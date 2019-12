YoonA (SNSD) vừa thắng giải thưởng lớn quốc tế, tiếp tục "bội thu" với vai trò diễn viên

Tối 10/12, YoonA (SNSD) đã tham dự lễ trao giải Liên hoan phim Quốc tế Macao lần thứ 4. Tại sự kiện, nữ thần tượng đã được vinh danh ở hạng mục The Asian Stars Up Next Awards.

Chia sẻ về chiến thắng này, thành viên SNSD đã gửi lời cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ủng hộ cô. YoonA cho biết mình rất vinh dự khi nhận được một giải thưởng lớn như vậy. Cuối cùng, cô hứa sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thiện khả năng diễn xuất hơn nữa trong tương lai.

YoonA (SNSD) xuất sắc giành được giải thưởng The Asian Stars Up Next Awards.

YoonA sinh năm 1990, gia nhập làng giải trí năm 2007 với vai trò gương mặt đại diện nhóm SNSD. Năm 2016, cô được tạp chí Forbes chọn là một trong 30 người nổi tiếng dưới 30 tuổi thuộc lĩnh vực thể thao và giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á.



Trong năm 2019, YoonA không ít lần được vinh danh với vai trò diễn viên khi bộ phim điện ảnh EXIT (tạm dịch: Lối thoát trên không) mà cô đảm nhận vai chính đã tạo nên cơn "địa chấn" khắp màn ảnh rộng của châu Á như chạm mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày công chiếu và liên tiếp chiếm lĩnh ngôi vương phòng vé trong tháng 7. Với số tiền đầu tư 10.9 triệu USD, bộ phim đã thu về gấp gần 8 lần doanh thu phòng vé.

YoonA đạt giải nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh 2019 diễn ra hồi cuối tháng 11 vừa qua.

Lần gần đây nhất, YoonA cũng đã đến Việt Nam tham dự lễ trao giải AAA 2019 và được vinh danh ở hạng mục Diễn viên xuất sắc nhất với bộ phim điện ảnh EXIT.

Được biết, Liên hoan phim quốc tế Macao là sự kiện tổ chức nhằm tôn vinh, đánh giá những nỗ lực mà các nghệ sĩ châu Á đạt được trong năm, đồng thời cũng là cơ hội để nhà sản xuất quảng bá các bộ phim vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang tính giải trí đến rộng rãi khán giả.



Ngoài YoonA, Liên hoan phim quốc tế Macao năm nay còn có sự góp mặt của diễn viên như Liên Bỉnh Phát (Việt Nam), Ryota Katayose (Nhật Bản), Asmara Abigail (Indonesia), Bea Alonzo (Philippines) và một số nghệ sĩ khác.