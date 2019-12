Chán làm "Thần chết", Lee Dong Wook lại đẹp mê hoặc với hình tượng cáo chín đuôi trong phim mới

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, Lee Dong Wook sẽ đảm nhận vai chính trong dự án truyền hình mới có tên Tale of Gumiho. Đây là bộ phim lấy đề tài xuyên không và nam diễn viên sẽ hóa thân thành nhân vật Cáo chín đuôi trong truyền thuyết.

Ngay sau khi thông tin được các phương tiện truyền thông đăng tải, đại diện công ty chủ quản của Lee Dong Wook là KingKong cũng đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết Tale of Gumiho sẽ lên sóng vào giữa năm 2020.

Bài báo tiết lộ Lee Dong Wook sẽ trở lại màn ảnh vào năm 2020 với vai diễn Cáo chín đuôi.

Tale of Gumiho là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lee Dong Wook sau Strangers From Hell được phát hành hồi tháng 8/2019.

Theo như tiết lộ từ phía nhà sản xuất, Tale of Gumiho là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc có nhân vật hồ ly nam. Nội dung phim sẽ tập trung vào nhân vật Cáo chín đuôi từng cai quản núi Baekdu, nhưng sau đó lại trở thành nhân viên công vụ di chuyển giữa thế giới thực và thế giới ngầm. Đồng thời, nhân vật này cũng có nhiệm vụ phải dọn dẹp những hỗn độn của kẻ quấy nhiễu thế giới người sống.

Được biết, Tale of Gumiho được thực hiện bởi đạo diễn nổi tiếng Kang Shin Hyo - người từng làm nên thành công của "bom tấn" The Heirs (Người thừa kế) và biên kịch của phim do một người Mỹ gốc Hàn chấp búp.

Nếu không có gì thay đổi, Lee Dong Wook sẽ là nam diễn viên đầu tiên của màn ảnh xứ Hàn đảm nhận nhân vật Cáo chín đuôi.

Ngay sau khi thông tin Lee Dong Wook chuẩn bị trở lại màn ảnh, cư dân mạng đều bày tỏ sự phấn khích bởi với vẻ đẹp cùng khí chất mê hồn của nam diễn viên thì trong tạo hình Cáo chín đuôi chắc chắn sẽ đẹp đến mê hồn.

"Anh ấy rất hợp với vai diễn này", "Ôi trời ơi, tôi hóng phim này quá", "Rất hợp với Lee Dong Wook", "Lee Dong Wook và Han Ye Seul đều được sinh ra với vẻ ngoài giống Cáo chín đuôi đó, nhìn một phát là mê ngay", "Thật hoàn hảo! Hãy chọn vai nữ chính đàng hoàng chút nhé", "Tôi ước Han Ye Seul cũng sẽ được chọn đóng cùng Lee Dong Wook", "Ngoại hình của anh ấy phù hợp nhất với vai diễn Cáo chín đuôi", "Mấy cái vai siêu nhi thi rất hợp với Lee Dong Wook" - netizen Hàn bình luận.

Netizen Hàn bày tỏ sự phấn khích trước sự trở lại của Lee Dong Wook cùng vai diễn Cáo chín đuôi.

Lee Dong Wook sinh năm 1981 tại Seoul, Hàn Quốc. Tên tuổi của anh được khán giả biết đến khi góp mặt trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng như The Perfect Couple, Touch your heart, Strangers from Hell. Đặc biệt, vai diễn Thần chết trong Goblin (Yêu tinh) phát hành hồi năm 2016 đã đưa tên tuổi của anh trở thành sao hạng A và được khán giả châu Á vô cùng yêu thích.