22 tuổi, 3 lần mang thai, 2 lần bỏ con: Cái giá phải trả của 1 người mẹ dại dột

Mạng xã hội những ngày gần đây đang xôn xao về câu chuyện của Thiên An khi cô bất ngờ tiết lộ đã mang thai 3 lần nhưng 2 lần chủ động đình chỉ thai kỳ bằng cách mà không một ai mang thai bình thường muốn nghĩ đến.

22 tuổi, bỏ con 2 lần, chắc chắn cô gái đó đã phải đối diện với rất nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù Thiên An có lý do để đi đến quyết định khủng khiếp đó nhưng với những ai đã làm mẹ, đã từng mất con và đang nuôi con đều phải thốt lên 1 câu: Quá đáng trách!

Bản thân Thiên An cũng không tha thứ được cho mình. Đó là lý do để Thiên An chia sẻ điều này khi nhìn thẳng vào sự thật ám ảnh. Cô tự nhận xét: Mình là một người mẹ tồi, tàn nhẫn.

Cái giá phải trả quá đắt

Ai cũng có những đoạn tuổi trẻ xốc nổi, có những hành động không hiểu sao mình làm thế, không tin được mình lại yêu mù quáng một người đến vậy. Và Thiên An ở tuổi 22 cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc là, Thiên An lún quá sâu và cái giá mà cô ấy phải trả cho bài học trưởng thành quá đắt. Không phải thứ gì cũng có thể làm lại được, và chuyện quá khứ của Thiên An là một trong số những điều như vậy.

Đặt mình vào hoàn cảnh, tình thế của Thiên An ngày đó, nhiều người đồng cảm.

Cô gái 22 tuổi đối mặt với hàng loạt sự kiện chấn động mà chính cô cũng không biết nên gỡ rối như thế nào, dĩ nhiên là có rất nhiều bế tắc, lo âu và dễ dẫn đến hành động sai lầm nếu không được định hướng đúng. Như cô từng rất nhiều lần chia sẻ rằng mình là 1 người rời xa gia đình để tự lập từ sớm. Có thể ngay khi Thiên An cần sự dẫn dắt nhất, cô không có bất cứ ai bên cạnh. Gia đình cũng chẳng hề hay biết cô đang trải qua những chuyện gì, và cứ thế, mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát…

22 tuổi một mình giữa cuộc đời, đó là 1 thử thách.

Thiên An không vượt qua. Mọi chuyện diễn ra thế nào ai cũng đã rõ.

Song, 22 tuổi và với sự trải đời của mình, Thiên An để ai đó thao túng tâm lý hết lần này đến lần khác, đẩy bản thân mình vào chỗ nguy cấp hết giai đoạn này đến giai đoạn khác, chỉ cách vài tháng, thì có lẽ Thiên An của ngày đó có phần “kém cỏi”.

Như thế nào yêu thật lòng? Thế nào là giới hạn của hy sinh đúng chỗ? Đúng lúc? Có lẽ cô gái năm xưa đã nhầm lẫn hết các khái niệm với nhau và biến thành 1 công cụ để người khác thao túng hết lần này đến lần khác, như cách mà cô đã dùng để kể về mình.

Nhìn vào cách Thiên An yêu người bạn trai đó, chúng ta thấy cô vừa thừa lại vừa thiếu. Cô thừa sự xinh đẹp, thừa sự hy sinh, thừa tình yêu cháy bỏng… nhưng lại thiếu sự quý trọng bản thân mình, thiếu suy nghĩ về gia đình, thiếu tỉnh táo để dừng lại đúng lúc. Lẽ ra là trong lần “đắng cay” đầu tiên

Ở thời điểm hiện tại có rất nhiều cách để rút ra kinh nghiệm sống mà không nhất thiết phải tự trải qua vấp ngã. Thật ra, bất cứ ai cũng có thể là cô gái ấy, với những vụng dại ấy. Nhìn vào họ để tự ngẫm lại mình; cũng nên nhận ra 1 điều gì đó về chuyện yêu đương.

Như chuyện hy sinh chẳng hạn!

