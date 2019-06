Vừa ra tù về tội hiếp dâm, kẻ biến thái tiếp tục giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi bán vé số

Sáng 14/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Khanh (SN 1984, trú ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Nguyễn Duy Khanh tại cơ quan công an. (Ảnh: Nghiêm Túc)

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 22h ngày 12/5, Nguyễn Duy Khanh đang chạy xe đạp thì thấy bé Nh. (SN 2010) đi bán vé số trên đường.

Lúc này, Khanh dụ dỗ và chở bé Nh. đến bãi đất trống tại ấp Vĩnh Phúc (thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) rồi nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Khanh chở Nh. đến một nhà trọ thuộc ấp Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu để tắm rửa. Lúc này, chủ nhà trọ thấy cháu Nh. trong tình trạng hoảng loạn, quần áo dơ bẩn nên hỏi thăm thì biết được sự việc.

Thấy vậy, Khanh lén lút lấy xe đạp tẩu thoát. Chủ nhà trọ gọi điện thoại thông báo cho người nhà của bé Nh. đến đón bé về.

Sau khi vụ việc được gia đình nạn nhân trình báo công an, Khanh bị bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, Nguyễn Duy Khanh từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 16 năm tù giam về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Hắn vừa mới ra tù lại tiếp tục phạm tội.