1 phút Doãn Hải My ở quê chồng, netizen ngỡ ngàng: Cũng là người bình thường thôi, có phải thần tiên tỷ tỷ gì đâu!

Kể từ sau khi chính thức "về chung một nhà" với Đoàn Văn Hậu, cuộc sống của Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Dù không hoạt động nhiều trong showbiz, nhưng nhất cử nhất động của nàng WAG đình đám vẫn đủ khiến netizen "rần rần" vì quá đỗi xinh đẹp, dịu dàng như "thần tiên tỷ tỷ" bước ra từ phim ngôn tình.

Ấy thế mà mới đây, hình ảnh Doãn Hải My cùng con trai nhỏ về quê chồng lại khiến dân tình "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa" vì… quá đỗi bình dị! Trong vlog hơn 1 phút được Doãn Hải My đăng tải và đang viral khắp MXH, bà xã Văn Hậu diện đồ bộ trắng đơn giản, tóc búi cao gọn gàng, thoải mái trò chuyện và chăm sóc con trai trên chiếc xe đẩy giữa sân nhà. Không son phấn, không váy vóc lộng lẫy, cũng chẳng có ánh đèn sân khấu, Doãn Hải My lúc này hiện lên đúng chuẩn "mẹ bỉm sữa" đời thường – gần gũi, giản dị và tràn đầy năng lượng tích cực.

Doãn Hải My ghi điểm bởi khoảnh khắc đời thường ở quê chồng

Bên cạnh cô là Đoàn Văn Hậu – ông bố quốc dân đang ân cần hỗ trợ vợ trông con. Cặp đôi trẻ khiến netizen không khỏi "lụi tim" bởi những cử chỉ đầy yêu thương, chăm sóc con nhỏ một cách khéo léo và tự nhiên. Dù là cầu thủ nổi tiếng hay hot girl học giỏi từng thi Hoa hậu, thì khi về nhà, họ cũng chỉ là những ông bố, bà mẹ trẻ hết lòng vì con mà thôi. Cả hai cùng cười vui vẻ khi thấy cục cưng Minh Đăng chạy nhảy khắp sân ở quê nhà, thích thú khi được bố giới thiệu những cây trái trong vườn,... Đặc biệt là trong vlog, Doãn Hải My cười không ngớt, khiến cư dân mạng nghe mà thấy vui tai và muốn cười theo.

Có thể nói, chính sự mộc mạc, không màu mè của Doãn Hải My trong khoảnh khắc đưa con về quê chồng đã giúp cô ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ. Không còn là "thần tiên tỷ tỷ" sang chảnh, Hải My của hiện tại lại khiến người ta yêu mến bởi sự gần gũi, đúng chuẩn "vợ đảm, mẹ hiền" phiên bản đời thực. Và có lẽ, đó mới là thứ "ánh hào quang" khiến cô luôn nổi bật giữa đám đông – không cần cố gắng, vẫn khiến ai cũng mỉm cười khi nhìn thấy.

Văn Hậu và con trai vui đùa trước sân nhà ở quê hương Thái Bình

Khoảnh khắc đời thường này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Dưới phần bình luận, hàng loạt netizen bày tỏ sự bất ngờ lẫn cảm mến dành cho cô vợ trẻ của Văn Hậu:

- Ê tự nhiên thấy My cười, cảm giác My cũng như người bình thường á bây. Trước giờ cứ tưởng thần tiên tỷ tỷ ở trển không á

- Thích cái cách bạn My này là người Hà Nội từ nhỏ nhưng lấy chồng bạn ấy vẫn hoà nhịp với quê hương chồng mà không hề có bất cứ khoảng cách nào. Thật sự không phải ai cũng làm được như bạn này đâu

- Tiểu thư nhưng lại không tiểu chảnh, rất đời thường, gần gũi, dịu dàng. Thích thật

- Nhớ lúc xem Hậu U20 kêu danh xưng 'ông giời con' mà giờ có con biết đi chạy quanh xóm rồi, nhanh thật

- My thường xuyên đem Lúa về quê và ra những vlog như này nhé. Xem xong thấy bình yên quá trời...!

- Xem xong cứ cười theo ấy, đáng yêu, bình yên đến lạ

- Bạn này giọng rất ấm áp và chân thành

- Vợ Hậu được cả người lẫn nết luôn á

- Bạn này gái Hà Nội gốc nhưng về quê rất mộc mạc, hoà đồng, đáng ngưỡng mộ

- Mình thấy vợ chồng em rất tốt nhé! Nhiều người điều kiện kinh tế như vợ chồng em sẽ xây nhà khác, nhưng vẫn giữ nếp nhà cũ! Mình vẫn thích kiểu nhà quê như thế này! Ấm cúng mà đẹp!"...