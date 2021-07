4 bí quyết giúp con khỏe mạnh chóng lớn của những bà mẹ Hàn Quốc

Hiện Hàn Quốc cũng là một trong những đất nước có chiều cao trung bình tốt nhất trong khu vực Châu Á, với chiều cao của đàn ông là 1,739 mét, còn phụ nữ là 1,611 mét. Tuy nhiên, trước năm 1950, chiều cao trung bình của người dân Hàn Quốc cũng chỉ ở mức 1,62m với nam và 1,54m với nữ.



Vậy làm thế nào mà các mẹ Hàn Quốc có thể giúp con mình cải thiện cả về thể chất lẫn tinh thần như vậy? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé

Đi ngủ sớm

Theo các chuyên gia nghiên cứu, 90% sự phát triển xương ở trẻ diễn ra trong lúc đang ngủ, đặc biệt từ 22-24 giờ hàng ngày. Khi trẻ ngủ sâu và đủ giấc, tuyến yên sẽ được kích thích tiết ra hoóc-môn tăng trưởng giúp tăng thêm chiều cao. Chính vì thế, các mẹ Hàn thường tập cho trẻ thói quen đi ngủ sớm vào cùng một khung giờ hàng ngày. Thậm chí, trước khi đi ngủ 30 phút, trẻ có thể được uống sữa hoặc bổ sung vi chất để đạt hiệu quả tối ưu.

Theo báo cáo của NSF (được đăng tải trên Tạp chí Sức khỏe Giấc ngủ - Sleep Health Journal), ở mỗi độ tuổi, trẻ cần được đáp ứng số giờ ngủ tối thiểu như sau:

- Trẻ sơ sinh (0-3 tháng): 14-17 giờ mỗi ngày.

- Trẻ từ 4-11 tháng: 12-15 giờ mỗi ngày.

- Trẻ từ 1-2 tuổi: 11-14 giờ mỗi ngày.

- Trẻ mẫu giáo (3-5 tuổi): 10-13 giờ mỗi ngày.

- Trẻ tiểu học (6-13) : 9-11 giờ mỗi ngày.

- Thanh thiếu niên (14-17 tuổi): 8-10 giờ mỗi ngày.

Tăng cường thể dục thể thao

Sự vận động cơ bắp giúp kích thích và đẩy mạnh quá trình chuyển hóa năng lượng cũng như trao đổi chất, hoóc-môn tăng trưởng (GH) tiết ra nhiều hơn, giúp tăng trọng khối xương khi trưởng thành, đồng thời tăng cường lượng canxi vào mô xương giúp xương vững chắc và phát triển tốt hơn. Tại Hàn Quốc, các mẹ cần hướng dẫn và tạo cho con thói quen tập thể dục, thể thao hàng ngày, vận động ngoài trời để tăng cường hấp thụ vitamin D, chọn bài tập vừa sức và phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp

Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng: dinh dưỡng (31%), thể thao (20%), di truyền (23%), môi trường (16%) và tâm lý xã hội (10%) là những yếu tố ảnh hưởng đến thể chất của con người. Điều này có nghĩa rằng chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng nhất đối với việc phát triển thể chất của trẻ nhỏ.

Theo tiến sĩ Shweta Iyengar, Đại học Mumbai: "Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Nếu dinh dưỡng thiếu hụt, cơ thể trẻ sẽ chỉ duy trì được các chức năng sống cơ bản và giảm thiểu quá trình tăng trưởng".

Thấu hiểu điều này, các mẹ Hàn Quốc đã rất chú trọng xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, cân bằng theo tháp dinh dưỡng cho trẻ nhỏ từ sớm. Họ tập trung vào nhóm dinh dưỡng giàu protein (thịt, cá, trứng, sữa) và rau củ (đặc biệt các loại rau giàu kẽm và magie như đỗ, lạc, rau họ cải). Bên cạnh đó, các mẹ còn kiểm soát nhóm tinh bột và chất béo cũng như hạn chế các loại đồ uống có gas trong chế độ ăn của con. Một ngày, trẻ có thể được ăn 3 bữa chính sáng, trưa, tối và thêm 2-3 bữa phụ giữa buổi sáng và sau giấc ngủ để thúc đẩy tăng trưởng tối ưu.

Lựa chọn đúng men vi sinh

Bên cạnh xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, khoa học, các mẹ Hàn Quốc rất quan tâm đến việc lựa chọn men vi sinh phù hợp cho trẻ. Tiêu hóa được coi là "bộ não" thứ hai của trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì trẻ mới có thể hấp thụ được chất dinh dưỡng và ít ốm.

Là sản phẩm men vi sinh đến từ Hàn Quốc, Bioxgut được hàng triệu bà mẹ Hàn Quốc tin dùng trong nhiều năm qua. Được sản xuất bởi công ty E&S Co., LTD (CKD) - Top 10 công ty dược Hàn Quốc, Bioxgut đạt tiêu chuẩn 5 tốt của WHO:

● Có đến 19 CHỦNG men, là một trong những sản phẩm men vi sinh nhiều chủng nhất. Bioxgut chứa đầy đủ các chi: Chi Lactobacillus, Chi Bifidus, Chi Enterococcus, Chi Bacillus, Chi Lactococcus, Chi Streptococcus giúp đường ruột của trẻ khỏe mạnh toàn diện.

● Chứa 200 triệu lợi khuẩn (2 x 10^8 CFU), nhiều gấp đôi so với lượng khuyến cáo của WHO

● Được bổ sung thêm Kẽm giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể và giảm thời gian trị tiêu chảy, giảm số lần đi ngoài, giảm mức độ nặng và giảm thời gian mắc bệnh.

● Các chủng men được bao bọc bởi dầu cọ giúp men còn sống khi qua dạ dày, đảm bảo hoạt động và đạt các tiêu chí: tồn tại, khưu trú và bền vững.

Đáp ứng được những yêu cầu khắt khe, Bioxgut thực sự là trợ thủ đắc lực cho các mẹ trong hành trình nuôi dạy con khôn lớn, khỏe mạnh.

BioxGut là sản phẩm men vi sinh nhập khẩu nguyên hộp từ Hàn Quốc, chứa 19 chủng men giúp hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể giúp bé yêu mau lớn, sản phẩm được sản xuất bởi E&S Co., LTD (CKD) và phân phối tại Việt Nam qua Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Tư vấn miễn phí: 1900 88 68 34 - 024 33 522525;

Website: http://www.bioxgut.com.vn/.

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Địa chỉ: 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.