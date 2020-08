3 việc mẹ bầu cần làm ngay để vượt cạn an toàn mà không cần lo ngại COVID-19

Việt Nam phát hiện hai trường hợp mang thai nhiễm COVID-19

Ngày 3/8 vừa qua, Việt Nam đã phát hiện hai trường hợp phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng. Một người mang thai 11 tuần và một người mang thai 35 tuần đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Đây là hai trường hợp phụ nữ mang thai đầu tiên tại Việt Nam được phát hiện làm dấy lên lo ngại an toàn cho cả mẹ và bé trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao nhiễm COVID-19

Mang thai nhiễm COVID-19 có nguy cơ gì?

Ngày 15/6 mới đây, một báo cáo được công bố trên tạp chí AJOG (Pháp) dựa trên nghiên cứu 38 trường hợp phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 và 16 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh tại Bệnh viện Đại học Strasbourg (Pháp) cho thấy nhiễm COVID-19 liên quan đến nguy cơ sinh non ở phụ nữ mang thai tới hơn 23%.

Ngày 22/5, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Bệnh học lâm sàng Hoa Kỳ (American Journal of Clinical Pathology) – Trường Đại học Y Northwestern cho thấy COVID-19 có thể làm hỏng nhau thai và ảnh hưởng đến thai nhi.

Các nhà khoa học hàng đầu đến từ Đại học Oxford, Cao đẳng Sản phụ khoa Hoàng gia, Đại học Leeds, Đại học Birmingham, Đại học King's London…đã phát hiện thông qua một nghiên cứu chung rằng hầu hết phụ nữ mang thai bị bệnh nặng do COVID-19 đều ở trong tam cá nguyệt thứ ba; 20% số trẻ là trẻ sinh non và một phần tư trong số đó là rất non (dưới 32 tuần). Đồng thời, cứ 20 trẻ được sinh ra thì có 1 trẻ được chẩn đoán dương tính với COVID-19 và một nửa trong số đó là dương tính ngay sau khi sinh tức là có khả năng lây nhiễm virus SARS-COV-2 cho trẻ sơ sinh từ người mẹ.

Hệ miễn dịch của phụ nữ trong thời kỳ mang thai thường suy giảm hơn cho nên việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 là vô cùng cấp thiết.

Phụ nữ mang thai cần được chăm sóc sức khỏe đúng cách chống lây nhiễm Covid-19

Ba nguyên tắc giúp phụ nữ mang thai an toàn vượt cạn chẳng sợ COVID-19

Phụ nữ đang mang thai và chuẩn bị sinh con cần tuân thủ ba nguyên tắc:

- Tự bảo vệ bằng cách vệ sinh tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn; vệ sinh sạch sẽ môi trường sống và các bề mặt; không tiếp xúc nơi đông người; luôn đeo khẩu trang khi giao tiếp với người khác; ăn chín, uống sạch, đảm bảo dinh dưỡng.

- Khám thai định kỳ theo lịch. Không cần thiết phải khám thai quá thường xuyên, chỉ cần đảm bảo các mốc và sàng lọc cần thiết: 8-12 tuần; 16-20 tuần; 22-28 tuần; 28-36 tuần; 36 tuần đến khi sinh. Nếu có vấn đề bất thường cần khám theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

- Chăm sóc y tế đúng cách trước và trong khi sinh, mẹ bầu cần lựa chọn địa chỉ y tế uy tín, giàu kinh nghiệm, dịch vụ chất lượng.

