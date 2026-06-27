Hình minh họa.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội, thoát vị bẹn là bệnh lý bẩm sinh xảy ra khi ống phúc tinh mạc không đóng hoàn toàn sau sinh, tạo điều kiện để ruột, mạc nối hoặc buồng trứng di chuyển xuống vùng bẹn và hình thành khối phồng bất thường.

Bệnh có thể xuất hiện ở một hoặc hai bên bẹn, thường gặp bên phải nhiều hơn bên trái. Thoát vị bẹn gặp ở cả bé trai và bé gái nhưng phổ biến hơn ở trẻ nam, đặc biệt là trẻ sinh non.

Dấu hiệu điển hình nhất là xuất hiện khối phồng ở vùng bẹn. Ở bé trai, khối này có thể lan xuống bìu; ở bé gái thường xuất hiện tại vùng mu hoặc môi lớn. Khối phồng thường mềm, có thể tự xẹp khi trẻ nằm nghỉ nhưng lại xuất hiện rõ hơn khi trẻ khóc, ho, chạy nhảy hoặc rặn khi đi tiêu.

Ngoài ra, trẻ có thể quấy khóc, khó chịu không rõ nguyên nhân. Với trẻ lớn hơn, cảm giác tức nặng hoặc vướng vùng bẹn sau vận động cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh.

Đặc biệt, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi khối phồng không tự xẹp, trở nên căng cứng, đau hoặc đỏ. Trẻ quấy khóc nhiều, bỏ bú, nôn ói hoặc chướng bụng cũng là những dấu hiệu nguy hiểm có thể liên quan đến thoát vị bẹn nghẹt.

Các bác sĩ cảnh báo đây là biến chứng nghiêm trọng do các tạng bị kẹt trong túi thoát vị, làm cản trở lưu thông máu. Nếu không được xử trí kịp thời, trẻ có nguy cơ tắc ruột, hoại tử ruột hoặc tổn thương tinh hoàn, buồng trứng.

Chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện trẻ có khối phồng bất thường ở vùng bẹn hoặc bìu, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa sớm. Không nên chủ quan theo dõi kéo dài hoặc tự ý đẩy khối thoát vị tại nhà vì có thể làm tăng nguy cơ biến chứng.