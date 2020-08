3 yếu tố cực quan trọng mẹ cần kiểm tra khi mua tã cho bé

Keep Friends là nhãn hiệu tã nội địa "siêu mỏng – siêu thấm" hàng đầu Hàn Quốc. Với nguyên vật liệu 100% organic, Keep Friends chỉ mỏng 2mm và ôm vừa vặn với cơ thể bé, giúp bé tự do hoạt động suốt cả ngày. Sản phẩm được chứng nhận bởi các hiệp hội y khoa và da liễu Hàn Quốc.

Mẹ có thể mua sản phẩm trên các trang thương mại điện tử Tiki, Lazada, Shopee và các hệ thống đại lý mẹ & bé trên toàn quốc.

www.facebook.com/TAENBLANCVIETNAM

www.keepfriends.vn