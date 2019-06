Bắt khẩn cấp đối tượng huy động giang hồ bao vây công an trong ô tô ở Đồng Nai

Ngày 15/6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ Ngô Văn Giang (tức Giang "36", ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài Giang "36" công an bắt thêm một đồng phạm.

Cơ quan điều tra xác định Giang là người đã huy động hàng chục "đàn em" đến bao vây ô tô chở nhóm 4 người, trong đó có hai cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai và một Đại tá về hưu vào ngày 12/6, gây náo loạn TP Biên Hòa.

Giang "36" vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp.

Giang "36" được biết đến là một đại ca giang hồ có số má ở khu chợ Điều, phường Long Bình (TP Biên Hoà).

Trước đó, trưa 12/6, Nguyễn Tấn Lương và Lê Võ Trường Hải cùng 8 thanh niên khác ăn nhậu tại phòng VIP 8 quán L.V (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Thời điểm trên, nhóm 4 người gồm Phạm Văn Hiền (doanh nhân) cùng ông Nguyễn Quang Trường, Đinh Tú Anh (cán bộ công an làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai) và ông Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai) đang ăn nhậu ở phòng VIP 2 quán trên.

Trong khi nhậu, ông Hiền ra khỏi phòng và vô tình nôn trúng người của Lương và hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó vụ việc được giải hòa, ông Hiền cùng nhóm người lên xe rời khỏi quán.

Hiện trường vụ việc xe công an bị nhóm giang hồ bao vây.

Tuy nhiên, Lương đã gọi điện cho Ngô Văn Giang và nhờ gọi thêm anh em đến giúp mình giải quyết vụ việc.

Khi xe ông Hiền vừa rời khỏi quán vài trăm mét thì bị một nhóm người xăm trổ đuổi theo chặn lại, nhóm này dùng vật nhọn đâm thủng bánh xe và vây quanh chửi bới. Lúc này nhóm người ông Hiền khóa cửa xe và chờ lực lượng chức năng tới xử lý.

Ngay sau khi hàng trăm cảnh sát 113 có mặt, nhóm thanh niên này mới chịu rời khỏi hiện trường.