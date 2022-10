3 xu hướng bổ sung vitamin D3K2 – Hỗ trợ con chiều cao đạt chuẩn

Nguồn gốc từ thực vật

Xu hướng tất yếu để bảo vệ sức khỏe là ưu tiên lựa chọn những sản phẩm "gốc thực vật". Sử dụng sản phẩm nguồn gốc 100% thực vật, không hương liệu nhân tạo, không chứa thành phần nguồn gốc động vật đem lại những lợi ích: giảm nguy cơ bị dị ứng, không gây biến đổi gen, không gây dậy thì sớm, an toàn cho trẻ nhỏ...

Một số thành phần D3 và K2 có nguồn gốc từ thực vật

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm có cùng thành phần D3K2, cùng hàm lượng chuẩn nhưng nguồn gốc lại khác nhau (động vật, thực vật...). Bố mẹ có thể nhận biết sản phẩm D3K2 "gốc thực vật" thông qua các đặc điểm:



- Chú trọng hàng đầu yếu tố "an toàn cho sức khỏe".

- Ghi rõ thành phần được chiết xuất từ nguyên liệu thực vật nào.

- Không chất tạo mùi hoặc mùi hương được chiết xuất từ thiên nhiên.

Kết hợp vitamin D3 và vitamin K2

Khi bổ sung đồng thời vitamin D3 và vitamin K2 đúng cách và đủ hàm lượng được khuyến cáo sẽ tạo nên cơ chế:

- Vitamin D3 giúp hấp thu canxi từ ruột vào máu.

- Vitamin K2 giúp vận chuyển canxi từ máu tới xương.

Cơ chế vận chuyển canxi tới trúng đích của vitamin D3 và vitamin K2

Nếu thiếu vitamin D3, canxi sau khi đi vào ruột không được hấp thu đủ vào máu khiến canxi máu giảm. Lúc này, cơ thể sẽ huy động canxi từ xương ra để cân bằng nồng độ canxi máu. Từ đó gây nên hậu quả trẻ còi xương, chậm lớn, chậm biết đi,... ảnh hưởng rõ rệt tới sự tăng trưởng chiều cao của trẻ.

Nếu thiếu vitamin K2, canxi sau khi được D3 hấp thu vào máu sẽ không thể di chuyển tới xương, gây ra hiện tượng vôi hóa mạch máu, sỏi thận, sỏi mật...

Vì vậy, để canxi được hấp thu tốt nhất, gắn trúng đích tại xương, giúp xương chắc khỏe trẻ cao lớn – nhất định phải bổ sung đồng thời vitamin D3 và vitamin K2.

Dạng phân liều

Theo Hiệp Hội Thực Phẩm Chức Năng Việt Nam, nhu cầu bổ sung vitamin D cho trẻ từ sơ sinh là 400IU/ngày, liều tối đa là 1000IU/ngày (với trẻ dưới 6 tháng) và 1500IU/ngày (với trẻ từ 6-12 tháng.

Nếu không bổ sung đủ liều lượng vitamin D theo khuyến cáo, trẻ sẽ không có đủ canxi dẫn tới nguy cơ chậm mọc răng, răng mọc không cân đối, chậm phát triển chiều cao, rụng tóc vành khăn,...

Một số dấu hiệu ở trẻ thiếu vitamin D

Nếu sử dụng quá liều vitamin D, trẻ sẽ bị ngộ độc dẫn tới triệu chứng của tăng canxi máu ăn kém, giảm cân, đau bụng, nôn, táo bón, uống nhiều, tiểu nhiều. Nặng hơn, trẻ có thể bị mất nước đe dọa tính mạng, tổn thương chức năng thận và suy thận.



Có thể thấy, sử dụng vitamin D đúng liều là rất quan trọng. Sử dụng những sản phẩm D3K2 dạng phân liều sẵn giúp bố mẹ kiểm soát được cụ thể liều lượng vitamin D bổ sung cho trẻ, ngăn chặn nguy cơ quá liều.

Whykids – Vitamin D3K2 thế hệ mới cho con chiều cao đạt chuẩn

Được nhập khẩu nguyên chai từ Anh Quốc, Whykids K2D3 đáp ứng đủ 3 xu hướng bổ sung vitamin D3 và vitamin K2 mới hiện nay, bổ sung an toàn - bố mẹ an tâm cho con chiều cao đạt chuẩn:

- Thành phần có nguồn gốc thực vật: Vitamin D3 được chiết xuất từ tảo biển, vitamin K2 được chiết xuất từ đậu tương lên men, dầu hướng dương. Không hương liệu, không chất tạo mùi.

- Kết hợp vitamin D3 và vitamin K2: liều lượng chuẩn 400IU vitamin D3 và 15mcg vitamin K2.

- Dạng phân liều: xịt phân liều chính xác chỉ cần một nhát xịt đảm bảo cung cấp đủ 400IU vitamin D3 và 15mcg vitamin K2 đáp ứng nhu cầu bổ sung của trẻ ở mọi lứa tuổi. Mẹ dễ dàng thao tác mà không cần dùng thìa hay công cụ hỗ trợ phân liều.

Tìm hiểu thêm về Whykids - Vitamin D3K2 thế hệ mới tại đây.

* Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

* Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco – Số 5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.