, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới Polesie- Toys (từ Belarus). Vậy tại sao nên chọn đồ chơi Polesie cho con?

1. Chất liệu tuyệt đối an toàn cho trẻ nhỏ

Để có thể chơi an toàn, tiên quyết nhất chính là món đồ chơi đó phải được làm từ chất liệu an toàn. Đồ chơi Polesie được làm từ nhựa nguyên sinh cao cấp, sản xuất dựa trên những tiêu chuẩn khắt khe của Châu Âu, đạt được các giấy chứng nhận ISO 2017, 2018, 2019 và tiêu chuẩn an toàn chất lượng EN71 liên minh Châu Âu, chứng nhận Quacert Việt Nam. Thêm vào đó, Đồ chơi Polesie cũng đạt được giải thưởng Family Brand 2018 tại Ba Lan và giải thưởng lựa chọn của người tiêu dùng quốc gia 2018. Tất cả những chứng nhận, giải thưởng này đều cho thấy Đồ chơi Polesie là hãng đồ chơi chuyên sản xuất những loại đồ chơi an toàn cho trẻ nhỏ.

Đồ chơi vận động Polesie Toys với những chi tiết sắc nét mô phỏng "cấu hình" của sản phẩm thật với kích thước thu nhỏ, màu sắc tươi sáng, bắt mắt, không hề có cạnh sắc nhọn.

2. Đồ chơi nhập khẩu giá cả hợp lý

Ai cũng biết, dù là bất kể món hàng gì thì chất lượng cũng luôn tỉ lệ thuận với giá cả. Đồ chơi Polesie có nhiều mức giá, khoảng từ 20 nghìn/ sản phẩm cho đến những bộ đồ chơi đồ sộ có giá khoảng 2 triệu đồng. Việc phong phú trong mức giá đem đến cho phụ huynh và con trẻ nhiều lựa chọn, hợp lý với túi tiền. Tuy nhiên, dù là những món đồ chơi giá trị nhỏ dưới 100 nghìn hay những món đồ chơi "tiền triệu" thì đều cùng chung một chất lượng, chất liệu, đều được sản xuất đồng loạt trên tiêu chuẩn Châu Âu, trải qua những đợt kiểm tra chất lượng như nhau.

Chưa đến 40 nghìn đồng cho một sản phẩm xúc xắc cầm tay cho bé 3-9 tháng tập cầm nắm, tập nhận biết tiếng lục lạc kêu…

Hay chiếc xe cứu hoả có giá chưa đến 200 nghìn…

3. Phân chia chủ đề rõ ràng



Đồ chơi Polesie được chia thành 8 chủ đề: Đồ chơi giáo dục, hướng nghiệp, vận động, đồ chơi cho bé trai, đồ chơi cho bé gái, xe đồ chơi, đồ chơi lắp ghép và đồ chơi nhà bếp. Ở mỗi chủ đề, đồ chơi Polesie đều lựa chọn những món đồ chơi phù hợp nhằm đáp ứng đúng mục tiêu mà hãng đưa ra.

Phân chia chủ đề rõ ràng giúp phụ huynh dễ hình dung hơn về những món đồ chơi muốn tìm hiểu, muốn con trải nghiệm

Những bộ đồ chơi giáo dục giúp con làm quen với sự vật, hiện tượng, luyện tập cử động thô – tinh, dạy con quan sát màu sắc, hình khối... Đồ chơi hướng nghiệp cho con hoá thân thành các nhân vật trong các ngành nghề mà con yêu thích. Nó cũng dạy con quan sát, khơi dậy tình yêu với công việc sau này khi con trưởng thành, thông qua đó, con được biết về vai trò của mỗi người trong cuộc sống thật. Xe đồ chơi, đồ chơi nhà bếp, đồ chơi lắp ghép là những món đồ chơi mà phần đông trẻ em đều yêu thích. Tương tự như vậy, đồ chơi phân chia theo giới tính bé cũng được phân chia rõ ràng công năng, mục đích với mỗi trẻ.

4. Không hạn chế tương tác của bé với xung quanh

Những món đồ chơi Polesie được các nhà thiết kế làm ra với mục đích không chỉ tự chơi mà còn để trẻ có thể thông qua chúng kết nối với những người xung quanh. Sẽ ra sao nếu trẻ chỉ chăm chăm vào món đồ chơi mình đang có, sống trong thế giới đồ chơi của riêng mình mà mất đi sự kết nối với bên ngoài? Cuộc sống có bận rộn, tuy nhiên, không phải vì thế mà bố mẹ không thể dành quỹ thời gian ít ỏi của mình vào việc chơi với con một chút mỗi ngày.

Sự tương tác giữa bố mẹ với con, giữa những đứa con với nhau mang lại lợi ích tinh thần và giá trị nhân văn lớn, gắn kết tình thân, giúp trẻ học thói quen chia sẻ, quan tâm đến người khác.

Lựa chọn đồ chơi cho con không chỉ đơn giản là cho con chơi món con thích, mà còn là sự bảo vệ, giúp con phát triển khả năng vận động, trí thông minh, tư duy logic, dạy con cách chia sẻ…, bởi vậy, cha mẹ cần cân nhắc và đầu tư đúng hướng. Hãy lựa chọn những sản phẩm rõ ràng nguồn gốc, xuất xứ như đồ chơi Polesie của Belarus, hiện đã có mặt tại hơn 60 quốc gia trên khắp thế giới, thâm nhập và phát triển bền vững ngay tại những thị trường khó tính như Mỹ, Nga, Nhật, Đức … Để tìm hiểu thêm về đồ chơi Polesie, hãy tham khảo trên website chính hãng.