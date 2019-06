Xác định được 10 đối tượng trực tiếp vây chặn xe chở công an ở Đồng Nai

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai mới đây thông tin với tờ Tuổi trẻ, công an đã xác định được 10 đối tượng trực tiếp vây xe chở công an, gây rối trật tự công cộng tại khu vực xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm 12/6. Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với cục nghiệp vụ Bộ Công an để truy bắt những đối tượng còn lại, ngoài những kẻ đã bị bắt.

Nguồn trên cho hay, trong vụ chặn xe này, các đối tượng xăm trổ chủ yếu ở khu vực phường Long Bình, phường Tân Phong và "hiện có những đối tượng đã bỏ trốn".

Tính tới thời điểm này, công an đã bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ 4 người liên quan, bao gồm: Ngô Đình Giang (tự Giang "36", 33 tuổi, ngụ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa); Nguyễn Duy Kỷ (được gọi là Tuấn "nhóc", 29 tuổi, ngụ tại phường An Bình, TP Biên Hòa); Mai Văn Căn (28 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa); Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa).

Hiện trường vụ chặn xe.

Theo ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM, Giang "36" đã có 1 tiền án và từng bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án một năm sáu tháng tù giam về tội Đánh bạc, còn Kỷ từng bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản và bị TAND TP Biên Hòa tuyên án 6 tháng 11 ngày tù giam.

Hai ngày trước, trả lời vụ việc với Tuổi trẻ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho rằng, công an xử lý vụ việc vây chặn xe như vậy là chậm. Ông nói: "Công an được điều động đến xử lý như vậy là chậm, để kéo dài, không có biện pháp trấn áp. Hiện vụ việc đã khởi tố, bắt giam một số người.

Nhưng tôi vẫn yêu cầu làm rõ có hay không chuyện cán bộ ăn nhậu mâu thuẫn và công an có đánh người không. Quan điểm của tỉnh là làm sáng tỏ vụ việc và dứt khoát phải xử lý nghiêm".

Liên quan vụ việc, 2 trong số những người trên chiếc xe bị "vây nhốt" là Trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự) và Trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó Đội Cảnh sát 113, cùng thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai) đã bị tạm đình chỉ công tác 1 tháng.

Việc đình chỉ 2 Trung tá công an để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong chia sẻ với Tuổi trẻ trước đó, Trung tá Đinh Tú Anh nói, buổi trưa xảy ra vụ chặn xe thì không phải ngày ông trực. Ông nói với Tuổi trẻ: "Tôi ở đó nhưng không nhậu. Khi thấy Hiền bị nhóm thanh niên đó làm dữ, ném ly..., tôi kêu Hiền và mọi người lên xe về thì bị chặn cho đến lúc lực lượng công an đến can thiệp".

Vụ việc xảy ra tại nhà hàng Lam Viên ở đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa. Nhóm ông Hiền cùng Trung tá Đinh Tú Anh, Trung tá Nguyễn Quang Trường và Đại tá Huỳnh Bảo Hùng, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - CNCH TP Biên Hòa dùng bữa cùng nhau.

Khi ông Hiền mắc ói chạy ra khỏi phòng ăn, có ói văng vào ông Nguyễn Tấn Lương (1 trong 4 đối tượng bị bắt), nên hai bên xô xát. Ông Hiền nói với báo giới chi tiết, lúc xô xát ông có cầm ghế "chọi đại" nhưng không biết có trúng ai không. Nhóm ông Hiền rời nhà hàng thì ông Lương gọi điện cho Giang "36" tới. Giang cùng nhiều đối tượng xăm trổ vây chặn xe, xì lốp xe. Rất đông lực lượng công an được huy động tới hiện trường xử lý vụ việc, sau nhiều giờ, những người trong xe mới có thể rời đi. Trong trao đổi với báo Thanh niên, Nguyễn Tấn Lương thừa nhận gọi Giang "36" đến, nhưng nói mình không chỉ đạo Giang chặn ô tô hay xì hơi bánh xe. sau khi xô xát với nhóm ông Hiền, một người trong nhóm Lương là Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk) bị vết rách ở trán, khâu hơn 10 mũi.