Hy sinh ở hiện tại có lẽ không còn là thước đo về mặt tình cảm đáng được ca ngợi, thậm chí nó còn mang dáng dấp của một mối quan hệ độc hại. Thay vào đó, hãy yêu nhau trên nền tảng công bằng, thấu hiểu và trách nhiệm. Đó mới là cách để nuôi dưỡng một mối tình lành mạnh. Khi bước cùng nhau, ai cũng cảm thấy mình được trân trọng, được đối đãi đàng hoàng, được hoàn thiện bản thân hơn.

Và cái giá cho việc thiếu trải nghiệm của Thiên An là gặp 1 người không tốt, cái kết quá đau khổ.

Cô không than vãn, chấp nhận nuôi con trong suốt 4 năm qua có lẽ cũng vì đã nhận định được rằng: Con là con của mình, nuôi con là trách nhiệm của mình. Dù người ta có tệ cỡ nào cũng không thể thay đổi được tình cảm của mình và đứa bé. Việc gặp người không tốt là chuyện bất cứ ai cũng thể đối mặt. Và không có cách nào vượt qua nó ngoài tiếp tục sống và cố gắng hướng về tương lai.

Thiên An đã chấp nhận, đã đối diện.

Song việc từ trước đến sau, có 1 thứ những người đứng ngoài nhìn vào câu chuyện không thể hoàn toàn đồng cảm với Thiên An, đó chính là việc: Thoả hiệp để tước đi mạng sống của con mình, không chỉ 1 lần, mà là 2!

Sau cùng, người đáng thương nhất chính là những đứa bé

Người ta vẫn dặn nhau rằng dù yêu đến đâu cũng phải tình táo nhưng có vẻ không phải ai cũng làm được. Sau mỗi lần vấp ngã, họ luôn nói rằng do bồng bột, do quá tin tưởng và mù quáng khi yêu.

Nhưng hai chữ tình yêu không thể làm lá chắn, bia đỡ cho những hành vi sai lầm, dại dột. Không thể cứ gây ra tội rồi đổ tại rằng: “Vì tôi đã quá yêu”. Bởi như vậy đồng nghĩa, bạn đang không trân trọng, không có trách nhiệm với chính bản thân mình trước tiên.

Nhiều người không thể hoàn toàn đồng tình với câu chuyện 2 lần bỏ con chỉ cách vài tháng của Thiên An. Dẫu biết rằng, không phải người trong cuộc nào cũng sẽ luôn sáng suốt, nhưng sai vẫn là sai!

Đừng đem tình yêu để lý giải cho hành động sai. Thiên An đau không? Có! Thiên An có hối hận không? Có! Thiên An có thể quên không? Tôi nghĩ là không. Cả cuộc đời này, cô ấy sẽ phải sống với ký ức ám ảnh và phải sống thật tốt vì vẫn còn 1 đứa trẻ nữa đang cần cô yêu thương, nuôi nấng và bù đắp.

Vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Đó là tất cả những gì Thiên An cho mọi người thấy. Nhưng đôi khi, sự đáng giận lại lấn át luôn cả phần đáng thương của Thiên An.

Vì sao vậy? Vì tất cả mọi thứ là do Thiên An chọn, nhưng cô ấy đã không cho những đứa trẻ của mình được chọn cuộc sống, cách sinh ra và lớn lên. Có một chút ích kỷ bọc trong mấy chữ vì yêu đương mù quáng.

Thiên An cuối cùng đã sực tỉnh và kết quả cô đang có cuộc sống làm mẹ, nhưng chưa một ngày nào được yên ổn - theo cách mà cô tâm sự.

Sau cùng, người đáng thương nhất chính là những đứa bé.

Dù con gái hiện tại của Thiên An may mắn được sinh ra nhưng lại lớn lên với những drama và đấu tố căng thẳng, với đầy thị phi, với những lời khó nghe từ những người lớn kém tinh tế. Và hành trình làm mẹ của Thiên An chưa bao giờ là dễ dàng.

Mong rằng sau tất cả, Thiên An đã biết điều gì là quan trọng trong cuộc đời mình để nỗ lực nắm giữ và bảo vệ được con gái trước sóng gió.