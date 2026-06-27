Một đoạn video trích xuất từ camera giám sát ghi lại cảnh các thành viên trong một gia đình tháo chạy khỏi nhà trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra tại đảo Mindanao, miền nam Philippines vào đầu tháng 6 đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 12 tháng 6 cho thấy một vài người đang tụ tập gần cụ bà khi bà đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa, ngay trước khi những rung chấn dữ dội ập đến.

Video gây nhiều ý kiến tranh luận

Khi ngôi nhà bắt đầu rung chuyển, một người đã bế một đứa trẻ chạy ra ngoài trong khi những người khác cũng vội vã tháo chạy. Đồ đạc và thiết bị gia dụng xung quanh rung lắc bần bật, còn cụ bà cố bám chặt lấy chiếc bàn trước khi ngã xuống sàn. Sau khi cơn địa chấn tạm lắng, một người thân đã lao ngược trở lại vào nhà và nhấc cụ bà dậy sau khi bà phải trải qua những giây phút kinh hoàng cô độc bên trong.

Đoạn video thu hút nhiều thảo luận của cư dân mạng

Trong bài đăng của mình, anh Abrasado đã xin lỗi bà bằng tiếng Cebuano và chia sẻ rằng anh đã vô cùng lo sợ điều tồi tệ nhất xảy ra khi đang trên đường về nhà sau trận động đất. Anh viết: "Con xin lỗi bà rất nhiều. Con thực sự đã nghĩ rằng tất cả mọi người trong nhà đều bị thương nặng. Đây là lần đầu tiên tim con đập mạnh đến thế khi đang trên đường về, vì con cứ ngỡ điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với cả nhà".

Anh Abrasado cho biết thêm rằng bản thân không có mặt ở nhà lúc động đất xảy ra, đồng thời khẳng định nếu có ở đó, anh sẽ lập tức đưa bà ra ngoài và rất biết ơn vì một người thân đã quay lại cứu bà.

Trong một bài đăng khác, anh gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm và thông báo rằng bà hiện tại "ổn", dù cần phải điều trị một khối u ở lưng. Người họ hàng quay lại cứu cụ bà chia sẻ rằng cô đã "hoảng loạn" và gặp rất nhiều khó khăn để quay trở lại bên trong do bản thân cũng bị hất văng liên tục khi ở ngoài sân.

Người bà có hoảng sợ nhưng vẫn ổn sau động đất

Trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở vùng biển ngoài khơi gần tỉnh Sarangani thuộc miền nam Philippines vào ngày 8 tháng 6 đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương và làm hư hại hàng ngàn ngôi nhà. Quốc gia này nằm trên "Vòng tròn lửa" Thái Bình Dương, nơi giao nhau của nhiều mảng kiến tạo, khiến động đất và núi lửa phun trào trở thành mối nguy hại thường trực trên khắp quần đảo.

Trên mạng xã hội, một số người dùng không khỏi xót xa trước cảm giác của cụ bà khi bị "bỏ quên hoàn toàn". Một bình luận bày tỏ: "Thật đau lòng khi nghĩ đến cảnh bà ngồi đó bất lực, một mình chịu đựng khoảnh khắc kinh hoàng ấy". Những người khác lại bày tỏ sự nhẹ nhõm vì mái nhà không bị sập và cụ bà may mắn không gặp chấn thương nghiêm trọng. Một tài khoản chia sẻ: "Tôi đã khóc khi xem video này và thương cho cụ bà".

Bên cạnh đó, một vài người lại dành lời khen cho chiếc ghế nhựa và gọi món đồ quen thuộc này là "một trong những trụ cột quan trọng nhất của nền văn minh Philippines", bởi tính phổ biến của nó từ nhà ở, sân bóng rổ cho đến các công trường xây dựng và thuyền đánh cá. Một người dùng mạng hài hước bình luận: "Tôi tin chắc rằng nếu một người Philippines khám phá ra một hòn đảo hoàn toàn mới chưa có người ở vào ngày mai, thứ đầu tiên xuất hiện sẽ không phải là nhà cửa, điện hay internet, mà chính là một chiếc ghế nhựa".

Nguồn: SCMP